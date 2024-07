2ª Semana da Cultura do Chá tem atividades em todo o Brasil

O chá é uma herança que atravessou gerações e continentes e suas raízes asiáticas nos brindam com uma xícara cheia de ensinamentos e sabores.

Originário da planta Camellia sinensis e consumido há mais de 5.000 anos, foi descoberto por acaso. Diz a lenda que o imperador chinês Shen Nong fez o primeiro chá quando folhas da planta caíram em sua água fervente. Desde então, a bebida conquistou paladares e culturas.

O amadurecimento do mercado do chá no Brasil foi o que motivou a criação da Semana da Cultura do Chá, que está na segunda edição e irá reunir consumidores e empreendedores do setor em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

A iniciativa nasceu por meio de entusiastas e profissionais que compõem o grupo de Empreendedorismo Ético no Mercado de Chá. Neste ano, a Semana da Cultura do Chá no Brasil também conta com o apoio da Associação Brasileira de Chá (AbChá). Em 2022, a primeira edição da Semana contou com 250 empresas convidadas e cerca de 400 atividades presenciais e online.

Para Yuri Hayashi, diretora da Escola de Chá Embahú, localizada em São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, e organizadora da Semana da Cultura do Chá no Brasil, esta é uma oportunidade de educar um público sedento por informações e unificar um mercado ainda em desenvolvimento.

“A primeira edição, no ano passado, nos serviu como um piloto para que pudéssemos entender qual a real demanda do Brasil. Percebemos que há um público ávido por educação em torno do chá e empresários amadurecendo seus negócios, o que eleva nosso mercado a um novo patamar atualmente.”

Para o evento deste ano estão previstas centenas de atividades; como workshops, promoções, encontros, degustações e webinares que acontecerão durante a Semana. Os quatro primeiros dias terão atividades online e, após, os eventos serão híbridos.

Além das iniciativas voltadas para consumidores finais, haverá também uma programação dedicada a empreendedores do ramo como tea blenders, gestores, proprietários de cafeterias e baristas.

Enchendo a xícara

Dados da pesquisa da Euromonitor International, de agosto de 2021, indicam que o consumo de chá e infusões no Brasil cresceu 25% entre 2013 e 2020, quase o dobro da média mundial de 13%, comprovando o vasto interesse dos brasileiros pela bebida e um mercado promissor.

A Associação Brasileira de Chá (AbChá), apoiadora do evento, conta com mais de 100 empresas dedicadas ao produto, incluindo produtores de chá localizados no Vale do Ribeira, importante polo brasileiro no cultivo da Camellia sinensis.

Um dos grandes objetivos da Semana da Cultura do Chá no Brasil é formar novos públicos e educar o consumidor para que ele consiga valorizar produtos de boa qualidade e fazer melhores escolhas.

“Precisamos mostrar algo que já acontece há alguns anos: o chá de qualidade chegou ao Brasil e, por meio dele, formou-se um mercado com profissionais e empresas, ampliando a comunidade de amantes de chá. A Semana do Chá traz este amadurecimento do mercado de forma mais ágil e organizada, focando a sua estabilização e o seu crescimento orgânico”, explica Yuri.

Em São Paulo, o destaque da programação é a Feira multimarcas com atividades educacionais que acontece no Pavilhão Japonês, no Parque do Ibirapuera. Além disso, no dia 1º de agosto acontece a Copa Matcha simultaneamente no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Aquecendo os negócios

Paralelamente à Semana da Cultura do Chá no Brasil, o Movimento Chá Gaúcho nasceu no Rio Grande do Sul após as tragédias causadas pelas enchentes de maio de 2024, com o objetivo de divulgar as marcas locais e fortalecer o mercado com atividades diversas.

De acordo com Mônica Passos, sommelière de chás e coordenadora regional da Semana da Cultura do Chá, as demandas são muitas e ainda há muito trabalho pela frente para reconstruir o Rio Grande do Sul. “Nos deparamos com estoque parado, falta de insumos, aumento dos preços. A Semana da Cultura do Chá deste ano, mais do que nunca, representa a união destes profissionais em prol de divulgar a cultura do chá no RS, o consumo do chá além da xícara, mostrando sua versatilidade, seus benefícios para saúde e bem-estar, unindo a cadeia de fornecedores, estabelecimentos comerciais e consumidores e fortalecendo o mercado todo”, explica

Serviço: Semana da Cultura do Chá no Brasil 2024

de 29 de julho a 4 de agosto

Atividades presenciais e online

Para saber mais e acompanhar a programação:

https://semanadocha.com.br/programacao