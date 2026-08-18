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Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Santa Catarina?

Confira quem são os candidatos a governador de Santa Catarina nas eleições de 2026. Saiba quais são as propostas dos postulantes, detalhes da disputa no estado e as datas de votação.

Eleições Santa Catarina: Jorginho Mello disputa a reeleição com outros 7 candidatos

Eleições Santa Catarina: Jorginho Mello disputa a reeleição com outros 7 candidatos

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h43.

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As eleições estaduais e nacionais de 2026 vão movimentar o cenário político no sul do Brasil. No pleito que acontecerá em outubro, os eleitores votarão para cargos majoritários e proporcionais, que incluem presidente da República, governador, senadores, além de deputados federais e estaduais.

No estado de Santa Catarina, a corrida pelo comando da Casa d'Agronômica conta com o atual governador em busca da reeleição, ex-prefeitos com forte atuação regional e nomes ligados à classe operária.

Abaixo, apresentamos os 8 candidatos ao governo de Santa Catarina que solicitaram registro na Justiça Eleitoral:

  • Bruno Pedreiro (PCO): Natural de São Paulo (SP) e, aos 40 anos de idade, o trabalhador da construção civil estreia na disputa pelo governo. Filiado ao Partido da Causa Operária, Bruno já havia concorrido à prefeitura de Florianópolis nas eleições municipais de 2024;
  • Gelson Merísio (PSB): Aos 60 anos, o empresário tem ampla trajetória política, tendo sido presidente da Assembleia Legislativa em dois mandatos e concorrido ao governo estadual em 2018. O candidato é apoiado pela Frente Democrática e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva;
  • João Rodrigues (PSD): ex-prefeito de Chapecó e reeleito nas eleições de 2024, Rodrigues concorre este ano ao executivo estadual, apresentando-se como uma das principais forças na disputa;
  • Jorginho Mello (PL): Com 70 anos, Mello busca a reeleição. Antes de ser governador, atuou como vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Conta com uma ampla coligação de 8 partidos em sua base de apoio;
  • Laís Chaud (UP): A candidata da Unidade Popular é estreante na disputa e representa o campo da esquerda radical no estado, levantando bandeiras contra o capitalismo e defendendo os direitos das mulheres e trabalhadores;
  • Marcelo Brigadeiro (Missão): Com histórico de atuação na Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), Brigadeiro concorre pela primeira vez ao Palácio da Agronômica pelo partido Missão;
  • Professor Marcus Sodré (PSTU): Representante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Sodré é ativista político e defende pautas ligadas aos servidores públicos e à classe trabalhadora;
  • Ralf Zimmer (PRD): Zimmer disputa o governo estadual apostando em um discurso forte de fiscalização de gastos e de combate à corrupção dentro da máquina pública.

Quantas pessoas se candidataram a governador para SC?

O processo de registro de candidaturas se encerrou oficialmente no dia 15 de agosto de 2026, com os dados sendo espelhados no sistema DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), para os cargos majoritários no estado, foram solicitados registros para 8 candidatos a governador e 8 para vice-governador.

Na disputa para governador, as oito candidaturas registradas em 2026 representam uma redução de 20% em comparação com as dez candidaturas formalizadas no pleito de 2022.

Quais as principais propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina?

 O atual governador Jorginho Mello (PL) foca sua campanha na manutenção das políticas atuais, modernização de infraestrutura e parcerias com a iniciativa privada para geração de empregos.

A candidatura de João Rodrigues (PSD) também explora os bons índices econômicos regionais que obteve enquanto prefeito, prometendo expandir o modelo de gestão do interior para todo o estado.

Na frente progressista, Gelson Merísio (PSB) propõe estreitar as relações e parcerias institucionais com o governo federal para atrair maiores recursos e investimentos em setores fundamentais como saúde e infraestrutura.

Os candidatos de esquerda — Laís Chaud (UP), Bruno Pedreiro (PCO) e Marcus Sodré (PSTU) — concentram suas plataformas na ampliação de direitos trabalhistas (como o fim da escala 6x1 proposto por Laís), no aumento expressivo do salário mínimo e na estatização de serviços.

Candidatos como Ralf Zimmer (PRD) e Marcelo Brigadeiro (Missão), por sua vez, concentram esforços em propostas de redução do tamanho da máquina pública e forte controle e auditoria sobre os orçamentos do estado.

Quando vai ser a eleição para o governo de Santa Catarina?

O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado no dia 4 de outubro.

Para eleger um governador em primeiro turno, é necessário que o candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos (excluindo os brancos e nulos).

Caso essa margem não seja alcançada por nenhum postulante em Santa Catarina, os eleitores voltarão às urnas para a decisão do segundo turno, agendado para o dia 25 de outubro de 2026.

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