Saint Paul traz a Salvador a experiência de sua graduação inédita em Administração

A Escola de Negócios Saint Paul, única instituição brasileira reconhecida cinco vezes pelo Financial Times como uma das melhores do mundo, desembarca em Salvador no dia 25 de setembro com uma proposta inédita: apresentar sua nova graduação em Administração em um reality empresarial ao vivo para estudantes do ensino médio.

O encontro será realizado no Grand Hotel da Barra, das 18h às 21h, e reunirá estudantes do ensino médio e seus pais em uma noite de vivência acadêmica.

Uma graduação inédita no Brasil

Conhecida pela formação de executivos e líderes empresariais há mais de 20 anos, a Saint Paul decidiu expandir sua atuação com um bacharelado em Administração.

O curso traz um modelo educacional global e inovador, que combina teoria sólida em gestão e finanças com experiências práticas desde o primeiro dia, além de aprendizado transversal em inteligência artificial, liderança e empreendedorismo.

O formato do evento

Na noite em Salvador, os adolescentes viverão um reality empresarial ao vivo: uma atividade conduzida por César Fabretti, professor especialista em estratégia e negócios digitais, em que precisarão resolver desafios reais do mercado em grupo.

Enquanto isso, os pais terão um benefício exclusivo: um encontro direto com a Diretora Executiva da Graduação, que apresentará em detalhes a proposta acadêmica, a metodologia diferenciada e o processo seletivo.

Por que Salvador

A escolha da capital baiana não foi por acaso. Salvador concentra uma nova geração de jovens em fase de decisão sobre o futuro acadêmico — e a Saint Paul quer que eles sejam os primeiros do país a viver essa experiência inédita.

Garanta sua vaga

Data: 25 de setembro de 2025

Horário: 18h às 21h

Local: Grand Hotel da Barra – R. do Forte de São Diogo, 2 – Barra, Salvador – BA

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Faça a sua inscrição aqui