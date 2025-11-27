Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Provador delivery: marketplace entrega looks em casa e recolhe o que você não quer

Ao comprar no marketplace TRY, os clientes recebem as peças em casa e têm até 48 horas para decidir com quais irão ficar

Sophia Hegg: marca disponível sob demanda na Try (Divulgação/Divulgação)

Sophia Hegg: marca disponível sob demanda na Try (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h05.

Tudo sobreModa
Saiba mais

Comprar moda pela internet é, há décadas, uma aposta na intuição. Apesar dos avanços em fotos, vídeos e ferramentas de inteligência artificial, que simulam o caimento das peças, o setor de e-commerce, que movimentou mais de R$ 40 bilhões no Brasil em 2024 e cresce mais de 20% ao ano, segundo dados da eBit/Nielsen. No entanto, os índices de devolução são altos, com mais de 35% das peças retornando aos centros de distribuição.

Esse desafio motivou o nascimento da TRY, startup que permite que o consumidor receba em casa as peças desejadas, experimente livremente por 48 horas e só pague pelo que decidir ficar. As peças que não serão adquiridas são recolhidas no endereço, sem custo adicional.

A plataforma reúne uma curadoria de 40 marcas nacionais como Gloria Coelho, Sarah Chofakian, Sophia Hegg, Zeferino, Neriage, Wasabi e Amapô. Os produtos mantêm os mesmos preços praticados pelas lojas em seus canais próprios de venda.

O sistema conta com duas modalidades de entrega: local, com entrega em até 3 horas quando o cliente está dentro de um raio específico da loja escolhida, e padrão, com prazo tradicional de envio. Em ambas as modalidades, o frete será gratuito no lançamento da plataforma.

Este serviço não é necessariamente novo, já que algumas marcas de moda já oferecem esse tipo de formato de venda, mas muitas vezes, o serviço é voltado aos clientes com quem já têm relacionamento. Com a TRY, os parceiros oferecem a experiência de experimentação para uma base de usuários cada vez maior. Além disso, a plataforma cuida de todo o processo — da logística ao pagamento — e se responsabiliza pelos produtos enquanto estão em trânsito.

O modelo também permite que os parceiros repensem seus investimentos em lojas físicas, ao levar a experiência do provador diretamente para a casa do consumidor.

Dados preliminares indicam que o serviço tem potencial de reduzir as devoluções em até 80%, aumentar o ticket médio em cerca de 30% e dobrar a recompra, alcançando uma taxa de conversão até cinco vezes superior à média do e-commerce tradicional.

"A TRY quebra o paradoxo do e-commerce de moda: criamos o primeiro marketplace com infraestrutura digital que proporciona a experiência real da experimentação. A plataforma elimina a insegurança do consumidor e escala as vendas dos parceiros com total segurança", diz Roberto Djian, fundador e CEO da TRY.

A empresa realizou uma rodada pré-seed e avalia um novo aporte para impulsionar o próximo ciclo de crescimento, acompanhando a expansão do marketplace e o avanço das novas frentes de negócio. Os participantes e valores não foram divulgados.

Com lançamento previsto para novembro, em versão beta, o site da TRY estará disponível em usetry.com.br, seguido pelo aplicativo. As operações terão início pelas regiões sul e sudeste, atendendo mais de 3.300 municípios. Outras regiões também serão atendidas.

Acompanhe tudo sobre:ModaRoupas

Mais de Casual

Centauro estreia loja conceito UltraHigh e mira o luxo esportivo

Os Melhores Carros de 2025 segundo ranking EXAME Casual

CEO da Disney Brasil assume liderança de área do Disney+ na América Latina

Esses são os sapatos de luxo brasileiros que Sylvia Plath usaria

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Caixa prevê R$ 1 trilhão em crédito imobiliário nos próximos 10 anos

Negócios

A marca brasileira de mobiliário de luxo que conquistou três continentes

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quinta-feira, 27

Brasil

Precisamos aprovar o PL do devedor contumaz, diz Haddad sobre megaoperação