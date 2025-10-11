'Feita de Ginga': Havaianas cria nova coleção com estampas brasileiras; veja modelos

A brasilidade sempre foi, direta e indiretamente, uma das temáticas principais da Havaianas. Os chinelos são procurados por estrangeiros tanto por aqui quanto no exterior como sinônimo do estilo brasileiro. E a marca abraçou esse propósito.

Neste sábado, 11, a Havaianas lança o primeiro drop da nova plataforma criativa da marca, "Feita de Ginga", que busca traduzir o DNA do Brasil em estilos de roupas e calçados. O espaço será um laboratório fixo para a criação de modelos que representem o país em sua pluralidade e diversidade.

A campanha tem Salvador, na Bahia, como protagonista. Um dos cartões-postais brasileiros que melhor traduzem a ginga do país, a cidade vem se firmando como grande polo criativo nacional e teve como cenário locações como o MAM (Museu de Arte Moderna), o Solar do Unhão e as Praia da Preguiça e da Gamboa, todos na região central da capital soteropolitana.

Ao todo, para o primeiro lançamento da nova linha, serão seis modelos, todos com cores e traços autorais que refletem a cultura brasileira. Os chinelos terão homenagens à bossa, Copacabana, São Luís, gastronomia e biodiversidade do país.

Conheça a nova linha da Havaianas

Cada um dos modelos foi inspirado, após uma intensa pesquisa da marca, em um marco cultural do Brasil.

A colorida e autêntica Bossa, inspirada pelo movimento musical e com elementos gráficos clássicos do Rio de Janeiro, fará parte de um dos novos chinelos da marca. O calçadão de Copacabana, uma estampa em P&B com tiras marrom, que celebram o charmoso cartão-postal carioca reconhecido no mundo todo, marcam outro modelo.

A coleção também homenageia a azulejaria clássica da capital maranhense São Luís, com a combinação do branco com azul e o dourado no logo metálico; as espécies nativas de Begônia, a tipografia vernacular, clássica dos botecos e mercados brasileiros, e a beleza da xilogravura e da biodiversidade das florestas.

Além de fortalecer territórios de sucesso, com a expansão do processo de estampas originais, a marca também comemora as silhuetas da Havaianas Top e o modelo famoso com a bandeira do país.

A coleção Feita de Ginga chega oficialmente às lojas oficiais e franqueadas da marca na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, e estará disponível no site havaianas.com.br.