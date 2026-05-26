Além dos pratos: experiências gastronômicas ganham espaço em São Paulo

Em São Paulo, sair para comer já não significa apenas sentar à mesa. Cada vez mais, os restaurantes apostam em experiências que vão além do prato, transformando a refeição em um programa completo, seja acompanhando o corte das carnes, escolhendo o peixe fresco que será preparado na hora ou jantando cercado pelos tanques de fermentação de uma cervejaria artesanal.

Na capital paulista, restaurantes e bares mostram como a gastronomia tem investido em experiências imersivas e interativas para conquistar o público. Mais do que servir boa comida, endereços apostam em aproximar o cliente dos bastidores da cozinha, dos ingredientes e dos processos, criando momentos que unem entretenimento, hospitalidade e memória afetiva.

Assador

Inaugurado em agosto, o Assador – restaurante que nasceu no Rio de Janeiro, em um ponto icônico na baía de Guanabara – conquistou o público com sua leitura sofisticada e contemporânea do tradicional churrasco gaúcho. O carro-chefe da casa é o rodízio completo (R$ 272), que contempla mais de vinte cortes nobres. Um dos diferenciais da unidade de São Paulo é o açougue totalmente envidraçado no meio do salão, onde o cliente pode observar o especialista em carne porcionando os cortes. Além disso, o cliente pode conversar com o profissional para escolher sua carne para ser preparada e servida na mesa.

Serviço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 21h | @assadorbr

Mercato San Vicenzo

O Mercato San Vincenzo, novo projeto do chef Diego Sacilotto em parceria com o Grupo Pecorino, aposta em uma experiência italiana com massas frescas, pizzas e focaccias feitas ao longo do dia. Mas é na sobremesa que a casa cria um dos momentos mais afetivos da experiência. As opções ficam expostas em um balcão refrigerado e chegam à mesa em um carrinho inspirado nos clássicos carrinhos de sobremesa das antigas churrascarias, trazendo um clima nostálgico e teatral ao salão. Tiramisù e mousse de chocolate são servidos em grandes tigelas, com finalização feita na hora, diante do cliente.

Serviço: Av. Ibirapuera, 3103 (Shopping Ibirapuera) - Indianópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 22h | @mercatosanvincenzo

Tank Brewpub

Tank Brewpub: ambiente cercado por tanques de fermentação das cervejas (Tank Brewpub/Divulgação)

A cervejaria Tank Brewpub, conhecida pela diversidade de seus rótulos, oferece uma experiência exclusiva dentro da fábrica da cervejaria, rodeada pelos tanques de fermentação das cervejas. Grandes grupos podem reservar mesas para 6 a 12 pessoas. A taxa de reserva é de R$ 120, valor abatido da conta final. As reservas podem ser feitas a partir das 19h nos dias de semana e aos sábados, em qualquer horário.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça a sexta das 11h30 às 23h45, sábado das 12h às 23h45 | @tank_brewpub

Azur do Mar

Azur do Mar: peixe recheado com farofa de camarão (Elvis Fernandes/Divulgação)

O restaurante dedicado aos peixes e aos frutos do mar fica dentro do Mercado de Pinheiros e se destaca com os pratos sempre frescos. Além das mesas na área externa, a casa também oferece lugares no balcão, de onde é possível acompanhar os preparos na parrilla. Os insumos são provenientes do vizinho da frente, a peixaria Nossa Senhora de Fátima. A parceria vai além: o visitante pode ir à peixaria, escolher na hora o que mais agradar e o item será preparado pelo chef Fábio Sinbo no Azur. A taxa para grelhar peixes e frutos do mar – exceto polvo – é de R$ 75 por quilo.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h | Aceita VR | @azur.do.mar

Rincon Escondido

Rincon Escondido: convidados são chamados para se aproximar da brasa e acompanhar de perto o preparo dos pratos (Divulgação/Divulgação)

O Rincon Escondido se consolidou na cidade como um espaço de experiências gastronômicas imersivas, centradas no ritual da parrilla. Com datas limitadas ao longo do mês e horários definidos para cada experiência: almoços, das 12h30 às 15h15, e jantares, das 18h45 às 21h30, o local propõe uma vivência intimista. As experiências são adquiridas antecipadamente pelo site do Rincon Escondido e variam entre menus que exploram diferentes carnes, cortes especiais e acompanhamentos.

Ao chegar ao espaço, os clientes são recebidos em mesas previamente reservadas e identificadas com cards personalizados. Cestas de pães e antepastos dão início à experiência; vinhos, cervejas artesanais e opções não alcoólicas acompanham o jantar e estão incluídas no valor do ingresso. Os rótulos ficam dispostos em tinas com gelo ao lado da imponente jabuticabeira que ocupa o jardim da casa. O menu é servido em etapas, com entradas, primeiro prato, principal e sobremesa, todos preparados na parrilla pelo chef parrillero Chico Mancuso, sócio do Rincon Escondido.

Um dos momentos mais marcantes da experiência acontece quando os convidados são chamados para se aproximar da brasa e acompanhar de perto o preparo dos pratos, observando técnicas, cortes e finalizações.

Serviço: R. Madalena, 69, Vila Madalena | WhatsApp: (11) 94528-7529 | Horário de funcionamento de acordo com experiência | @rincon_escondido_parrilla

Varanda D.inner

O Varanda D.inner apresenta uma experiência que une a tradição japonesa do omakase ao universo das carnes em um menu-confiança de 12 etapas conduzido pelo chef Fábio Lazzarini. Servido em um balcão para apenas 12 pessoas por noite, o jantar combina cortes premium, técnicas japonesas e ingredientes brasileiros. Inspirado por uma recente imersão do chef no Japão, o menu traz criações como chawanmushi com ossobuco, tempura de shiso com carne de sol e combinações que exploram um diálogo entre Brasil e Oriente.

À vista dos clientes, o chef apresenta as carnes e dá uma pequena aula sobre os cortes que serão servidos na noite — que pode mudar diariamente, de acordo com o frescor da carne. A proposta valoriza o ingrediente, o preparo diante dos convidados e a surpresa característica do omakase. A experiência custa R$ 690 por pessoa, mediante reserva.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado, das 19h às 22h | @varandadinner