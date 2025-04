Trump afirma que 'ninguém está livre' e prepara novas tarifas para smartphones e eletrônicos

O alívio para os setores de tecnologia e eletrônicos foi curto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump reafirmou, neste domingo, 13, a aplicação de tarifas específicas para smartphones, computadores e outros eletrônicos, poucos dias depois de anunciar uma suspensão parcial dos impostos de 125% sobre produtos chineses e 10% para outros países.

Em um post em seu perfil na rede social TruthSocial, Trump esclareceu que a exclusão anunciada na sexta-feira “não livra ninguém” das tarifas e que os itens isentos apenas foram movidos para uma “categoria diferente de tarifa”. Segundo o presidente, a administração já iniciou uma análise sobre semicondutores e toda a cadeia de fornecimento de eletrônicos.

Em conversas com repórteres a bordo do Air Force One, Trump sinalizou que os detalhes sobre a nova tarifa para semicondutores serão divulgados ainda nesta semana, segundo a CNBC. Ao mesmo tempo, indicou que poderá negociar flexibilizações com empresas do setor: “Temos que mostrar certa flexibilidade. Ninguém deve ser tão rígido”, afirmou.

A medida abre uma janela temporária para fabricantes e lobbies tentarem moldar o formato da nova tarifa, que, segundo especialistas, deve ter uma alíquota inferior aos 125% aplicados à China atualmente.

Nova estrutura tarifária para semicondutores

O governo norte-americano já adiantou que a taxação do setor de semicondutores deve ocorrer por meio de uma investigação especial de segurança nacional, conhecida como Section 232.

Caso o processo siga os trâmites previstos, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos deverá publicar um relatório em até 270 dias, podendo então implementar a nova tarifa.

A expectativa é que o percentual aplicado seja semelhante ao de outras tarifas específicas já em vigor, como as de 25% para setores de aço e alumínio. O representante comercial Jamieson Greer reforçou que os produtos eletrônicos isentos temporariamente serão enquadrados em um modelo próprio de tributação.

De acordo com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, a nova tarifa para semicondutores e eletrônicos deve ser oficializada entre um a dois meses. Enquanto isso, outras sanções comerciais, como a tarifa de 20% sobre componentes ligados à produção de fentanil, continuam em vigor.

Em resposta às medidas norte-americanas, a China anunciou, na sexta-feira, a elevação das tarifas sobre produtos dos EUA para 125%. No domingo, o Ministério do Comércio chinês declarou que ainda avalia o impacto das últimas isenções publicadas pelos Estados Unidos.