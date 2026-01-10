Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: resultado do concurso 2.956; prêmio é de R$ 13,5 milhões

Sorteio deste sábado, 10 de janeiro, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 21h04.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

A Caixa realizou neste sábado, 10 de janeiro, o sorteio do concurso 2.958 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 13.651.961,67

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.958

07 - 09 - 14 - 35 - 42 - 49

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 13,5 milhões neste sábado

'Não investível': a avaliação de uma gigante petroleira sobre a Venezuela

Poupança vence a inflação em 2025, mas segue distante do CDI

Embraer voou em 2025: para o BTG, ainda dá para chegar mais alto

Mais na Exame

Pop

Manoel Carlos: duas séries para entender a carreira do autor

Mundo

Maduro diz estar “bem” na prisão, segundo relato do filho

Brasil

Governo reconhece filhos de Herzog como anistiados políticos

Um conteúdo SBT NEWS

Saiba como se proteger da insolação e aproveitar o verão com segurança