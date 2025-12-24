Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Os 19 melhores vinhos tintos brasileiros eleitos por renomado guia internacional

Na edição de 2025 do guia Descorchados, foram mais de 4 mil vinhos degustados, abrangendo 210 vinícolas argentinas, 186 chilenas, 44 uruguaias, 47 brasileiras, 20 peruanas e cinco bolivianas

(Photo by Rafa Elias/Getty Images)

(Photo by Rafa Elias/Getty Images)

Gilson Garrett Jr.
Gilson Garrett Jr.

Repórter de Lifestyle

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15h42.

O Descorchados é um dos mais respeitados guias de vinhos da América do Sul, com avaliações de rótulos da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia. Na edição de 2025, foram mais de 4 mil vinhos degustados, abrangendo 210 vinícolas argentinas, 186 chilenas, 44 uruguaias, 47 brasileiras, 20 peruanas e cinco bolivianas.

No recorte feito com vinhos brasileiros tintos, três rótulos receberam 93 pontos: Vinho Fino Tinto Seco Tannat 2023, da vinícola gaúcha Belmonte, o Potter 2024 Tannat, da também gaúcha Guatambu, além do Sabina Dyrah Seleção de Parcelas 2024, da Sacramentos Vinifer que fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais.

O guia Descorchados está à venda por R$ 295 no site www.adegaonline.com.br. A edição é dividida em três volumes: um dedicado à Argentina, outro ao Chile, e um terceiro com Brasil, Uruguai, Bolívia e Peru.

Os melhores vinhos tintos do Brasil

Os melhores vinhos da América do Sul

“Sempre me perguntam o que precisa ter um vinho para receber 100 pontos. O rótulo precisa expressar a variedade da uva e o lugar de onde vem.” É assim que Patricio Tapia, jornalista especializado que há décadas cobre o setor de vinhos, explica os critérios por trás da nota máxima — 100 pontos — concedida a dois rótulos na nova edição do guia Descorchados, criado por ele.

Segundo especialistas internacionais, as safras de 2021 e 2022 na Argentina e no Chile estão entre as melhores dos últimos tempos, resultando em vinhos que beiram a perfeição. Foi justamente nesse cenário que surgiram os dois rótulos com avaliação máxima: o Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2022, da vinícola argentina Catena Zapata, e o Altazor 2021 Cabernet Sauvignon, da chilena Undurraga.

Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2022 – Catena Zapata

Assim como no ano passado, o vinho não passou por barricas de madeira, mas por recipientes de concreto, o que, segundo o guia, foi essencial para expressar com clareza o terroir da região. A interpretação feita pelo enólogo Alejandro Vigil buscou exaltar as características do solo e da altitude dos Andes.

Na taça, o vinho apresentou notas florais e herbáceas, frutas vermelhas ácidas, taninos finos, porém firmes, com acidez vibrante e um final floral. “Não há excessos. Tudo parece fino, linear, mais agudo do que redondo”, descreve a publicação.

O nome "Mundus Bacillus" faz referência ao microbioma do solo de um pequeno vinhedo de 1,4 hectare localizado a 1,4 mil metros de altitude, na região de Gualtallary, no norte do Vale do Uco, em Mendoza. O solo calcário e as videiras plantadas nos anos 1990 contribuem para sua complexidade. No Brasil, o rótulo é importado pela Mistral e deve chegar em breve ao mercado.

Altazor 2021 Cabernet Sauvignon – Undurraga

Lançado pela primeira vez com a safra de 1999, o Altazor é um dos ícones da vinícola chilena Undurraga. A versão 2021 vem de vinhedos em Pirque, no leste do Vale do Maipo, aos pés da Cordilheira dos Andes, a cerca de 700 metros de altitude — considerado elevado para os padrões chilenos.

A avaliação destacou a frescura e fruta do vinho, além de uma abordagem clássica para o Cabernet Sauvignon, longe de extrações excessivas. O blend traz 92% Cabernet Sauvignon, 6% Carménère e 2% Carignan.

“Tem sutileza, texturas finas e afiadas, mas nada agressivas. Os aromas mentolados e terrosos predominam em um vinho equilibrado, com acidez firme, longa projeção de sabores e um final ligeiramente herbáceo”, descreve o guia. No Brasil, o rótulo é importado pelo grupo Wine.

  • Rafa Costa e Silva: depois de passagem por restaurantes europeus premiados, está no comando do Lasai, o primeiro colocado neste ranking da Casual Exame.

