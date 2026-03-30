Drinque em casa: 6 licores indispensáveis para elevar seu bar caseiro

Aromáticos, versáteis e cheios de personalidade, os licores deixaram de ser apenas aquela "bebida doce de final de festa" para se tornarem protagonistas nas cartas de coquetéis mais respeitadas do mundo.

Seja para transformar um café em um clássico contemporâneo ou para brilhar puro com uma pedra de gelo, ter uma seleção estratégica em casa é o segredo para receber com maestria.

A Casual EXAME separou uma curadoria de rótulos indispensáveis para ter no bar de casa e estar sempre pronto para o próximo drinque.

Licor 43: versatilidade espanhola

Com uma receita secreta de 43 ingredientes, este licor de Cartagena é um fenômeno global.

O perfil suave, com notas dominantes de baunilha e um leve toque cítrico, o torna o par perfeito para o café. É a base do Carajillo, o drinque que virou febre nos restaurantes brasileiros.

Para quem busca variar, a marca ainda oferece versões cremosas como Chocolate e a vegana Horchata.

Peachtree: toque de pêssego holandês

Se você busca o frescor das frutas maduras, o Peachtree é obrigatório. Este licor holandês é delicado, aromático e transparente. Preserva o sabor real do pêssego sem o peso excessivo do açúcar.

É o ingrediente chave para o Sex On The Beach ou para dar um "up" em taças de espumante, com a possibilidade de criar coquetéis tropicais e equilibrados.

Mozart: alta confeitaria em forma líquida

Vindo diretamente da Áustria, o Mozart é o padrão ouro para licores de chocolate. Produzido com cacau de alta qualidade, ele entrega uma textura aveludada que remete a sobremesas gourmet.

Pode ser apreciado puro com gelo ou elevar milk-shakes e cafés especiais. As versões ao leite e chocolate amargo são verdadeiros clássicos da coquetelaria de sobremesa.

Amaretto Villa Massa: doçura da Sicília

Diferente dos licores genéricos de amêndoas, o Villa Massa utiliza frutos provenientes da Sicília, o que garante um aroma tostado e notas que lembram marzipã.

É um licor elegante e suave, essencial para preparar o Amaretto Sour — um drink que equilibra a doçura do licor com a acidez do limão.

Creme de Cassis Gabriel Boudier: tradição de Dijon

Vindo da região francesa de Dijon, este cassis é feito a partir de groselhas negras selecionadas. A cor intensa e sabor rico são o padrão para a coquetelaria clássica francesa.

Sem ele, não existe o Kir Royale (combinação com champagne). Também brilha como acompanhamento de sobremesas à base de creme, como o clássico creme de papaia.

Limoncello: ouro de Sorrento

Direto da região de Sorrento, na Itália, o limoncello Villa Massa é feito com a infusão das cascas do autêntico Limone di Sorrento. 100% natural e sem corantes, ele preserva o sabor vibrante e cítrico da fruta.

Além de ser o digestivo perfeito após o jantar (sempre servido bem gelado), é a estrela do Limoncello Spritz, uma alternativa refrescante ao tradicional Spritz de aperitivo.