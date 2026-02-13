'Meu Malvado Favorito' e 'Minions': saiba a ordem cronológica dos filmes

A franquia “Meu Malvado Favorito” se consolidou como uma das animações mais populares do cinema nas últimas décadas. A história acompanha Gru, um ex-vilão que muda de vida após formar uma família, mas continua envolvido em novas missões ao lado dos Minions.

Com o sucesso dos personagens amarelos, a saga também ganhou dois filmes próprios. Esses spin-offs funcionam como prequels e mostram eventos anteriores ao primeiro longa lançado em 2010. Diante disso, a ordem para assistir pode gerar dúvida, já que a cronologia não segue a sequência de estreia.

A confusão aumenta porque parte da história se passa muito antes da fase adulta de Gru, incluindo acontecimentos nos anos 1970. A seguir, veja a ordem cronológica completa para maratonar todos os filmes da franquia "Meu Malvado Favorito".

Ordem cronológica de 'Meu Malvado Favorito' e 'Minions'

1 - Minions (2015)

O filme mostra os Minions antes de conhecerem Gru. A história acompanha Kevin, Stuart e Bob em busca de um novo vilão para servir. Eles chegam a uma convenção de vilões e se aproximam de Scarlet Overkill. A trama se passa décadas antes da franquia principal.

2 - Minions 2: A Origem de Gru (2022)

A animação se passa nos anos 1970 e apresenta Gru ainda criança. Ele tenta entrar para o grupo de supervilões Vicious 6. Após ser rejeitado, o personagem se envolve em um conflito com a equipe. Os Minions passam a agir diretamente ao lado do futuro vilão.

3 - Meu Malvado Favorito (2010)

Gru planeja roubar a Lua para se tornar o maior vilão do mundo. Ele conta com tecnologia e com os Minions para executar o plano. Durante a missão, o personagem conhece três órfãs: Agnes, Edith e Margo. A convivência muda a sua vida.

4 - Meu Malvado Favorito 2 (2013)

Gru tenta deixar a vida de vilão para criar as filhas. No entanto, ele é recrutado pela Liga Antivilões para investigar um novo caso. O personagem passa a trabalhar com a agente Lucy. A missão envolve uma fórmula capaz de transformar seres vivos.

5 - Meu Malvado Favorito 3 (2017)

Gru enfrenta o vilão Balthazar Bratt, um ex-astro infantil que busca vingança. Ao mesmo tempo, ele descobre que tem um irmão gêmeo chamado Dru. A história acompanha o reencontro da família e a tentativa de impedir o plano do antagonista.

6 - Meu Malvado Favorito 4 (2024)

Gru e Lucy lidam com uma nova fase após o nascimento de Gru Jr. A família precisa se adaptar à nova rotina e proteger as crianças. Ao mesmo tempo, surge um novo inimigo ligado ao passado do protagonista. Os Minions voltam a participar das missões do grupo.