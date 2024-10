Hora certa: descubra três lugares para tomar um chá da tarde

Da tradição milenar chinesa, de onde se originou, às mesas inglesas, o chá conquistou o mundo e continua com hora marcada na rotina de seus apreciadores. Ina Gracindo, em seu livro Viagem ao mundo do chá (Editora Casa da Palavra), conta que a instituição “chá da tarde” foi criada na Inglaterra pela duquesa de Bedford durante a era vitoriana (período correspondente ao reinado da rainha Vitória de Hanover, entre os anos de 1837 e 1901).

Imediatamente, transformou-se em tradição. "O ritual do chá das 16h ou 17h ficou conhecido como low tea porque era servido no horário da tarde em que o sol atingia seu ponto mais baixo, e em referência à altura das pequenas mesas da sala de estar onde era servido."

Acerte a hora e descubra três lugares para tomar um chá da tarde:

A Casa de Antonia, um aconchegante espaço localizado no icônico Conjunto Nacional em São Paulo, serve, todas as quartas-feiras, das 15h às 18h30, o seu chá da tarde: uma sequência de receitas da chef Andrea Vieira, tudo em tamanho mini.

A Casa de Antonia, em São Paulo: versões mini (Samuel Hideki/Divulgação)

O cardápio, elaborado por Andrea, é iniciado com sopa de erva-doce, ervilha com tartare de camarão e chantili de wasabi. Na sequência, outros onze preparos salgados podem ser degustados, a exemplo do biscuit de bacon, dos scones de queijo e do trio de gougères, preparados com mignon curado com aioli de raiz forte e baby rúcula, caranguejo com guacamole e camarão com maionese de beterraba. Minisanduíches ganham recheios de gravlax de salmão com molho de alcaparras e endro, de pepino e ricota, e de patê de ovos com rabanete.

Entre os doces, estão bolinhos de chuva, torta de figo e vinho do Porto, torta de pecan, torta de morango e pistache, torta de limão siciliano e merengue, madeleines e bolo de azeite de oliva, laranja e mirtilo. E, para acompanhar, há uma variedade de chás, cafés, pink lemonade e uma taça de espumante.

A Casa de Antonia

Endereço: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional, São Paulo/SP

Chá da tarde: quartas-feiras, das 15h às 18h30 — R$ 165 por pessoa + 13%

Casa de Chá

A Casa de Chá, localizada em Brasília e aberta há pouco mais de três meses, é uma cafeteria-escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.

Projetada entre 1965 e 1966 pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, a Casa de Chá foi concebida para ser um ponto de encontro e um local para reuniões e descanso na monumental Praça dos Três Poderes. Com janelas ao longo de toda a sua extensão, a construção proporciona uma visão livre do horizonte, criando uma sensação de leveza e flutuação. Além disso, o espaço é decorado com móveis desenhados por designers de Brasília.

Casa de Chá, em Brasília: com janelas ao longo de toda a sua extensão, a construção proporciona uma visão livre do horizonte (Carolina Gehlen/Exame)

Sob a expertise do chef brasiliense Gil Guimarães, o menu da Casa de Chá foi cuidadosamente concebido, incorporando elementos dos diversos biomas brasileiros para representar a diversidade do país em cada prato. Além disso, os nomes das opções gastronômicas prestam homenagem à cultura, geografia e personalidades marcantes de Brasília.

É o caso do chá Alvorada (com chá verde, abacaxi, coco e amêndoa) e da infusão Sarah Kubitschek (blend com folhas de mirtilo do cerrado “Cerrado Blue”, maçã, hibisco, beterraba, baunilha Kalunga e pétalas de calêndula).

Há bolos, tortas, doces e salgados individuais para acompanhar as bebidas e, claro, o chá da tarde. Chamado de Dona Sarah, em referência à primeira-dama do país de 1956 a 1961, como esposa de Juscelino Kubitschek, sai por R$ 80. O chá (de livre escolha) acompanha 01 tartine, 02 opções de doces, pães da casa com manteiga, geléia de buriti e requeijão, e pães de queijo.

Casa de Chá

Endereço: Praça dos Três Poderes | Brasília-DF

Quarta-feira a domingo, 10h às 19h

Les Deux Magots

Aberto desde 1884, o café parisiense Les Deux Magots foi palco do encontro de grandes nomes da literatura e das artes, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Pablo Picasso.

Inspirado pela trajetória de sua matriz, situada no bairro Saint-Germain-des-Prés, em Paris, o Les Deux Magots trouxe sua essência para São Paulo. O restaurante, que ocupa um aconchegante imóvel nos Jardins, chegou ao Brasil pelo francês Frédéric Renaut, junto a quatro sócios. Esta é a primeira unidade na América Latina e a quarta no mundo.

A casa oferece um serviço especial de chá da tarde, disponível de segunda a sexta, das 15h às 18h. O menu (R$ 125 por pessoa) inclui três itens salgados, cinco doces e uma bebida (Gihad Terra Arabi/Divulgação)

A escolha dos salgados fica entre minisanduíches de queijo brie e abobrinha, salmão defumado, creme de ricota com ciboulette e presunto serrano com queijo Comté, além de uma verrine de creme de avocado e tartare de salmão. Entre as opções de doces, a experiência continua com as minitartelettes de morango, limão siciliano, chocolate e mirtilo, além do macaron de framboesa.

Para beber, está inclusa uma bebida, que pode ser chá quente de limão siciliano ou hortelã, chá gelado de pêssego com limão, abacaxi com hortelã e frutas vermelhas, café, chocolate quente, um suco ou uma taça de espumante. Tudo isso no ambiente do restaurante da rua Colômbia, onde o público pode desfrutar de momentos de conversas descontraídas entre amigos, como na tradição do café em Paris.

Les Deux Magots

Endereço: Rua Colômbia 84, Jardim Paulista, São Paulo/SP

Chá da Tarde: de segunda a sexta, das 15h às 18h, R$ 125 por pessoa

