Pinot Noir tem seu dia, e poucas castas merecem tanto a data

Hoje, 18 de agosto, é o Dia Mundial da Pinot Noir. A data é celebrada em lugares tão diferentes quanto a Borgonha, a Alemanha, a Califórnia, a Nova Zelândia, o Chile e o sul do Brasil. Esse mapa ajuda a explicar por que poucas variedades despertam tanta curiosidade. A Pinot Noir é delicada, de casca fina, sensível ao calor e exigente no vinhedo. Não costuma esconder erros e tampouco responde da mesma maneira em todos os lugares. Talvez por isso tenha se tornado uma espécie de obsessão para tantos produtores: cultivar Pinot Noir é também tentar entender até onde um determinado lugar consegue chegar.

Sua história está profundamente ligada à Borgonha. A presença da família Pinot na região remonta a muitos séculos, e foi ali que a relação entre a variedade e o lugar ganhou sua expressão mais sofisticada. Durante a Idade Média, comunidades monásticas, especialmente beneditinos e cistercienses, tiveram papel importante na observação e delimitação dos vinhedos. Ao longo de gerações, perceberam que parcelas muito próximas podiam produzir resultados diferentes. Solo, exposição, inclinação, drenagem e microclima passaram a importar tanto quanto a própria variedade.

Séculos depois, essa leitura está materializada nos climats da Borgonha, reconhecidos como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Em alguns pontos da Côte d'Or, poucos metros podem separar vinhedos classificados de maneiras diferentes e, no mercado, garrafas com valores radicalmente distintos. Village, Premier Cru e Grand Cru não representam apenas uma hierarquia de nomes. São também um exemplo extremo de como origem, escassez e reputação transformaram terra agrícola em um dos ativos mais disputados do mundo do vinho.

A própria genética da Pinot ajuda a explicar sua diversidade. É uma variedade antiga e particularmente suscetível a mutações, razão pela qual existem inúmeros clones e variações dentro da família Pinot. Pinot Gris e Pinot Blanc, por exemplo, são mutações da Pinot Noir. Já a Chardonnay surgiu de um cruzamento natural entre Pinot e Gouais Blanc. Poucas variedades tiveram influência genética e cultural comparável na história do vinho europeu.

Em Champagne, a Pinot Noir encontrou outra função. É a variedade mais plantada da região e tem presença especialmente importante na Montagne de Reims e na Côte des Bar. Pode participar dos cortes tradicionais ao lado de Chardonnay e Meunier ou aparecer sozinha nos blanc de noirs. É uma demonstração interessante da plasticidade da casta: a mesma uva associada aos grandes tintos da Borgonha também está no centro de alguns dos espumantes mais conhecidos do mundo.

Na Alemanha, ela atende pelo nome de Spätburgunder e ganhou importância conforme regiões historicamente frias passaram a alcançar maturações mais consistentes. Baden, Ahr e Pfalz estão entre suas referências. O que durante muito tempo foi visto internacionalmente como uma curiosidade alemã passou a ocupar espaço crescente entre produtores e colecionadores. E há uma ironia nisso: parte dessa evolução está relacionada justamente ao aumento das temperaturas.

Essa mesma procura pelo equilíbrio entre sol e frio explica parte da trajetória da Pinot Noir na Califórnia. Depois de décadas em que os tintos californianos foram associados principalmente a Cabernet Sauvignon, regiões influenciadas pelo Pacífico mostraram que o estado também poderia produzir Pinot Noir com identidade própria. Sonoma Coast, Russian River Valley, Santa Lucia Highlands e, mais ao sul, Sta. Rita Hills se tornaram referências. Correntes marítimas, neblina e corredores de vento ajudam a moderar temperaturas que, olhando apenas para a latitude, poderiam parecer altas demais para a variedade.

A Nova Zelândia construiu outra interpretação. Central Otago, Marlborough, Martinborough e North Canterbury demonstraram que a Pinot Noir poderia ocupar um papel central na identidade do país, para além do Sauvignon Blanc. Em poucas décadas, a variedade passou de aposta para uma das principais bandeiras da vitivinicultura neozelandesa, com estilos que mudam consideravelmente conforme a região.

