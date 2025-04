Jonathan Anderson é confirmado como diretor criativo da Dior Men

Após uma passagem com bons resultados na Loewe, hoje, 17, Bernard Arnault, CEO da LVMH, anunciou que Jonathan Anderson será o responsável pela coleção de junho da Dior Men.

Em 24 de março, a LVMH nomeou os designers Jack McCollough e Lazaro Hernandez, da Proenza Schouler, para substituir Anderson na Loewe.

Além de uma contribuição marcante em questão de estilo, Anderson trouxe resultados monetários positivos para a LVMH, com mais de 2 bilhões de euro em receitas anuais com coleções e acessórios.

Durante sua gestão, Anderson trouxe à Loewe uma estética sofisticada, que mesclava elementos abstratos e sensuais, mas seu diferencial foi a capacidade de criar uma verdadeira "marca cultural", conforme ele mesmo descrevia, com colaborações com artistas como Anthea Hamilton e a inserção da marca no universo cinematográfico, como no filme Challengers, de Luca Guadagnino.

Anderson também trouxe uma valorização e modernização do artesanato com o Loewe Craft Prize e os projetos para o Salone del Mobile de Milão.

Salone del Mobile de Milão: luminária da marca espanhola Loewe. (Divulgação/Divulgação)

Lucro da LVMH em queda

A francesa LVMH, maior grupo de luxo do mundo, apresentou na segunda-feira, 14, o balanço do primeiro trimestre de 2025, e afirmou que o lucro caiu 3% em comparação com o período de janeiro a março de 2024, confirmando a desaceleração do setor, em meio a um ambiente econômico de instabilidade. O primeiro trimestre teve um faturamento de 20,3 bilhões de euros e queda de 2% na comparação anual.

Segundo o relatório, os Estados Unidos apresentaram uma leve queda. A divisão de Moda e Artigos de Couro, que conta com marcas como Louis Vuitton, Dior, Fendi e Loewe, caiu 5%. “O Japão registrou uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2024, que havia sido impulsionado pelo forte crescimento do consumo chinês no país. O restante da Ásia apresentou tendências comparáveis a 2024”, diz o grupo.

No entanto, a divisão de Vinhos e Bebidas teve a maior queda, com 9% a menos em vendas. Bebidas como o champanhe e o conhaque foram prejudicados pela demanda mais fraca na China e nos Estados Unidos.

O grupo tem se esforçado em apresentar novidades como colaborações e novas linhas para atrair mais consumidores, como o lançamento da nova marca de cosméticos, La Beauté Louis Vuitton, assinado por Pat McGrath.

A Ásia também ganhou destaque para o grupo. Para lá, partiram as exposições Christian Dior: Designer of Dreams, inaugurada em Seul em abril, a exposição Crafted World da Loewe também fez uma parada em Tóquio, e para celebrar o centenário da Loro Piana e seus laços com a China, a Maison realizou sua primeira exposição em Xangai, no Museu de Arte Pudong. A Louis Vuitton também lançou uma coleção de bolsas e ready-to-wear com o artista japonês Takashi Murakami.

Frente às políticas de tarifas de Donald Trump, o grupo diz estar “vigilante e confiante no início do ano e focado no desenvolvimento de suas marcas, impulsionado por uma política sustentada de inovação e investimento, além de uma constante busca pela qualidade em seus produtos, sua desejabilidade e sua distribuição seletiva”.

O anúncio de Trump incluía uma cobrança de 20% sobre peças de moda e artigos de couro europeus e 31% para relógios produzidos na Suíça. Na semana passada, Trump suspendeu a maioria de suas tarifas por 90 dias, estabelecendo uma taxa geral de 10%.

O setor se prepara para o que pode ser sua maior queda em anos. No entanto, o mercado de luxo possui altas margens de lucro e está mais bem posicionado do que outros setores para aumentar seus preços e proteger os lucros contra as tarifas americanas.

Os filhos de Bernard Arnault e o futuro da LVMH

Delphine Arnault, de 49 anos, a mais velha dos irmãos, é CEO da Dior e membro do comitê executivo da LVMH. Antoine Arnault, de 47, é presidente da Berluti e responsável pela imagem e política ambiental da LVMH. Ele também é CEO e vice-presidente do Conselho de Administração da holding Christian Dior SE, que controla a LVMH.

Já Alexandre Arnault, de 33, é vice-CEO da Moët Hennessy, que reúne as marcas de champanhe, vinho e destilados do grupo. E Frédéric Arnault, de 30, foi nomeado CEO da Loro Piana. Ele assumirá o cargo em 10 de junho. Atualmente, ele é CEO da divisão de relógios da LVMH.

Por sua vez, Jean Arnault, o caçula de 27, é diretor de marketing e desenvolvimento de relógios da Louis Vuitton. Ele é o único que não está no conselho de administração. "Ele tem tempo, é jovem", disse seu pai em janeiro de 2024.

Em julho de 2022, Bernard Arnault perpetuou o controle familiar do luxo LVMH com a reorganização da holding Agache em uma sociedade limitada. A família Arnault detém 49% do capital da LVMH e 64,81% dos direitos de voto. Em 2024, a LVMH alcançou um lucro líquido de 12,55 bilhões de euros e um faturamento de 84,7 bilhões de euros.