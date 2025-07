Havaianas encardida? Marca renomeia chinelo após viralizar como meme

Depois de virar meme nas redes sociais, a Havaianas decidiu levar o bom humor ao 'pé da letra'. O modelo Brasil Logo na cor creme, apelidado por usuários de “Havaianas encardida”, agora aparece com esse nome no site oficial da marca.

A brincadeira, que começou com comparações da tonalidade do chinelo a um branco envelhecido, ganhou força no X (ex-Twitter), Instagram e TikTok, e foi oficialmente incorporada pela marca.

No e-commerce, a nova descrição do produto aparece como “Chinelo Havaianas Brasil Logo Encardida” e está acompanhada de banners contextualizando o meme.

A ação também se estende às redes sociais da marca, com publicações voltadas a engajar a comunidade que ajudou a viralizar o apelido.

A cor “encardida” faz parte da linha Brasil Logo, uma das mais tradicionais da Havaianas, com a bandeira nacional em destaque. Atualmente, a coleção conta com 12 cores.

O movimento está alinhado à estratégia de marketing da Havaianas de acompanhar as conversas nas redes sociais e dialogar com públicos mais jovens. Ao incorporar o meme ao e-commerce e às redes oficiais, a marca transforma um comentário viral em ferramenta de engajamento e reforça sua presença no cotidiano — e na cultura digital — dos consumidores.