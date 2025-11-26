Esses são os sapatos de luxo brasileiros que Sylvia Plath usaria

Entre São Paulo e Milão, nasce uma nova leitura do luxo nacional: uma marca de sapatos batizada com um número italiano e inspirada na biblioteca de Sylvia Plath. É assim que a Ventotto fez sua estreia no mercado de moda brasileiro.

Fundada pelas irmãs Julia e Luisa Clark, a marca propõe um retorno ao tempo como valor central: tempo de criação, tempo de uso e tempo como medida de permanência. O nome escolhido, “Ventotto” — vinte e oito, em italiano — remete ao número da sorte dos avós das fundadoras, figuras centrais na trajetória familiar dentro da indústria calçadista.

A marca lança a loja digital na próxima quinta-feira, 28. Nos primeiros seis meses, a estratégia estará focada na construção de comunidade e no fortalecimento digital, com ações voltadas à formação de uma base de clientes engajados e alinhados aos valores da marca.

Com base criativa em São Paulo e presença executiva em Milão, a Ventotto tem como meta expandir sua atuação na Europa, aproveitando a vivência de Julia no principal polo do design e da

moda mundial. A ambição é posicionar o calçado brasileiro no circuito global do luxo, conectando a artesania nacional ao refinamento europeu.

De Milão para São Paulo

A memória afetiva se traduz no símbolo da marca e na proposta de desenvolver peças pensadas para atravessar o tempo. Cada calçado é projetado para funcionar como herança, resultado de processos lentos e precisos.

A primeira coleção foi concebida a partir de uma pesquisa sobre autenticidade feminina, com referências literárias como os textos de Sylvia Plath. Segundo as fundadoras, a ideia é tratar o calçado como objeto de precisão, comparável à alta joalheria — um trabalho em que curva, corte e costura são desenvolvidos com tempo e intenção. Os modelos utilizam couro legítimo de primeira linha e veludo, além de acabamento artesanal com conforto premium.

A produção ocorre em fábricas nacionais, com mão de obra especializada. A sola dos sapatos, marcada em baixo-relevo com o símbolo da marca, funciona como assinatura discreta da proposta de luxo sem pressa, ou slow luxury. A expectativa da empresa é formar uma base de consumidoras que valorizam o essencial, priorizam durabilidade e reconhecem o valor do trabalho manual.

Luisa Clark, ingressou na faculdade de Design de Produto pelo Instituto Europeu de Design (IED) e posteriormente se formou pela ESPM-RJ em cinema. Ela traz a sensibilidade criativa e o olhar narrativo da marca. Já trabalhou em projetos como a primeira campanha FW da Misci e em parcerias com a Zerezes, unindo emoção e estética em cada criação.

Julia Clark, arquiteta formada pela Belas Artes e pelo Instituto Marangoni, em Milão, atua no campo da proporção, acabamento e materiais. Lidera projetos de design de interiores de alto padrão

na Ornare de Milano, e refina o padrão estético e funcional da marca, e captação e fidelização de clientes.