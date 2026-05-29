Dony De Nuccio assume TV Connect USA e leva rede nacional a 12 milhões de pessoas

A TV Connect USA, emissora de televisão aberta em língua portuguesa voltada para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, iniciou uma nova fase de expansão com a chegada do seu sinal às praças de Boston (Massachusetts), Danbury (Connecticut) e San Diego (Califórnia).

O movimento marca a ampliação da presença geográfica da empresa, fundada em Orlando, de um para quatro estados americanos, agora com operações na Flórida e na Costa Oeste.

"Fomos além da barreira geográfica. Estamos construindo a infraestrutura de uma rede nacional de mídia em português nos Estados Unidos", afirma Dony De Nuccio, jornalista e sócio majoritário da emissora em entrevista à Casual EXAME. "O mercado hispânico de mídia é muito desenvolvido no país, com grandes grupos consolidados como a Telemundo. O público brasileiro não tinha isso e contava apenas com iniciativas locais isoladas. Estamos estruturando essa presença."

Com as novas cidades, o alcance do sinal digital de TV aberta da companhia passa de 5,1 milhões para mais de 12 milhões de pessoas.

Estratégia multiplataforma e presença local

A reestruturação ocorre após De Nuccio assumir o controle majoritário da operação. O jornalista havia entrado como sócio da empresa há seis meses e, há três meses, adquiriu a participação do então CEO da companhia.

Desde que assumiu o cargo, a TV dobrou o investimento mensal na empresa, com foco em crescimento, expansão geográfica, tecnologia, programação, produção de conteúdo e estrutura comercial. A chegada a Boston, Danbury e San Diego é o primeiro resultado público do trabalho da equipe.

A TV Connect USA opera como uma empresa de capital 100% privado e distribui a programação a partir da sede em Orlando. A grade atual conta com jornalismo, entretenimento e esportes produzidos em solo americano por equipes brasileiras.

É também a única emissora em português afiliada à rede CNN Newsource no país. No ambiente digital, a empresa distribui conteúdo por meio de aplicativo próprio, streaming e redes sociais. No Instagram, registrou um crescimento de audiência orgânica de 1 milhão para 16 milhões de visualizações mensais nos últimos três meses.

"A TV aberta funciona como a espinha dorsal do grupo porque nos dá presença local, legitimidade institucional e escala", explica o jornalista. "Onde houver brasileiros, haverá espaço para expansão. Mas a nossa visão é construir uma media tech, combinando o sinal aberto com aplicativo, streaming, redes sociais, dados e eventos, servindo como plataforma para empresas que queiram se internacionalizar ou falar com essa comunidade."

Embora a distribuição digital seja forte, a transmissão em TV aberta é considerada o pilar central do negócio. O modelo garante alcance local gratuito e atrai anunciantes regionais em praças estratégicas, como Boston e Danbury, escolhidas justamente por concentrarem as maiores populações de imigrantes brasileiros no país.

Próximos passos e mercado

A programação da emissora segue unificada nesta primeira etapa, mas o plano de negócios prevê a intensificação da cobertura jornalística local nas novas praças e, no longo prazo, a abertura de escritórios e equipes comerciais dedicadas em cada região. Para as próximas 12 semanas, a companhia planeja anunciar novos nomes de elenco e atrações para a grade.

Para De Nuccio, o investimento representa o maior desafio de sua trajetória empresarial na comunicação, que já inclui a fundação de produtoras de vídeo e agências corporativas no Brasil após sua saída das bancadas de telejornais.

"Em uma era de fragmentação de atenção, quem consegue unir credibilidade editorial, distribuição e relacionamento direto com a comunidade tem uma vantagem enorme. Empreender em outro país e gerenciar uma infraestrutura de radiodifusão é um desafio complexo, mas reflete o tamanho e o poder de consumo que a comunidade brasileira alcançou nos Estados Unidos hoje", conclui.