Maduro diz estar “bem” na prisão, segundo relato do filho

O filho do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro afirmou que o pai está “bem” nos Estados Unidos, onde permanece preso e responde a um processo por narcotráfico. A declaração foi feita em um vídeo divulgado neste sábado (10) por um dirigente do partido chavista.

“Os advogados nos disseram que ele está firme. Pediu para não ficarmos tristes, que ‘nós estamos bem, somos lutadores’”, disse Nicolás Maduro Guerra, conhecido como “Nicolasito”, ao citar o pai.

“Um homem que não conseguiram derrotar de nenhuma forma e tiveram que recorrer a uma força desproporcional, mas não o derrotaram. Ele é forte”, acrescentou.

*Com informações da AFP