O Festival da Cannes e os seus anos de história com camisetas

Jordan Firstman foi ao Festival de Cannes deste ano promover Club Kid, seu longa de estreia como diretor. A estratégia de divulgação foi uma sequência de camisetas NSFW, trocadas a cada aparição, todas referenciando o filme de formas que cruzavam o absurdo com o deliberado. Firstman virou o personagem do festival antes mesmo de qualquer crítica sair, e o barulho em torno das camisetas antecedeu qualquer discussão sobre o filme em si.

Não foi a primeira vez que uma camiseta roubou a cena em Cannes. Desde 1976, quando Dennis Hopper desceu para promover Tracks com um rosto de Napoleão estampado no peito, o item mais básico do vestuário vem aparecendo nas fotos de chamada, nos corredores do Palais e nos aeroportos de chegada do festival mais formal do cinema.

Este ano, Adèle Exarchopoulos chegou ao aeroporto de Nice com "Léa Forever" estampado no peito, referência à parceira de cena Léa Seydoux, com quem dividiu a Palme d'Or em 2013. Naquela edição, pela primeira vez, o prêmio foi concedido não só ao diretor do filme, Abdellatif Kechiche, mas também às duas atrizes.

Também na chegada ao festival, Niels Schneider apareceu na foto de chamada de The Unknown com uma camiseta estampando um esboço de Bob Dylan e o sobrenome legal do cantor, Zimmerman. No filme, Schneider interpreta um personagem chamado David Zimmerman.

Adèle Exarchopoulos no aeroporto de Nice com camiseta "Léa Forever", homenagem à parceira de cena Léa Seydoux, com quem dividiu a Palme d'Or em 2013 (Getty Images)

Kenneth Branagh fez algo parecido em 1993, aparecendo ao lado de Emma Thompson e Denzel Washington com uma camiseta de Much Ado About Nothing. Sandy Powell foi à premiere de How to Talk to Girls at Parties em 2017 com uma camiseta do Sex Pistols. Powell havia assinado o figurino do filme, ambientado no punk londrino dos anos 1970. Em 2025, o então vice-presidente do Studio Ghibli, Kenichi Yoda, foi ao festival aceitar a Palme d'Or honorária do estúdio usando uma camiseta de O Menino e a Garça, de 2023.

Em 2017, Jessica Chastain usou a "We Should All Be Feminists", peça da estreia de Maria Grazia Chiuri na Dior, na mesma temporada em que a estilista se tornava a primeira mulher a dirigir criativamente a maison. A frase é extraída do ensaio da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie e já havia aparecido em Rihanna e outras celebridades antes de Cannes.

Em 2025, Julian Assange apareceu na foto de chamada de The Six Billion Dollar Man, documentário sobre sua própria trajetória, com uma camiseta branca listando os nomes de 4.986 crianças palestinas menores de cinco anos mortas em Gaza desde 2023. Era sua primeira aparição pública relevante após sair da prisão.

Spike Lee tem a discografia mais longa nessa categoria. Chegou em 1989 com "No Sell Out" de Malcolm X para promover Do the Right Thing, três anos antes de lançar o longa biográfico sobre o líder. O slogan havia sido sampleado em um single de hip-hop de Keith LeBlanc em 1983. Voltou em 1996 com o New York Knicks e sua produtora 40 Acres para a foto de chamada de Girl 6, em 2008 com uma camiseta de apoio a Barack Obama e em 2021 com Air Jordan, quando presidiu o júri. Em 2025, foi com a collab entre a 40 Acres e a Supreme, com o logo de Malcolm X de novo.

Elle Fanning chegou à foto de chamada de Sentimental Value em 2025 com uma camiseta que dizia "Joachim Trier Summer", referência ao diretor do filme. A peça foi feita pelo filho de 12 anos de sua stylist, Samantha McMillen, que tem uma marca própria chamada Dylan's T-Shirt Club. A inspiração veio de uma frase que Charli XCX havia dito no Coachella daquele ano, prevendo que 2025 seria o verão de Trier.

Elle Fanning na foto de chamada de Sentimental Value, com a camiseta "Joachim Trier Summer" feita pelo filho de 12 anos de sua stylist (Getty Images)

Em 2023, Josh O'Connor apareceu na foto de chamada de La Chimera com uma camiseta rosa sob um blazer, sem referência óbvia ao filme ou a nenhum manifesto. Jack Black foi à foto de chamada de Kung Fu Panda 2 em 2011 com uma camiseta de John Lennon com o nome "Juan" estampado. Timothée Chalamet, em 2021, promoveu The French Dispatch de Wes Anderson com uma camiseta rosa de Richard Pryor como Deus na comédia In God We Trust, de 1980.

O tapete vermelho de Cannes tem protocolo rígido. É nesse espaço que a camiseta encontrou seu lugar nos últimos 50 anos, usada por diretores, atores e figuras públicas para dizer coisas que o traje formal não comporta.