Exclusivo: JHSF leva marcas internacionais ao interior paulista

O cronograma de entregas imobiliárias da JHSF é extenso, com projetos nacionais e internacionais. Desta vez, a novidade é o CJ Boa Vista Village, novo shopping integrado ao complexo Boa Vista Village, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A inauguração será neste sábado, 30, com mais de 14.000 metros quadrados de área bruta locável, 68 lojas e 17 quiosques.

O empreendimento será integrado ao hotel Boa Vista Surf Lodge, às residências e à comunidade do Village e vizinho à Fazenda Boa Vista. Louis Vuitton, Pucci e Trussardi terão, pela primeira vez, um endereço no interior paulista, assim como James Perse e Fusalp, que inauguram no CJ Boa Vista Village suas primeiras lojas em solo latino-americano.

CJ Boa Vista Village: empreendimento terá 68 lojas e 17 quiosques (JHSF/Divulgação)

O projeto de interiores é assinado pelos arquitetos Sig Bergamin e Murilo Lomas, e o paisagismo é de autoria de Maria João d'Orey. No centro do empreendimento, um carrossel simboliza o ponto de encontro e a identidade do CJ Boa Vista Village.

Entre as operações confirmadas na primeira fase do CJ Boa Vista Village estão as marcas Andrea Bogosian, Austral, Barthelemy, CJ Mares, Cruise, Eclipse, Lalibela, Live, Pucci, Rowa, Tann Swim, Track & Field, Zurik Store e Milon, voltadas aos segmentos de moda feminina, masculina, esportiva, praia e infantil. O shopping também contará com as internacionais Louis Vuitton, que levará uma seleção da coleção Resort 2026, James Perse, em sua primeira boutique na América do Sul, e Fusalp, especializada em sportswear de inverno.

Na área de casa, decoração e design, estarão presentes Cidreira Casa, Deco, Le Creuset, Suzana Lancaster Decor, Tania Bulhões e Trussardi. O mix inclui ainda a livraria especializada La Touche de L'Art, a galeria Galapagos Capital Art House e a floricultura Arranjo do Dia.

O segmento de acessórios e beleza será representado por Occhialeria, com curadoria de marcas internacionais de óculos, Shoe Salon e Me Linda. Entre os serviços, o empreendimento terá Drogaria Discover, Nefrostar, Europa Motors e Car Station.

Na gastronomia e bebidas, estão confirmados Empório Varanda, Pobre Juan, Fresco Gelato, Oakberry, Anima Vinum e Sparkling, especializada em rótulos do portfólio Moët Hennessy. Completa a lista a Friends & Family, dedicada a sneakers e peças ligadas ao universo do streetwear, moda urbana inspirada na cultura jovem.

O lançamento também terá a Igreja Nossa Senhora das Graças, com 1.200 metros quadrados de área e capacidade para até 583 pessoas — 250 sentadas. O projeto desenvolvido por Sig Bergamin & Lomas Arquitetura tem seus vitrais assinados pelo artista Vik Muniz. As missas acontecerão regularmente aos sábados, às 18h, e domingos, às 11h, sob a celebração do Padre Alejandro.

A abertura ao público do CJ Boa Vista Village acontece no domingo, 31, das 12h às 20h, com atrações diversas. O shopping funcionará de quarta a sexta e aos domingos, das 12h às 20h, e aos sábados, das 11h às 21h.