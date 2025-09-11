São Paulo celebra sucesso da 3ª edição do São Paulo Corporate Games 2025

A capital paulista foi palco, entre os dias 04 e 07 de setembro, da 3ª edição do São Paulo Corporate Games, dos maiores jogos corporativos do mundo. Foram quatro dias de competições, reunindo mais de 2 mil colaboradores-atletas de mais de 60 empresas, que disputaram 13 modalidades esportivas em arenas, quadras, pistas e campos espalhados pela cidade.

Ao longo do evento, todos os participantes receberam medalhas de participação. Além disso, foram entregues 348 medalhas e 102 troféus nas categorias ouro, prata e bronze.

No quadro geral de conquistas, o Bradesco alcançou a primeira colocação, com 18 medalhas. Em segundo lugar ficou a Volkswagen Brasil, com 14 medalhas, seguida pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, que conquistou 11 medalhas e garantiu o terceiro lugar.

Nas premiações especiais, a Cargill foi reconhecida como a empresa com a Melhor Torcida e o Uniforme Mais Bonito, enquanto a Volkswagen Financial Services mobilizou a maior delegação, com 185 colaboradores inscritos.

A programação também foi marcada por ações de impacto social e de bem-estar corporativo. A UNICEF Brasil promoveu atividades de sensibilização e captação de recursos em prol da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Já o Hospital Israelita Albert Einstein, patrocinador Gold do evento, trouxe o Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, oferecendo experiências de recovery esportivo e liderando o aquecimento oficial da Corrida de Rua.

Confira o quadro geral de mealhas em:

www.corporategamesbr.com