    1/10 Rafa Costa e Silva: depois de passagem por restaurantes europeus premiados, está no comando do Lasai, o primeiro colocado neste ranking da Casual Exame. (Rafa Costa e Silva: depois de passagem por restaurantes europeus premiados, está no comando do Lasai, o primeiro colocado neste ranking da Casual Exame.)

  • Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Origem: pesquisa sobre o povo brasileiro para desenvolver o cardápio

    2/10 Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Origem: pesquisa sobre o povo brasileiro para desenvolver o cardápio (2º lugar - Origem (Salvador). Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Origem: pesquisa sobre o povo brasileiro para desenvolver o cardápio.)

  • Prato da Casa do Porco, em São Paulo: apesar do cardápio com base em carne suína, existe a opção de menu vegetariano

    3/10 Prato da Casa do Porco, em São Paulo: apesar do cardápio com base em carne suína, existe a opção de menu vegetariano (3º lugar - A Casa do Porco (SP). Prato da Casa do Porco, em São Paulo: apesar do cardápio com base em carne suína, existe a opção de menu vegetariano)

  • Experiência no Oteque: apenas para 30 pessoas por vez

    4/10 Experiência no Oteque: apenas para 30 pessoas por vez (Experiência no Oteque: apenas para 30 pessoas por vez)

  • 5/10 (5º lugar - Maní (SP). Além dos pratos à la carte, o restaurante tem o superautoral menu degustação (680 reais, sem harmonização) e o menu de três cursos, servido também no jantar por 280 reais, com entrada, prato principal e uma sobremesa, além de um belisquete.)

  • Prato do Nelita: trajetória de sucesso em apenas três anos

    6/10 Prato do Nelita: trajetória de sucesso em apenas três anos (6º lugar - Nelita (SP). A degustação (590 reais), de 11 etapas, é servida apenas no balcão, no jantar, de terça-feira a sábado, e todos os pratos da sequência podem ser pedidos à la carte.)

  • Os chefs Kafe e Dante BassI, ela alemã, ele baiano: trabalho em parceria no D.O.M antes de abrirem o próprio restaurante

    7/10 Os chefs Kafe e Dante BassI, ela alemã, ele baiano: trabalho em parceria no D.O.M antes de abrirem o próprio restaurante (7º lugar - Manga (Salvador). Os chefs Kafe e Dante BassI, ela alemã, ele baiano: trabalho em parceria no D.O.M antes de abrirem o próprio restaurante.)

  • Luis Filipe Souza, do Evvai: uma estrela pelo Guia Michelin

    8/10 Luis Filipe Souza, do Evvai: uma estrela pelo Guia Michelin (8º lugar - Evvai (SP). A sequência de 11 tempos do menu degustação (799 reais, sem harmonização) propõe uma viagem sensorial pelas texturas e contrastes em pratos como a salada de abóbora, o linguini de pupunha e lula “alle vôngole”, que revisita a clássica pasta fredda italiana, e no macio sorvete de cogumelos de Santa Catarina servido com caldo aveludado e quente de galinha d’Angola.)

  • Prato do Fame Osteria: speakeasy à la italiana

    9/10 Prato do Fame Osteria: speakeasy à la italiana (9º lugar - Fame Osteria (SP). O chef Marco Renzetti serve apenas menu degustação de 11 etapas (640 reais), que muda diariamente, com poucas repetições.)

  • Manu Buffara, do Manu: primeiro restaurante do Brasil comandado por uma mulher a servir apenas menu degustação

    10/10 Manu Buffara, do Manu: primeiro restaurante do Brasil comandado por uma mulher a servir apenas menu degustação (10º lugar - Manu (Curitiba). Desde 2011 Manu Buffara comanda o Manu, em Curitiba, o primeiro restaurante do Brasil comandado por uma chef mulher a servir apenas menu degustação — custa 720 reais, sem harmonização.)

Acompanhe tudo sobre:VinhosBebidas

Mais de Casual

Netflix divulga novo trailer do filme de 'Peaky Blinders'; veja o vídeo

Os melhores panetones artesanais de 2025, segundo o ranking EXAME Casual

Como é e quanto custa um cruzeiro de volta ao mundo com 142 dias de viagem

Como é o jato executivo mais rápido do mundo e até onde é capaz de ir?

Mais na Exame

Brasil

Pilotos e comissários avaliam greve a partir de 1º de janeiro

Pop

Pat Finn, de Friends e Seinfeld, morre aos 60 anos

Mercados

O Papai Noel chegou: Wall Street bate recordes em pregão antes do Natal

EXAME Agro

Savencia, dona da Polenghi, anuncia compra da Quatá Alimentos