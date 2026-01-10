Saiba como se proteger da insolação e aproveitar o verão com segurança

Na praia ou na piscina, a exposição excessiva ao sol pode causar insolação, uma condição grave que exige cuidados imediatos.

A insolação ocorre quando o corpo superaquecido não consegue mais regular a temperatura interna. Entre os sintomas estão: pele quente e seca, tontura, confusão mental, dor de cabeça intensa, batimentos acelerados, náuseas, vômitos e, em casos graves, convulsões ou perda de consciência. Crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas e quem pratica atividades físicas intensas são mais vulneráveis.

Para ajudar você a aproveitar o verão com segurança, o SBT News preparou uma lista de cuidados essenciais para prevenir a insolação.

Como se prevenir

Use barracas ou guarda-sóis com proteção UV: Equipamentos certificados bloqueiam os raios solares, garantindo sombra eficiente.

Reforce o protetor solar após entrar na água: Mesmo os produtos resistentes perdem eficácia. Reaplique a cada duas horas, especialmente após nadar ou se secar com toalha.

Hidrate-se constantemente: Beba água com frequência e incentive as crianças a fazer o mesmo, mesmo sem sede. Garrafas térmicas ajudam a manter a água fresca.

Evite horários de sol intenso: Prefira o mar antes das 10h e após as 16h. Entre esses horários, priorize atividades à sombra.

Use acessórios de proteção: Chapéus de aba larga, bonés e óculos de sol com proteção UV protegem o rosto e os olhos.

Evite longos períodos na areia quente: O calor irradiado da areia aumenta a temperatura corporal. Caminhe com calçados leves e refresque os pés na água.

Invista em roupas com proteção UV: Camisetas e saídas de praia com essa tecnologia oferecem uma camada extra de defesa.

E se você suspeitar de insolação?

Leve a pessoa a um local fresco: Sombra ou ar-condicionado ajudam a estabilizar a temperatura.

Resfrie rapidamente o corpo: Compressas frias na testa, axilas e virilha, ou água fria no corpo.

Ventiladores aceleram o resfriamento.

Hidrate com cuidado: Ofereça água ou isotônicos em pequenas quantidades, apenas se a pessoa estiver consciente.

Procure ajuda médica: Ligue para o serviço de emergência (192 no Brasil) e continue monitorando sinais vitais enquanto aguarda socorro.

Evite automedicação e álcool: Remédios sem orientação e bebidas alcoólicas podem agravar a desidratação.

Com cuidados simples, é possível aproveitar o verão e a praia com segurança, prevenindo riscos graves à saúde.