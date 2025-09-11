Esporte

São Paulo celebra sucesso da 3ª edição do São Paulo Corporate Games 2025

Ao longo do evento, todos os participantes receberam medalhas de participação

Redação Exame

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15h20.

A capital paulista foi palco, entre os dias 04 e 07 de setembro, da 3ª edição do São Paulo Corporate Games, dos maiores jogos corporativos do mundo. Foram quatro dias de competições, reunindo mais de 2 mil colaboradores-atletas de mais de 60 empresas, que disputaram 13 modalidades esportivas em arenas, quadras, pistas e campos espalhados pela cidade.

Ao longo do evento, todos os participantes receberam medalhas de participação. Além disso, foram entregues 348 medalhas e 102 troféus nas categorias ouro, prata e bronze.

No quadro geral de conquistas, o Bradesco alcançou a primeira colocação, com 18 medalhas. Em segundo lugar ficou a Volkswagen Brasil, com 14 medalhas, seguida pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, que conquistou 11 medalhas e garantiu o terceiro lugar.

Nas premiações especiais, a Cargill foi reconhecida como a empresa com a Melhor Torcida e o Uniforme Mais Bonito, enquanto a Volkswagen Financial Services mobilizou a maior delegação, com 185 colaboradores inscritos.

A programação também foi marcada por ações de impacto social e de bem-estar corporativo. A UNICEF Brasil promoveu atividades de sensibilização e captação de recursos em prol da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Já o Hospital Israelita Albert Einstein, patrocinador Gold do evento, trouxe o Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, oferecendo experiências de recovery esportivo e liderando o aquecimento oficial da Corrida de Rua.

