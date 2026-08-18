Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Santa Catarina?

Eleições Santa Catarina: Jorginho Mello disputa a reeleição com outros 7 candidatos
Colaboradora
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h43.
As eleições estaduais e nacionais de 2026 vão movimentar o cenário político no sul do Brasil. No pleito que acontecerá em outubro, os eleitores votarão para cargos majoritários e proporcionais, que incluem presidente da República, governador, senadores, além de deputados federais e estaduais.
No estado de Santa Catarina, a corrida pelo comando da Casa d'Agronômica conta com o atual governador em busca da reeleição, ex-prefeitos com forte atuação regional e nomes ligados à classe operária.
Abaixo, apresentamos os 8 candidatos ao governo de Santa Catarina que solicitaram registro na Justiça Eleitoral:
O processo de registro de candidaturas se encerrou oficialmente no dia 15 de agosto de 2026, com os dados sendo espelhados no sistema DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), para os cargos majoritários no estado, foram solicitados registros para 8 candidatos a governador e 8 para vice-governador.
Na disputa para governador, as oito candidaturas registradas em 2026 representam uma redução de 20% em comparação com as dez candidaturas formalizadas no pleito de 2022.
O atual governador Jorginho Mello (PL) foca sua campanha na manutenção das políticas atuais, modernização de infraestrutura e parcerias com a iniciativa privada para geração de empregos.
A candidatura de João Rodrigues (PSD) também explora os bons índices econômicos regionais que obteve enquanto prefeito, prometendo expandir o modelo de gestão do interior para todo o estado.
Na frente progressista, Gelson Merísio (PSB) propõe estreitar as relações e parcerias institucionais com o governo federal para atrair maiores recursos e investimentos em setores fundamentais como saúde e infraestrutura.
Os candidatos de esquerda — Laís Chaud (UP), Bruno Pedreiro (PCO) e Marcus Sodré (PSTU) — concentram suas plataformas na ampliação de direitos trabalhistas (como o fim da escala 6x1 proposto por Laís), no aumento expressivo do salário mínimo e na estatização de serviços.
Candidatos como Ralf Zimmer (PRD) e Marcelo Brigadeiro (Missão), por sua vez, concentram esforços em propostas de redução do tamanho da máquina pública e forte controle e auditoria sobre os orçamentos do estado.
O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado no dia 4 de outubro.
Para eleger um governador em primeiro turno, é necessário que o candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos (excluindo os brancos e nulos).
Caso essa margem não seja alcançada por nenhum postulante em Santa Catarina, os eleitores voltarão às urnas para a decisão do segundo turno, agendado para o dia 25 de outubro de 2026.