No Chile, o Limarí mostra de maneira ainda mais radical como latitude pode enganar. A proximidade do deserto do Atacama sugere calor, mas a influência do Pacífico e da corrente de Humboldt ajuda a criar condições mais frescas. A combinação de luminosidade intensa, noites frias e influência marítima transformou áreas costeiras chilenas em uma nova fronteira para variedades que dependem de maturação lenta.

No Brasil, o mapa também continua sendo desenhado. A Serra Gaúcha já construiu experiência com a variedade, especialmente em zonas de maior altitude e vocação para espumantes, enquanto outras áreas do Rio Grande do Sul começam a explorar interpretações diferentes da Pinot Noir. Ainda é uma história em construção, mas talvez seja justamente isso que torne o momento interessante.

E é aqui que o Dia da Pinot Noir deixa de ser apenas uma celebração de uma variedade e abre uma discussão maior.

Durante séculos, a Pinot Noir procurou o frio. Grande parte de sua reputação foi construída em regiões onde amadurecer completamente era, em determinadas safras, o verdadeiro desafio. Hoje, o problema começa a se inverter. Vindimas mais precoces, verões mais quentes e eventos climáticos extremos estão alterando a equação em algumas das regiões clássicas, enquanto lugares antes considerados frios demais passam a entrar na conversa.

A Alemanha é talvez o exemplo mais evidente dessa mudança, mas não o único. Produtores procuram maiores altitudes, exposições menos ensolaradas, proximidade do oceano e latitudes diferentes. O mapa da Pinot Noir está se movendo.

Talvez essa seja a reflexão mais interessante para o seu dia mundial. A Pinot Noir passou séculos nos ensinando que pequenas diferenças de lugar importam. Agora pode ser justamente ela uma das variedades que melhor nos ajudará a enxergar como esses lugares estão mudando.

A pergunta para as próximas décadas talvez não seja apenas onde estão os grandes Pinot Noir do mundo, mas onde eles estarão.

Para brindar a data e sentir essa versatilidade na prática, cinco rótulos que atravessam esse mapa.

Maxime Crotet, Bourgogne Pinot Noir Fulgurance 2023 (Borgonha, França) Crotet trabalhou dez anos com Frédéric Cossard antes de assumir parcelas próprias, entre elas uma em Cheilly-lès-Maranges que dá origem a este rótulo. Fermentação semi-carbônica com cachos inteiros, sem bombeamento nem esmagamento, resulta em fruta vermelha vibrante e taninos macios, o estilo mais autoral da nova geração borgonhesa.

Weingut A. Christmann, Gimmeldinger Schlössel Erstes Gewächs Spätburgunder 2022 (Pfalz, Alemanha) Vinhedo de menos de um hectare, colheita manual seletiva e 17 meses em barricas borgonhesas. É a prova concreta do que a Alemanha alcançou com Pinot Noir nos últimos anos, com sedosidade que lembra um Volnay Premier Cru.

Maycas del Limarí, Pinot Noir (Limarí, Chile) Produção orgânica da Emiliana no Limarí, com 14 meses passados por diferentes vasilhames de carvalho. Fruta vermelha fresca, notas florais e um fundo terroso que traduz bem a influência da neblina do Pacífico na região.

Arte Líquida, Pinot Noir Encruzilhada do Sul 2024 (Serra do Sudeste, Brasil) Uvas do clone 777, cultivadas a 390 metros de altitude no vinhedo da família Bertolini, com fermentação em cachos inteiros e leveduras nativas. Produção pequena, pouco mais de 600 garrafas, e um retrato do que a fronteira sul do Rio Grande do Sul está construindo ao lado de Pinto Bandeira.

R. Pouillon et Fils, Champagne 1er Cru Rosé de Maceration (Vallée de la Marne, França) Casa orgânica fundada em 1974, com apenas 7 hectares e produção de 5.500 garrafas deste rótulo. 100% Pinot Noir vinificado por maceração, sem sangria, para mostrar a uva em sua forma mais pura dentro de Champagne.