O que muda nos carros da Fórmula 1 em 2026?

Em março, será dada a largada para a nova temporada da Fórmula 1, que está em seu auge em termos de reconhecimento mundial e financeiro. Mas em 2026, além de novas equipes, há um novo regulamento que fará uma pequena revolução em termos técnicos, “a maior que a categoria viu nos últimos 50 anos”, como alguns chefes de equipe definiram.
As mudanças fizeram com que as equipes desenvolvessem carros e motores inteiramente novos para este ano.
Abaixo, separamos as principais mudanças para os carros. Confira:
O que muda no carro da Fórmula 1 em 2026?
Chassi
- Redução de tamanho e peso: os carros são 30 quilos mais leves, com peso mínimo de 770 kg.
- Largura reduzida de 200 cm para 190 cm; comprimento diminuiu também.
- Distância entre eixos reduzida em 200 mm (de 3.600mm para 3400 mm)
- Largura do assoalho reduzida em 150 mm
- Melhor eficiência aerodinâmica para reduzir downforce (entre 15-30%) e arrasto (-40%), favorecendo carros mais ágeis e capazes de seguir um ao outro de perto.
- Fim do DRS: os carros terão asas dianteira e traseira ajustáveis para otimizar performance em curvas ou retas.
- Pneus: as rodas de 18 polegadas permanecem, mas os pneus dianteiros são 25 mm mais estreitos e os traseiros 30 mm mais estreitos, reduzindo o arrasto e minimizando o peso.
Motor
- As novas unidades de potência terão divisão de cerca de 50% para energia elétrica (em torno de 350 kW, antes era 120 kW) e o motor de combustão terá cerca de 400 kW (antes era 550 kW).
- Fim do MGU-H: a unidade de recuperação de calor (MGU-H) é eliminada — simplificando o motor e reduzindo custos e complexidade.
- Novo sistema de ultrapassagem: haverá um boost elétrico de ultrapassagem, liberado quando um carro estiver menos de um segundo do adversário à frente, com regras específicas de gestão de energia.
- Combustível: será sintético (e-fuel) e biocombustíveis de segunda geração, incluindo resíduos agrícolas e urbanos.
Retorno da F1 à Globo
A Fórmula 1 voltará a ser exibida pela Globo após cinco temporadas com transmissão da Band. Todas as etapas estarão disponíveis no SporTV e nas plataformas digitais do grupo. Ao todo, apenas 15 GPs serão transmitidos na TV aberta. A F1TV seguirá como opção oficial de streaming.
Veja o calendário da Fórmula 1 em 2026
- GP da Austrália – 8 de março
- GP da China – 15 de março
- GP do Japão – 29 de março
- GP do Bahrein – 12 de abril
- GP da Arábia Saudita – 19 de abril
- GP de Miami – 3 de maio
- GP do Canadá – 24 de maio
- GP de Mônaco – 7 de junho
- GP de Barcelona-Catalunha – 14 de junho
- GP da Áustria – 28 de junho
- GP da Grã-Bretanha – 5 de julho
- GP da Bélgica – 19 de julho
- GP da Hungria – 26 de julho
- GP da Holanda – 23 de agosto
- GP da Itália – 6 de setembro
- GP da Espanha – 13 de setembro
- GP do Azerbaijão – 26 de setembro
- GP de Singapura – 11 de outubro
- GP dos Estados Unidos (Austin) – 25 de outubro
- GP do México – 1º de novembro
- GP de São Paulo – 8 de novembro
- GP de Las Vegas – 21 de novembro
- GP do Catar – 29 de novembro
- GP de Abu Dhabi – 6 de dezembro