Wagner Moura canta 'Isto Aqui, o Que É?' em nova campanha da Elo às vésperas do Oscar

Em contagem regressiva para a cerimônia do Oscar deste domingo, 14, a Elo lançou uma nova fase de sua campanha com o ator Wagner Moura, conectando a estratégia de marca ao momento de visibilidade internacional do cinema brasileiro.

No novo filme, o ator interpreta à capela um trecho de “Isto Aqui, o Que É?”, composição de Ary Barroso, apresentada como símbolo de apoio ao país na premiação.

A peça integra a continuidade da campanha institucional lançada pela empresa de tecnologia de pagamentos no início de março e reforça a ideia de “torcida” pelo Brasil em momentos de projeção cultural. A mensagem central é sintetizada na assinatura: “Onde tem um brasileiro, tem a nossa torcida”.

O filme será exibido na TV e nas plataformas digitais. Na peça, Moura aparece cantando o clássico brasileiro, em uma abordagem minimalista que busca associar a música ao momento vivido pelo cinema nacional.

A campanha chega poucos dias depois da estreia do primeiro filme da marca com o ator, exibido em TV aberta e no ambiente digital. Na ocasião, a Elo adquiriu o pacote de mídia da TV Globo associado ao Golden Globe Awards, premiação em que o filme O Agente Secreto venceu na categoria de melhor filme de língua não inglesa e Moura foi reconhecido como melhor ator em filme de drama.

“A cultura é um dos principais elos que conectam os brasileiros, e o cinema tem um poder único de refletir nossa identidade. Este é um momento histórico, de grande orgulho nacional. Por isso, ter Wagner Moura cantando um hino como ‘Isto aqui, o que é?’ personifica essa força. Nossa comunicação é a celebração desse orgulho e um convite para que todo o Brasil se junte a essa torcida”, afirma Mel Pedroso, CMO da Elo.

Além do filme principal, a estratégia inclui o lançamento de uma versão da música interpretada pelo sambista Miguelzinho do Cavaco, embaixador da marca, e a mobilização de influenciadores digitais para ampliar a repercussão nas redes sociais.

A campanha também terá peças de mídia out-of-home com a mensagem “De passinho em passinho, a gente vai conquistando o mundo”.

Reforço da brasilidade

A iniciativa se insere na estratégia de marketing adotada pela Elo nos últimos anos, que busca posicionar a empresa como marca associada à cultura brasileira.

A companhia, que completa 15 anos em 2026, tem como acionistas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco e compete com bandeiras globais como Visa e Mastercard.

Segundo Pedroso, a aposta em narrativas ligadas à identidade cultural brasileira surgiu como forma de diferenciar a marca em um setor dominado por empresas internacionais. “Quando você está concorrendo com globais que têm mais dinheiro que você, tem que escolher um caminho que vai ser impossível para eles”, afirmou a executiva em entrevista anterior.

Hoje, a Elo soma mais de 40 milhões de cartões ativos e movimentou R$ 333 bilhões em volume total de pagamentos (TPV) em 2024. De acordo com a companhia, sua participação no mercado de débito e crédito gira em torno de 10%.

A campanha com Moura também faz parte de um projeto desenvolvido em parceria com a agência AlmapBBDO e a produtora Conspiração Filmes. O filme anterior foi dirigido por Alice Braga e gravado em Salvador.

Para a Elo, a nova fase da campanha amplia a associação entre a marca e o calendário cultural do país. A empresa já havia adotado o conceito de “cartão do brasileiro” em campanhas recentes e estruturado um programa de embaixadores ligados a diferentes territórios da cultura, como música, gastronomia e moda.

“O consumidor não aguenta mais publicidade pela publicidade. Quando você traz uma história, isso entretém”, disse Pedroso. Com a proximidade do Oscar, a marca busca aproveitar o momento de atenção global sobre o cinema brasileiro para reforçar seu posicionamento e mobilizar o público em torno da premiação.