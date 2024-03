Café no reino do chá: conheça três cafés em Londres

Se o chá reina absoluto na capital do Reino Unido, há bons candidatos para disputar a realeza. Seja com a energia do café, seja com a tranquilidade do chá, conheça algumas cafeterias que podem reinar durante a sua viagem a Londres.

Monmouth Coffee Company

Do lado de fora do Monmouth Coffee, na unidade que fica na rua com o mesmo nome, é possível observar algumas pessoas em pé na calçada, mesmo nos dias chuvosos, segurando suas xícaras de cerâmica enquanto equilibram na outra mão um guarda-chuva. Isso porque a cafeteria, que torra e vende café no varejo desde 1978, não utiliza copos de papel. Desde março de 2022, a marca não trabalha com recipientes descartáveis, em vez disso, serve o café em sua própria xícara ou em copos de cerâmica.

Especializada em grãos de café de origem única e café filtrado, a marca obtém e torra cafés de fazendas individuais, propriedades e cooperativas. No balcão, onde são feitos os pedidos, também fica a balança que pesa os grãos para viagem, acomodados em uma grande concha dourada, enchem pacotes de até 1 quilograma.

Monmouth Coffee Company, em Londres: torra e vende café no varejo desde 1978 (Carolina Gehlen/Exame)

Além dos cafés em grãos e moídos, também estão à venda as versões em cápsulas. É possível encontrar cafés da Colômbia, Guatemala, Costa Rica, Etiópia e do Brasil.

O café filtrado do dia, de El Salvador, por exemplo, sai por £ 4. O flat White fica por £ 3,80. Para acompanhar a bebida, há cookies, fatias de panetone, trufas e o delicioso canelé de baunilha da marca Babelle, uma empresa francesa, com sede em Londres.

WatchHouse

Originária do sul de Londres e com 18 unidades pela cidade, a WatchHouse é uma rede de cafeterias sem parecer uma. Cada um dos locais foi projetado para realizar um papel único na experiência de beber café, enquanto preserva a história do entorno.

A casa localizada no centro de Londres, próximo ao Covent Garden Market, traz um ambiente com foco em superfícies texturizadas, inspirado no formato linear e quadriculado da arquitetura externa.

Já na unidade que fica no West End, o WatchHouse Seven Dials, a inspiração para o espaço vem de algumas das principais características do movimento Rococó, realizadas num ambiente contemporâneo. Linhas graciosas, curvas assimétricas e cores pastel quentes acomodam o espaço.

Todo esse cuidado aparece também nos cafés. Na bandeja de madeira, a bebida vem servida em canecas que combinam com a cor das embalagens para viagem.

WatchHouse: 18 unidades em Londres (Carolina Gehlen/Exame)

O coado sazonal, com café da Colômbia e do Peru, sai por £ 3,50. Há uma seleção de cafés mais raros, como o Gesha do Panamá por £ 14.

O menu é bem servido com opções para café da manhã e brunch. Para quem quiser comer só um bolinho ou um cookie, para acompanhar o café, também existem boas seleções no balcão.

Lift Coffee

Lift é um café com cara de bairro. Localizado em Kensington, o espaço tem uma estrutura de casa distribuída em três níveis e consegue abrigar bem a clientela que vem em busca de um bom café. Amigos, pessoas trabalhando, pais com crianças, executivos são vistos pela manhã.

No mezanino há uma estação dedicada ao café filtrado, é possível sentar-se no balcão e ver todo o processo enquanto se come um croissant ou carrot cake.

Lift Coffee: estação dedicada ao café filtrado (Carolina Gehlen/Exame)

O café filtrado de Ruanda sai por £ 7,50 e o da Colômbia por £ 10. A versão de Ruanda, elegante e doce, com boa acidez e delicadas notas frutadas de toranja rosa e frutas vermelhas, é torrada pela Kawa, uma torradora e cafeteria localizada em Paris.

Recentemente a marca abriu uma unidade no bairro alternativo de Shoreditch, perto da descolada loja de roupas e acessórios AIDA.

Dose extra — Café para viagem

Para quem for pegar um trem ou visitar a plataforma 9 ¾, não deixe de passar na janelinha cor-de-rosa do quiosque Hermanos Colombian Coffee Roasters, café de origem colombiana que fica na estação King Cross.

Os hermanos levaram para Londres em 2018 as práticas tradicionais de cultivo de cafés especiais da Colômbia e hoje têm nove unidades na cidade.

Hermanos Colombian Coffee Roasters: café de origem colombiana na estação King Cross (Carolina Gehlen/Exame)

O quiosque da estação fica na parte inferior do icônico Great Northern Hotel. Dando boas-vindas a viajantes, passageiros e moradores locais. Não deixe de levar um Pandebono para comer na viagem, pão colombiano feito de fécula de mandioca e queijo, parecido com o pão de queijo mineiro.

