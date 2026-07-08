Ata do Fed sai hoje: o que esperar sobre novos rumos dos juros nos EUA

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, enfrenta um momento decisivo sobre os próximos passos da política monetária. O novo presidente da instituição, Kevin Warsh, descreveu o debate interno como uma "boa briga de família", em meio à divisão entre dirigentes sobre o caminho das taxas de juros.

O conflito acontece em um cenário de inflação ainda acima da meta de 2% do banco, um desafio que se arrasta há cinco anos. Enquanto alguns integrantes do comitê enxergam sinais de desaceleração, outros questionam se novos avanços ainda podem ocorrer, segundo informações da CNBC.

Nesta quarta-feira, 8, às 15 horas (horário de Brasília), o mercado acompanha a divulgação da ata da última reunião do Fed, realizada no dia 17 de junho, a primeira sob o comando de Warsh. O documento deve oferecer novos detalhes sobre o debate interno e dar pistas sobre a avaliação do comitê em relação à inflação, aos juros e aos próximos passos das autoridades monetárias.

A postura mais dura de Kevin Warsh

Sob a liderança de Warsh, o Fed sinalizou uma mudança de tom, com uma postura mais rígida no combate à inflação. Logo em sua primeira reunião à frente da instituição, o comitê divulgou um comunicado mais curto e direto, reforçando que "entregará a estabilidade de preços".

A mensagem foi interpretada pelos agentes financeiros como um sinal de que a nova gestão pretende priorizar o controle da inflação e utilizar a política monetária de forma mais firme para atingir esse objetivo.

Histórico do Fed indica ciclos de juros

A possibilidade de apenas uma alta de juros seguida por uma pausa parece cada vez menos provável diante do histórico da instituição levantado pela CNBC. Nos últimos 35 anos, o Fed raramente promoveu ajustes isolados, preferindo ciclos prolongados de aperto ou flexibilização monetária.

O ex-presidente do Fed de St. Louis, Jim Bullard, afirmou que um único aumento dificilmente seria suficiente para resolver pressões inflacionárias persistentes. A autoridade monetária costuma, na sua visão, atuar em sequência para alcançar seus objetivos.

"Muita gente está falando em um único aumento de juros. O comitê geralmente não faz isso. Quer dizer, qual é o sentido disso?", disse Bullard ao canal de notícias. "Portanto, isso geralmente significa um ciclo de aperto monetário, e acho que os mercados estão tentando identificar isso agora", acrescentou.

Mercado já considera novas altas até 2026

A análise dos ciclos anteriores do Fed reforça a possibilidade de uma postura mais prolongada de aperto monetário. Com exceção de 2015, quando a instabilidade econômica limitou a continuidade do movimento, a instituição historicamente manteve os ajustes por mais tempo.

Diante desse cenário, investidores começam a incorporar a possibilidade de novas altas de juros até o fim de 2026, caso a inflação continue resistente.

Outro ponto de atenção para o mercado é a comunicação da nova gestão. Analistas avaliam que as atas das reuniões podem se tornar menos detalhadas, com menos indicações sobre o nível de consenso ou divergência entre os dirigentes.

Pressão aumenta por uma ação mais rápida

Os consumidores seguem demonstrando preocupação com a alta dos preços, com as expectativas inflacionárias atingindo os maiores níveis em anos. Parte de Wall Street já demonstra cautela com a possibilidade de cortes de juros e avalia que a instituição poderá precisar manter uma política mais restritiva.

O ambiente político também adiciona incerteza ao cenário, especialmente diante dos riscos de postergar decisões importantes para depois das eleições de novembro. Bullard indica que uma demora para agir poderia obrigar o Fed a promover ajustes ainda mais agressivos no futuro.