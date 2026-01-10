O ator T.K. Carter, conhecido por seus papéis em “O enigma de outro mundo” e “Punky, a levada da breca”, onde interpretou o professor Mike Fulton, morreu aos 69 anos.

Segundo o site TMZ, Carter — cujo nome de batismo era Thomas Kent Carter — foi encontrado sem vida em sua residência em Duarte, Califórnia, na sexta-feira, 9. As autoridades informaram que não há suspeita de crime, embora a causa da morte ainda não tenha sido divulgada.

Carreira

Carter iniciou a carreira na década de 1970, com uma participação na série “Good Times”. Nos anos seguintes, conquistou papéis de destaque em produções televisivas como “Just Our Luck” e “Punky, a levada da breca”, onde interpretou o professor Mike Fulton.

Na década de 1980, consolidou-se no cinema com o clássico de ficção científica e terror “O enigma de outro mundo” (1982), dirigido por John Carpenter. Nos anos 1990, ampliou seu currículo com trabalhos em “The Sinbad Show” e na animação “Space Jam”, dando voz ao personagem Monstar Nawt, inspirado no ex-jogador da NBA Muggsy Bogues.

O ator também fez participações especiais em séries de sucesso como “Hill Street Blues”, “Seinfeld”, “ER” e “NYPD Blue”.

Em 2000, voltou a ganhar destaque na minissérie policial da HBO “The Corner”, considerada precursora de “The Wire”. Em entrevista ao podcast Live From the Green Room, em 2025, Carter revelou que inicialmente não havia sido cogitado para o papel, mas conseguiu o teste após a atriz e cineasta Tasha Smith intermediar contato com seu agente.

Nos últimos anos, Carter apareceu em três episódios da série “Dave”, da FX, e na produção dramática “Em má companhia”.