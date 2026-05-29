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Ele criou um assistente de IA sem escrever uma linha de código — e fatura US$ 50 mil por mês

Autodidata e ex-engenheiro do eBay, Vitalii Dodonov apostou na tendência do "Vibe Coding" para desenvolver ferramenta viral voltada para criadores de conteúdo; entenda o modelo

Desenvolvedores e IA (fotis-fotopoulos/Unsplash)

Desenvolvedores e IA (fotis-fotopoulos/Unsplash)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14h23.

A inteligência artificial inaugurou uma nova era para o empreendedorismo digital, permitindo que produtos complexos saiam do papel em tempo recorde.

O engenheiro e programador Vitalii Dodonov, de 29 anos, provou o poder dessa velocidade ao utilizar o conceito de Vibe Coding — modelo em que o profissional atua de forma analítica e estratégica orientando ferramentas de IA e editores inteligentes, em vez de redigir códigos manualmente.

Em apenas duas semanas de desenvolvimento focado, ele e seu sócio criaram o Stanley, um assistente de conteúdo inteligente focado em alavancar a presença de marcas e influenciadores no LinkedIn e Instagram. O resultado foi imediato: em apenas seis semanas após o lançamento, a ferramenta atingiu US$ 50.000 em receita recorrente mensal (MRR), caminhando para um faturamento anual projetado de US$ 3 milhões.

Donov, que aprendeu programação de forma totalmente autodidata pelo Google e YouTube enquanto cursava Engenharia Química, hoje é CTO da Stan, startup que gerencia a ferramenta e já fatura cerca de US$ 40 milhões ao ano.

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Do ambiente corporativo ao isolamento em Londres

Antes de consolidar sua trajetória no ecossistema das startups, o jovem profissional trilhou caminhos tradicionais pelo mercado corporativo, atuando como cientista de dados na consultoria Deloitte e, posteriormente, como engenheiro de software sênior no eBay. A decisão de deixar as grandes corporações veio do desejo de criar negócios proprietários altamente escaláveis.

Para tirar o novo projeto do papel, os fundadores decidiram se isolar em um apartamento em Londres por 14 dias. A mudança de ambiente serviu de estímulo para testar novos limites tecnológicos. Usando inteligência artificial e ferramentas de automação de ponta, Dodonov estruturou o esqueleto da plataforma sem precisar digitar códigos tradicionais.

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