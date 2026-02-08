O que muda nos carros da Fórmula 1 em 2026?

Em março, será dada a largada para a nova temporada da Fórmula 1, que está em seu auge em termos de reconhecimento mundial e financeiro. Mas em 2026, além de novas equipes, há um novo regulamento que fará uma pequena revolução em termos técnicos, “a maior que a categoria viu nos últimos 50 anos”, como alguns chefes de equipe definiram.

As mudanças fizeram com que as equipes desenvolvessem carros e motores inteiramente novos para este ano.

Abaixo, separamos as principais mudanças para os carros. Confira:

O que muda no carro da Fórmula 1 em 2026?

Chassi

Redução de tamanho e peso: os carros são 30 quilos mais leves, com peso mínimo de 770 kg.

Largura reduzida de 200 cm para 190 cm; comprimento diminuiu também.

Distância entre eixos reduzida em 200 mm (de 3.600mm para 3400 mm)

Largura do assoalho reduzida em 150 mm

Melhor eficiência aerodinâmica para reduzir downforce (entre 15-30%) e arrasto (-40%), favorecendo carros mais ágeis e capazes de seguir um ao outro de perto.

Fim do DRS: os carros terão asas dianteira e traseira ajustáveis para otimizar performance em curvas ou retas.

Pneus: as rodas de 18 polegadas permanecem, mas os pneus dianteiros são 25 mm mais estreitos e os traseiros 30 mm mais estreitos, reduzindo o arrasto e minimizando o peso.

Motor

As novas unidades de potência terão divisão de cerca de 50% para energia elétrica (em torno de 350 kW, antes era 120 kW) e o motor de combustão terá cerca de 400 kW (antes era 550 kW).

Fim do MGU-H: a unidade de recuperação de calor (MGU-H) é eliminada — simplificando o motor e reduzindo custos e complexidade.

Novo sistema de ultrapassagem: haverá um boost elétrico de ultrapassagem, liberado quando um carro estiver menos de um segundo do adversário à frente, com regras específicas de gestão de energia.

Combustível: será sintético (e-fuel) e biocombustíveis de segunda geração, incluindo resíduos agrícolas e urbanos.

Retorno da F1 à Globo

A Fórmula 1 voltará a ser exibida pela Globo após cinco temporadas com transmissão da Band. Todas as etapas estarão disponíveis no SporTV e nas plataformas digitais do grupo. Ao todo, apenas 15 GPs serão transmitidos na TV aberta. A F1TV seguirá como opção oficial de streaming.

Veja o calendário da Fórmula 1 em 2026