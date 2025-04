Quanto custa viajar para Milão?

Localizada no norte da Itália, Milão é uma das cidades mais importantes do país, sendo um centro financeiro, cultural e, claro, da moda mundial. Famosa por suas boutiques de luxo, museus renomados e uma culinária atrativa, a cidade oferece uma mistura única de modernidade e tradição.

Embora seja um destino popular, o custo de uma viagem ao local, no entanto, pode variar dependendo da época do ano. A alta temporada, que vai de abril a outubro, é marcada por preços mais elevados, especialmente durante eventos como a Milan Fashion Week. Já a baixa temporada, de novembro a março, oferece tarifas mais acessíveis, sendo uma excelente opção para quem busca economizar sem perder os atrativos da cidade.

Conheça mais detalhes sobre a cidade e saiba como se preparar para conhecê-la.

Quanto custa ficar sete dias em Milão?

O custo de uma estadia de sete dias em Milão depende de vários fatores, incluindo a escolha de hospedagem, alimentação e atividades. Em média, o gasto diário por pessoa gira em torno de:

Hospedagem

Em Milão, é possível encontrar opções para todos os bolsos. Uma diária em um hotel 3 estrelas custa entre 100€ (R$500) e 150€ (R$750), enquanto hotéis de luxo podem chegar a 300€ (R$1.500) por noite. Para uma estadia de sete dias, o custo com hospedagem pode variar entre 700€ (R$3.500) e 2.100€ (R$10.500), dependendo do estilo de hospedagem escolhido.

Alimentação

Uma refeição em um restaurante de médio custo pode custar cerca de 20€ (R$100). Para um casal, o valor diário em alimentação pode chegar a 60€ (R$300). Durante sete dias, o custo com alimentação ficaria em torno de 420€ (R$2.100).

Passeios pagos

Milão oferece uma ampla gama de atrações culturais, como museus e igrejas. O ingresso para o Museu da Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci custa cerca de 15€ (R$75), enquanto a entrada para a famosa Pinacoteca de Brera sai por 12€ (R$60).

Se você planeja visitar algumas dessas atrações, pode gastar cerca de 100€ (R$500) em sete dias, considerando também visitas ao Duomo e à Última Ceia, que possuem ingressos com preços a partir de 20€ (R$100) e 40€ (R$200), respectivamente.

Compras

Se o seu foco é fazer compras, Milão é o lugar certo, mas prepare o bolso. Uma ida a lojas de designers famosos pode ser cara, com peças de roupas e acessórios que facilmente ultrapassam os 200€ (R$1.000) por item. Para compras mais modestas, o valor pode ser de 50€ (R$250) por dia.

Desse modo, o custo de uma viagem de sete dias na cidade pode variar bastante, mas o valor médio fica em torno de 1.320€ (R$6.600) a 3.820€ (R$19.100), dependendo do tipo de hospedagem, alimentação e atividades escolhidas.

Principais pontos turísticos de Milão

Entre as principais opções de turismo na cidade, algumas se destacam. Veja as principais:

1. Catedral de Milão (Duomo di Milano): A icônica catedral gótica, localizada na praça principal da cidade, é uma visita obrigatória. O ingresso para o interior da catedral custa 5€ (R$25), enquanto a entrada para a famosa área do terraço, que oferece vistas panorâmicas da cidade, é de 15€ (R$75).

2. Castelo Sforzesco: Um dos castelos mais importantes da cidade, localizado no centro de Milão. A entrada para o castelo é gratuita, mas os museus dentro do castelo cobram ingressos a partir de 10€ (R$50).

3. Última Ceia de Leonardo da Vinci: Uma das obras de arte mais célebres do mundo, localizada no Convento de Santa Maria delle Grazie. A entrada para ver a pintura custa cerca de 20€ (R$100), e as vagas são limitadas, sendo necessário reservar ingressos com antecedência.

4. Pinacoteca de Brera: Um dos museus de arte mais importantes de Milão, com obras de mestres como Caravaggio e Rafael. O ingresso custa 12€ (R$60).

5. Galeria Vittorio Emanuele II: Um dos shoppings mais antigos e elegantes do mundo, ideal para quem deseja passear pelas lojas de luxo e tomar um café em um ambiente histórico. A entrada é gratuita.

Passeios gratuitos para fazer em Milão

Além dos passeios pagos, Milão também oferece opções de lazer gratuitas. Um passeio pelo Parco Sempione, localizado atrás do Castelo Sforzesco, é perfeito para quem busca relaxar ao ar livre.

O Navigli, famoso sistema de canais de Milão, é outro local que pode ser visitado sem custos. Passear pelas ruas ao redor dos canais é uma ótima forma de aproveitar a cidade de maneira gratuita. As melhores horas para fazer esses passeios são durante a manhã ou ao final da tarde, quando o clima é mais ameno.

Qual o preço de uma viagem para a cidade?

O preço das passagens aéreas para Milão varia de acordo com a época do ano e a antecedência com que se compra a passagem. De São Paulo, o preço médio de uma passagem de ida e volta para Milão em classe econômica fica em torno de 700€ (R$3.500) a 1.200€ (R$6.000), dependendo das promoções e escalas.

Embora existam voos diretos do Brasil para Milão, também é possível fazer escalas em cidades como Lisboa, Madrid ou Frankfurt. A duração total de voo, incluindo escalas, pode variar de 14 a 18 horas.

Dicas para economizar na viagem

Gastar em euro, libra ou dólar pode fazer a viagem ficar cara, por isso, algumas dicas são fundamentais para baratear o roteiro. Veja:

1. Viaje na baixa temporada: Viajar entre novembro e março pode resultar em preços mais baixos para hospedagem e passagens aéreas;

2. Reserve com antecedência: Reservar voos e hotéis com antecedência pode garantir melhores tarifas;

3. Use transporte público: Milão tem um sistema de metrô eficiente e barato. Um bilhete único custa 2€ (R$10), e passes diários podem ser adquiridos por 7€ (R$35);

4. Aproveite passeios gratuitos: Além dos passeios ao ar livre, como os parques e canais, também é possível aproveitar exposições temporárias gratuitas em alguns museus.

Por que você deve saber disso?

Entender o custo de uma viagem para Milão é essencial para planejar adequadamente a sua experiência na cidade. Com informações claras sobre preços de hospedagem, alimentação e passeios, você pode adaptar seu orçamento e aproveitar ao máximo o que a cidade tem a oferecer, seja para um turismo mais econômico ou para uma viagem de luxo.