O destino de casamento que movimenta mais de R$ 200 milhões por ano em Alagoas

No livro Coisa de Rico, o antropólogo Michel Alcoforado revelou em que casar em uma capela à beira-mar em São Miguel dos Milagres, Alagoas, entrou no repertório dos brasileiros de altíssima renda, os 1% mais ricos do país. A história se confirma em dados, pois, na Praia do Marceneiro, a Capela dos Milagres apresenta uma operação que leva mais de 20 mil pessoas por ano à região e participa de uma movimentação estimada em cerca de R$ 200 milhões.

A pequena capela foi construída em 2016 por Maurício Vasconcelos e Ramona Zanon para o próprio casamento. O que começou como um projeto pessoal passou a integrar uma cadeia de hospitalidade que atende a um público apetitoso por transformar uma cerimônia em viagem. Desde a inauguração, o espaço já recebeu mais de 400 casamentos.

Segundo a operação da casa, foi no período pós-pandêmico que a procura cresceu de forma mais acelerada, inclusive com aumento de celebrações em dias de semana. De acordo com a produtora Tamo Junto, da qual Maurício é sócio, o ticket médio dos casamentos realizados na Capela dos Milagres é de R$ 450 mil, e 41% dos casais vêm de São Paulo.

São Miguel dos Milagres: crescimento no turismo relacionado à casamentos (Nino Ferri /Divulgação)

Impacto na região

A escolha por Milagres passa por um movimento que teve origem em 2011, quando a região começou a ganhar projeção nacional a partir do Réveillon dos Milagres, criado também por Maurício para uma festa entre amigos. O evento reuniu 700 pessoas e ajudou a apresentar o destino — de 8 mil habitantes — para um público de fora de Alagoas. Aos poucos, a festa ganhou magnitude, abrindo espaço para outras frentes ligadas à hospitalidade.

A capela foi criada nesse contexto, mas acabou assumindo seu protagonismo ao transformar um desejo de um casal em produto turístico com escala; cada casamento realizado gera mais de 400 postos de trabalho diretos e indiretos, ainda de acordo com a Tamo Junto. As operações do grupo geram uma movimentação econômica que impacta aproximadamente 2,9 mil moradores direta e indiretamente, com 80% da mão de obra dos eventos formada por profissionais da região, sendo 68% composta por mulheres.

O vilarejo que se tornou destino turístico

Os casamentos se tornaram uma celebração que não dura apenas uma noite, mas uma viagem de alguns dias, e São Miguel dos Milagres entrou nesse circuito com uma combinação difícil de reproduzir em outros lugares. Com seus 23 quilômetros de praias, a segunda maior barreira de corais do mundo e uma tábua das marés que dita a programação, as pousadas e hotéis boutique, como Mahre, Haya e Zaya Patacho compõem a estrutura hoteleira ideal para receber os grupos sedentos por experiências pautadas no “luxo de pés descalços”.

A gastronomia local também é peça-chave para compor a vivência. Parceiro da Tamo Junto há mais de 15 anos, Wanderson Medeiros é o chef que tempera o paladar dos viajantes. Nascido em Picuí — como é carinhosamente chamado — no sertão da Paraíba, o chef cresceu entre panelas, fogão a lenha e receitas de família. Responsável atualmente por mais de 90% da gastronomia dos casamentos de Milagres, Wanderson conta que a maioria de seus clientes vem de outras regiões do país.

Coincidindo com o número da capela, mais de 40% dos clientes são de São Paulo e sempre procuram o chef para provar de sua culinária local, com pratos como filé ao creme de queijo coalho, ravioli de carne de sol, dadinhos de tapioca, carne de sol na nata, arroz de polvo e sorvete de rapadura.

São Miguel dos Milagres firma-se como um caso de sucesso do turismo brasileiro em que uma cerimônia movimenta convidados por pousadas, restaurantes e serviços locais ao longo de vários dias. No caso de Milagres, esse fluxo ganhou escala ao transformar a dinâmica de uma cidade que era desconhecida e consolidar a região no mapa dos mais desejados destination weddings no país.