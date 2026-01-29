80 anos de Héctor Babenco: Cinemateca faz mostra gratuita de obras restauradas

O cinema de urgência social e impacto humano de Hector Babenco (1946–2016) volta a ocupar o lugar de destaque que merece. A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, abre a programação de 2026 nesta sexta-feira, 30, com uma retrospectiva dedicada ao cineasta argentino-brasileiro — que completaria 80 anos em fevereiro.

Co-realizada com a HB Filmes em colaboração com a Mubi, a mostra exibe 11 longas-metragens em cópias restauradas até 13 de fevereiro, incluindo o documentário O Fabuloso Dittipaldi, que recebe agora o reconhecimento de Barbenco como diretor (omitido na época).

A iniciativa tem direção-geral de Myra Babenco, filha do cineasta. “Hoje, como diretora da HB Filmes e guardiã desse legado, entendo com clareza minha missão: preservar, divulgar e manter pulsante uma obra que denuncia desigualdades que, infelizmente, permanecem atuais. Meu pai foi pioneiro ao revelar no cinema questões sociais que persistem”, comentou ela. Myra iniciou um minucioso projeto de preservação das obras em 2016.

Todos os títulos terão mais de uma sessão no decorrer do evento. Além da filmografia do diretor, também será exibido o documentário biográfico Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou, dirigido por Bárbara Paz. A cineasta participa de uma mesa de debate no sábado, 7 de fevereiro, para detalhar o processo de criação da obra que registrou os últimos anos de vida de Barbenco.

O legado de Héctor Barbenco no cinema brasileiro

Para a indústria audiovisual, o resgate de títulos como Pixote, A Lei do Mais Fraco e Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia traz a manutenção de um valor de mercado e cultural que continua a ecoar em produções contemporâneas. Chega também em um momento de ascensão do cinema brasileiro, com a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar de 2025 e as quatro indicações de O Agente Secreto em 2026.

Recentemente, a equipe do filme de Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura — o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro como melhor ator de drama — citaram a filmografia de Babenco como referência para o cinema atual.

Na quinta-feira, 12, de fevereiro, haverá a exibição do clássico Carandiru. Após a sessão, o médico e escritor Drauzio Varella participa de um debate mediado por Flávia Guerra para discutir a transição da obra literária para o cinema. O longa, que contou com Moura no elenco, permanece como um dos maiores marcos de bilheteria e crítica do Brasil.

A qualidade técnica das exibições é garantida pelo trabalho de Patrícia de Filippi, que coordenou a restauração dos negativos de imagem e som preservados pela Cinemateca.

Mostra Héctor Barbenco: veja a programação completa

Sexta-feira, 30 de janeiro

20h - Meu Amigo Hindu | sala Grande Otelo

Sábado, 31 de janeiro

14h - Brincando nos Campos do Senhor | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 14h30 - O Fabuloso Fittipaldi | sala Oscarito

| sala Oscarito 17h - O Rei da Noite | sala Oscarito

| sala Oscarito 17h30 - Ironweed | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 19h - Apresentação Pagode na Lata | área externa

20h30 - Pixote, a Lei do Mais Fraco | área externa

Domingo, 1º de fevereiro

14h30 - Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | sala Oscarito

| sala Oscarito 15h - O Passado | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 17h - Pixote, a Lei do Mais Fraco | sala Oscarito

| sala Oscarito 17h15 - Carandiru | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 19h30 - O Beijo da Mulher Aranha | sala Oscarito

| sala Oscarito 20h - Coração Iluminado | sala Grande Otelo

Quinta-feira, 5 de fevereiro

19h30 - Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 19h30 - Ironweed | sala Oscarito

Sexta-feira, 6 de fevereiro

17h30 - O Beijo da Mulher Aranha | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 19h30 - Brincando nos Campos do Senhor | sala Oscarito

| sala Oscarito 20h - Pixote, a Lei do Mais Fraco | sala Grande Otelo

Sábado, 7 de fevereiro

14h30 - Coração Iluminado | sala Oscarito

| sala Oscarito 17h - Carandiru | sala Oscarito

| sala Oscarito 18h - Sessão Dupla: Conversa com Ele e Babenco – Alguém tem de Ouvir o Coração e Dizer: Parou | sala Grande Otelo

e | sala Grande Otelo 19h45 - O Passado | sala Oscarito

| sala Oscarito 20h - Debate: Hector Babenco por Bárbara Paz | sala Grande Otelo

Domingo, 8 de fevereiro

14h30 - Meu Amigo Hindu | sala Oscarito

| sala Oscarito 15h - O Rei da Noite | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 17h - Babenco – Alguém tem de Ouvir o Coração e Dizer: Parou | sala Oscarito

| sala Oscarito 17h30 - O Fabuloso Fittipaldi | sala Grande Otelo

Quarta-feira, 11 de fevereiro

16h30 - Brincando nos Campos do Senhor | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 19h30 - O Fabuloso Fittipaldi | sala Oscarito

| sala Oscarito 20h - Debate: Brincando nos Campos do Senhor com equipe | sala Grande Otelo

Quinta-feira, 12 de fevereiro

17h - O Rei da Noite | sala Oscarito

| sala Oscarito 17h30 - Carandiru | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 19h30 - Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | sala Oscarito

| sala Oscarito 20h15 - Debate: Carandiru – Do livro ao filme com Drauzio Varella | sala Grande Otelo

Sexta-feira, 13 de fevereiro

17h30 - O Beijo da Mulher Aranha | sala Grande Otelo

| sala Grande Otelo 19h30 - Pixote, a Lei do Mais Fraco | sala Oscarito

| sala Oscarito 20h - Meu Amigo Hindu | sala Grande Otelo

Como conseguir ingressos?

A programação é gratuita, com ingressos distribuídos na bilheteria da Cinemateca Brasileira 1 hora antes de cada sessão. Veja todas as sessões e outras atividades clicando aqui.