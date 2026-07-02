Iate de luxo da LVMH busca atrair nova geração de bilionários da tecnologia

A Orient Express, joint venture entre a hoteleira francesa Accor e a LVMH, lançou seu primeiro grande iate voltado para experiências de luxo. A embarcação navega pela Riviera francesa e italiana e marca a entrada da marca, que reviveu o nome do tradicional trem do século XIX, no segmento marítimo. É a primeira de duas unidades planejadas pela companhia, que já mantém um portfólio de hotéis de altíssimo padrão e prepara o lançamento de um trem histórico em estilo art déco.

Aposta na nova riqueza tecnológica

A Accor, responsável pela operação da Orient Express, projeta que o crescimento de bilionários impulsionado pelo avanço da inteligência artificial vai acelerar a expansão da marca no setor de experiências de luxo. O presidente-executivo da Accor, Sebastien Bazin, afirmou à Reuters que, a partir de um determinado patamar de riqueza, o dinheiro deixa de ter o mesmo significado para essas pessoas. Segundo ele, o que passa a importar é o reconhecimento social, a sensação de ter se tornado alguém relevante.

Um estudo da consultoria Bain divulgado na quinta-feira mostrou que os gastos com experiências de alto padrão devem crescer entre 9% e 11% neste ano, ritmo bem superior à projeção de 1% a 4% para bens de luxo pessoais, categoria que inclui bolsas, roupas e relógios. O movimento é impulsionado pelo boom tecnológico nos Estados Unidos e em outros mercados, que tem ampliado o número de indivíduos com patrimônio ultra-elevado recorrendo a jatos particulares, iates e grandes eventos como as corridas de Fórmula 1.

Bazin descreveu o perfil desse público em entrevista à Reuters nesta semana. Para pessoas que já possuem sete casas, doze carros e dezessete relógios, o objetivo deixa de ser acumular um décimo oitavo relógio e passa a ser cumprir uma lista de experiências que prometeram viver antes de morrer. O executivo confirmou ainda que Accor e LVMH possuem opções recíprocas de compra uma da outra nos próximos anos, o que dá mais clareza sobre os planos de longo prazo da parceria diante da desaceleração nas vendas de produtos tradicionais de luxo, como bolsas, moda e relógios.

Piscina e área de descanso a bordo de iate da Orient Express, com vista para o mar (Reprodução/Instagram/Orient Express)

Valor do negócio e estrutura societária

Nem LVMH nem Accor divulgaram até agora o lucro operacional ou o valor de mercado da unidade de hotelaria de luxo. Os ativos de alto padrão da Orient Express são estimados em cerca de 1 bilhão de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 5,91 bilhões na cotação atual. Caso uma das partes decida exercer a opção de compra, a aquisição pela LVMH é considerada o cenário mais provável pelo mercado.

Os acionistas da Accor cobram melhores retornos da companhia, uma vez que marcas hoteleiras mais tradicionais do grupo, como Ibis e Novotel, têm registrado poucas variações em seus resultados nos últimos anos. Para a LVMH, conglomerado com faturamento mais de dez vezes superior ao da Accor e amplo caixa para aquisições, a joint venture pode se tornar um pilar estratégico diante das mudanças no comportamento de consumo do público de altíssima renda.

Eventos como vitrine social

O primeiro grande iate da Orient Express tem apostado em megaeventos como o Festival de Cannes e o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 como vitrine para que os clientes sinalizem status social. Estelle Dinh, professora da escola de hotelaria suíça Glion e consultora do setor, explicou que, em eventos como o GP de Mônaco, circular pelos diferentes espaços exige credenciais específicas, e que determinados perfis de convidados têm acesso a determinados tipos de credencial.

Um cruzeiro de quatro dias a bordo da embarcação tem suítes a partir de cerca de 25 mil euros, o que corresponde a aproximadamente R$ 147,7 mil na cotação atual. O iate exibe fortemente marcas do grupo LVMH, com um salão de beleza assinado pela Guerlain e garrafas de conhaque Hennessy expostas nas suítes mais caras, classificadas como penthouse.