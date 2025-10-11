Banco da Amazônia inaugura centro cultural em Belém como legado da COP30

*De Belém do Pará

Belém acaba de ganhar o Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA), um complexo cultural de mais de 4 mil metros quadrados localizado na sede do banco, na avenida Presidente Vargas.

O espaço chega para integrar o circuito cultural da capital paraense ao lado do Theatro da Paz e o cinema Cine Olympia, o mais antigo em funcionamento no Brasil.

Com investimento de R$ 20 milhões, será o primeiro centro dedicado às artes criado e financiado por um banco na região amazônica e um legado da COP30.

A infraestrutura, projetada para receber exposições de padrão internacional, conta com três andares de galerias de arte, seis salas multiuso para oficinas, biblioteca, auditório, sala audiovisual e uma sala de inteligência artificial.

Em entrevista à EXAME, o presidente do Banco da Amazônia destacou que é uma entrega com características técnicas para receber qualquer exposição de nível internacional.

"Ainda mais neste ano de COP30, é uma retribuição à sociedade. Isso está diretamente ligado à nossa estratégia de promover o desenvolvimento da região, e a cultura também faz parte", destacou.

A mostra inaugural escolhida carrega forte simbolismo. "Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação", exposição multimídia sobre o líder sul-africano Nelson Mandela, ficará em cartaz até 30 de novembro, com entrada gratuita.

Promovida pelo Instituto Brasil África (IBRAF) em parceria com a Fundação Nelson Mandela de Joanesburgo, já passou por Brasília e São Paulo, reunindo milhares de visitantes.

"Nelson Mandela representa a luta e reconciliação, tema muito importante no momento que estamos vivendo, não só pela questão social, mas também pela COP, em reconciliação com o meio ambiente", analisou Lessa.

Para João Bosco Monte, fundador e presidente do IBRAF, o lançamento com Mandela é uma oportunidade única.

"A exposição revela não só o líder e estadista, mas também o homem comum, de vida cotidiana. Ao mostrar suas múltiplas facetas, aproximamos sua trajetória da nossa realidade e lembramos que grandes feitos podem partir de pessoas comuns", acrescentou.

A programação já tem calendário definido para os próximos meses. No dia 26 de outubro começa uma exposição vinda de Paris, no segundo andar. Em dezembro, o terceiro andar será inaugurado com uma mostra da artista nipo-brasileira Tomie Ohtake, uma das mais importantes pintoras do modernismo brasileiro.

Ruth Helena Lima, gerente de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia, destaca o papel educativo do espaço.

"O centro inaugura com papel fundamental na educação e na formação de público, democratizando o acesso à arte e estimulando o pensamento crítico. É um espaço de expressão e consolidação da identidade amazônica", disse.

Hub de produção cultural amazônica

O espaço foi concebido para funcionar como um hub cultural, combinando grandes exposições internacionais com a produção artística local.

"É um legado que deixamos para Belém e a Amazônia, que funcionará como um hub para produção cultural", disse o presidente.

A estrutura completa, de 4 mil metros quadrados, será liberada de forma escalonada. Dois andares estarão prontos até a grande conferência do clima da ONU, enquanto o terceiro pavimento será inaugurado no início de dezembro.

Mandela abre programação com mensagem de reconciliação

Com 50 painéis fotográficos e instalação audiovisual, a exposição percorre a trajetória do líder sul-africano – da infância no interior da África do Sul à luta contra o apartheid, os 27 anos de prisão e a histórica eleição como primeiro presidente negro do país.

"O Banco da Amazônia fortalece a conexão entre o Brasil e a África por meio da história de um líder que assumiu compromisso inarredável com a justiça e dedicou a vida à luta contra o racismo", afirmou Lessa.

No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, serão promovidas atividades educativas especiais para conectar o legado de Mandela às lutas históricas do povo negro no Brasil.