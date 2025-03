Louis Vuitton anuncia entrada no mercado de beleza com maquiagens assinadas por Pat McGrath

A Louis Vuitton anunciou que entrará no mercado de beleza com o lançamento de La Beauté Louis Vuitton. A nova linha está prevista para ser lançada no segundo semestre deste ano e terá Dame Pat McGrath, DBE, como Diretora Criativa, Cosmetics. A mundialmente renomada maquiadora britânica traz seu olhar e expertise para desenvolver uma experiência de beleza que vai além dos produtos.

Pat McGrath, frequentemente aclamada como "a maquiadora mais influente do mundo" possui colaborações com inúmeros designers e Maisons de moda, incluindo a Louis Vuitton.

Em 2015, McGrath apresentou sua marca homônima, Pat McGrath Labs. No ano anterior se tornou Membro da Ordem do Império Britânico, sendo a primeira e única maquiadora a receber o título de 'Dame' em 2021 de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II.

“Trabalhando nos backstages dos desfiles de moda da Louis Vuitton por mais de 20 anos, estou entusiasmada, por agora desempenhar um papel tão importante no lançamento de La Beauté Louis Vuitton, resultado de um extraordinário Savoir-Faire, criatividade e inovação. O universo da beleza é muito mais do que apenas os produtos, e o que estamos criando desbloqueará um novo nível em beleza de luxo", diz McGrath.

Desde sua fundação, a Arte de Viajar da Louis Vuitton abraçou o universo da beleza, com cases inovadores especialmente criados para o transporte de produtos de perfumaria e cosméticos. Na década de 1920, a Louis Vuitton criou luxuosos estojos de pó compacto, escovas e espelhos.

Louis Vuitton: Pat McGrath, DBE, como Diretora Criativa, Cosmetics da Louis Vuitton (Louis Vuitton/Divulgação)

Dois exemplos do arquivo da Louis Vuitton datam de 1925: Le Milano, um kit sob medida feito para a soprano Marthe Chenal, além de um requintado estojo criado para o compositor polonês Jan Paderewski. Além disso, as primeiras bolsas femininas da Louis Vuitton foram concebidas com a necessidade de carregar itens essenciais, incluindo cosméticos.

“La Beauté Louis Vuitton é uma evolução natural, impulsionada por nossa atenção meticulosa à qualidade, fórmula e inovação. Por meio deste novo universo, temos a oportunidade de acompanhar ainda mais os clientes em suas vidas diárias com propósito e prazer, enquanto continuamos a celebrar nossa criatividade e herança”, diz Pietro Beccari, Presidente e CEO da Louis Vuitton.