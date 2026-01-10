Governo reconhece filhos de Herzog como anistiados políticos

O governo federal deve publicar na próxima segunda-feira, no Diário Oficial da União (DOU), o ato que reconhece Ivo Herzog e André Herzog, filhos do jornalista Vladimir Herzog, como anistiados políticos, segundo integrantes do Executivo.

A iniciativa é conduzida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, comandado pela ministra Macaé Evaristo, e consolida o entendimento de que os efeitos da perseguição política sofrida por Herzog durante a ditadura militar também se estenderam aos seus herdeiros.

O reconhecimento ocorre após o Estado brasileiro ter concedido, em 2024, a anistia política post mortem a Vladimir Herzog, morto em 1975 nas dependências do DOI-Codi, em São Paulo — caso que se tornou um dos principais símbolos das violações de direitos humanos cometidas pelo regime militar.

Com a publicação do ato, Ivo e André Herzog passam a ter acesso aos direitos previstos na legislação que trata da anistia política e das reparações a vítimas de perseguição por motivação exclusivamente política.