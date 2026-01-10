Globo de Ouro 2026: quais recordes o Brasil pode quebrar neste domingo?

E lá vamos nós de novo: o Brasil volta à corrida pelo Globo de Ouro neste domingo, 11, com a indicação tripla de O Agente Secreto. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre às categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura) e Melhor Filme de Drama — estatueta mais prestigiada e cobiçada da cerimônia.

A premiação acontece um ano depois do cinema brasileiro fazer história com a vitória de Fernanda Torres. A artista carioca trouxe para casa a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama, até então inédito no país.

25 anos antes dela, Fernanda Montenegro, sua mãe, concorreu ao mesmo prêmio, mas acabou perdendo a honraria para Cate Blanchett (Elizabeth).

Agora, é a vez do Nordeste brasileiro tentar a vitória na premiação. E, a depender do resultado, tanto Kleber Mendonça Filho quanto Wagner Moura podem trazer uma série de recordes para o Brasil.

Quais recordes o Brasil pode quebrar no domingo?

A indicação de Moura a Melhor Ator em Filme de Drama já é, por si só, histórica: o Brasil nunca havia recebido uma nomeação neste categoria. Se vencer, ele será o primeiro brasileiro a conquistar o feito.

Já Kleber Mendonça Filho tem uma porção de recordes para conquistar neste domingo. Se vencer na categoria de Melhor Filme de Drama, também será o primeiro na história a conquistar a estatueta. Antes dele, outras co-produções brasileiras receberam indicações — caso de O Beijo da Mulher Aranha (1985) — mas não trouxeram o prêmio para casa.

Além do feito, Mendonça também se destaca em outras categorias. Se O Agente Secreto vencer todos os prêmios aos quais foi indicado, o cineasta pode ser o primeiro diretor nordestino a receber a estatueta de Melhor Filme de Lingua Não-Inglesa, e o primeiro brasileiro a ter um único filme vitorioso em três categorias do Globo de Ouro.

Que horas começa e onde assistir ao Globo de Ouro de 2026?

A 83ª edição do Globo de Ouro tem início neste domingo, 11, a partir das 22h (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida pela TV Globo (aberta), TNT (por assinatura) e HBO Max (streaming).

Veja a lista de filmes e séries indicados

