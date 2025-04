Bilionário da LVMH perde US$ 9 bilhões com queda das ações da empresa

A fortuna do bilionário francês Bernard Arnault sofreu uma perda de mais de US$ 9 bilhões nesta terça-feira, 15, após as ações da LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), caírem mais de 7%. O tombo foi impulsionado por uma queda inesperada de 3% nas vendas da companhia no primeiro trimestre de 2025, divulgada após o fechamento dos mercados na Europa na segunda-feira.

A LVMH, que controla marcas como Louis Vuitton, Moët & Chandon e Fendi, reportou uma desaceleração nos negócios em comparação com o mesmo período do ano passado, contrariando as previsões do mercado que esperavam um crescimento de 2%, conforme estimativas de analistas da Reuters. A maior queda foi registrada no setor de Vinhos & Espirituosos, com uma redução de 9% nas receitas. Na sequência, o segmento de Moda & Artigos de Couro apresentou a segunda maior queda, de 5%.

Em consequência da baixa, as ações da companhia listadas em Paris recuaram 7,53%, ficando cotadas a US$ 554,76 no início da tarde desta terça-feira. O mercado reagiu rapidamente, fazendo a capitalização de mercado da LVMH caísse para US$ 277 bilhões, o que resultou na perda de sua posição como a marca de luxo mais valiosa do mundo, agora ocupada pela Hermès.

Apesar da queda nas ações, estimativas indicam que a fortuna de Arnault permanece significativa, com um valor aproximado de US$ 146,5 bilhões, mantendo-o como a pessoa mais rica da Europa e a sexta mais rica do mundo, segundo o ranking em tempo real da Forbes.