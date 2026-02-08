Casual

O que muda nos carros da Fórmula 1 em 2026?

Aerodinâmica, motor e reduções em tamanho e peso são algumas das mudanças mais expressivas da nova temporada do mundial

Fórmula 1: o que muda nos carros em 2026? (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10h00.

Em março, será dada a largada para a nova temporada da Fórmula 1, que está em seu auge em termos de reconhecimento mundial e financeiro. Mas em 2026, além de novas equipes, há um novo regulamento que fará uma pequena revolução em termos técnicos, “a maior que a categoria viu nos últimos 50 anos”, como alguns chefes de equipe definiram.

As mudanças fizeram com que as equipes desenvolvessem carros e motores inteiramente novos para este ano. 

Abaixo, separamos as principais mudanças para os carros. Confira:

O que muda no carro da Fórmula 1 em 2026?

Chassi

  • Redução de tamanho e peso: os carros são 30 quilos mais leves, com peso mínimo de 770 kg.
  • Largura reduzida de 200 cm para 190 cm; comprimento diminuiu também.
  • Distância entre eixos reduzida em 200 mm (de 3.600mm para 3400 mm)
  • Largura do assoalho reduzida em 150 mm
  • Melhor eficiência aerodinâmica para reduzir downforce (entre 15-30%) e arrasto (-40%), favorecendo carros mais ágeis e capazes de seguir um ao outro de perto.
  • Fim do DRS: os carros terão asas dianteira e traseira ajustáveis para otimizar performance em curvas ou retas.
  • Pneus: as rodas de 18 polegadas permanecem, mas os pneus dianteiros são 25 mm mais estreitos e os traseiros 30 mm mais estreitos, reduzindo o arrasto e minimizando o peso.

Motor

  • As novas unidades de potência terão divisão de cerca de 50% para energia elétrica (em torno de 350 kW, antes era 120 kW) e o motor de combustão terá cerca de 400 kW (antes era 550 kW).
  • Fim do MGU-H: a unidade de recuperação de calor (MGU-H) é eliminada — simplificando o motor e reduzindo custos e complexidade.
  • Novo sistema de ultrapassagem: haverá um boost elétrico de ultrapassagem, liberado quando um carro estiver menos de um segundo do adversário à frente, com regras específicas de gestão de energia.
  • Combustível: será sintético (e-fuel) e biocombustíveis de segunda geração, incluindo resíduos agrícolas e urbanos.

Retorno da F1 à Globo

A Fórmula 1 voltará a ser exibida pela Globo após cinco temporadas com transmissão da Band. Todas as etapas estarão disponíveis no SporTV e nas plataformas digitais do grupo. Ao todo, apenas 15 GPs serão transmitidos na TV aberta. A F1TV seguirá como opção oficial de streaming.

Veja o calendário da Fórmula 1 em 2026

  • GP da Austrália – 8 de março
  • GP da China – 15 de março
  • GP do Japão – 29 de março
  • GP do Bahrein – 12 de abril
  • GP da Arábia Saudita – 19 de abril
  • GP de Miami – 3 de maio
  • GP do Canadá – 24 de maio
  • GP de Mônaco – 7 de junho
  • GP de Barcelona-Catalunha – 14 de junho
  • GP da Áustria – 28 de junho
  • GP da Grã-Bretanha – 5 de julho
  • GP da Bélgica – 19 de julho
  • GP da Hungria – 26 de julho
  • GP da Holanda – 23 de agosto
  • GP da Itália – 6 de setembro
  • GP da Espanha – 13 de setembro
  • GP do Azerbaijão – 26 de setembro
  • GP de Singapura – 11 de outubro
  • GP dos Estados Unidos (Austin) – 25 de outubro
  • GP do México – 1º de novembro
  • GP de São Paulo – 8 de novembro
  • GP de Las Vegas – 21 de novembro
  • GP do Catar – 29 de novembro
  • GP de Abu Dhabi – 6 de dezembro
