Café sempre fresco: como conservar os grãos para manter sabor e aroma

O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros, seja como um ritual matinal, um momento de pausa ou o companheiro de reuniões de trabalho, ou com amigos. Para aproveitar ao máximo cada xícara, é fundamental entender como armazenar o café, realizar a moagem do café e, ainda, como guardar o café de maneira correta.

Afinal, não se trata apenas de guardar café, mas de manter o aroma e o sabor da bebida, que despertam sentidos e lembranças, e dão energia para o dia a dia. Portanto, para te ajudar, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), preparou algumas dicas.

Por que o armazenamento é tão importante

Depois de torrado, o café começa a perder propriedades sensoriais, principalmente, quando exposto ao oxigênio, luz, umidade ou calor. Aprender como armazenar café corretamente é essencial para preservar seu frescor.

Para quem deseja conservar o café com mais aroma e sabor, a recomendação é simples: mantenha o pacote original bem fechado ou utilize recipientes opacos e herméticos em locais secos e sem luz direta. Evite espaços sujeitos a variações de temperatura, como próximo ao fogão ou à geladeira, pois isso acelera a oxidação dos compostos aromáticos.

Moagem do café: quando e por que ela importa

A moagem do café é outro ponto crucial para manter aroma e sabor. O processo de moagem aumenta a área de contato do grão com o oxigênio, acelerando a oxidação e a perda de compostos voláteis que conferem aroma ao café. Por isso, especialistas recomendam moer os grãos poucos minutos antes do preparo. Grãos inteiros conservam melhor as características sensoriais por mais tempo do que o café já moído.

Dicas para conservar café e manter aroma

Prefira deixar nas embalagens originais

Sempre que possível, preserve o café na embalagem original, fechando-a bem após cada uso. Isso minimiza a exposição do pó ao ar e ajuda a conservar o café por mais tempo.

Use recipientes herméticos

Se preferir transferir o café para um recipiente, escolha potes opacos e herméticos. Eles ajudam a bloquear a luz, o ar e a umidade, os grandes inimigos do frescor.

Opte por um local fresco e sem luz

Guardar o café em um armário seco e longe da luz direta contribui para manter o aroma do café e evitar alterações indesejadas no sabor.

Evite a geladeira

Ao contrário do que muitos pensam, a geladeira pode introduzir umidade e odores que alteram o perfil sensorial do produto, prejudicando sua experiência.

Saber como armazenar café e dominar a moagem do café é essencial para quem ama a bebida. Com pequenas mudanças na rotina, é possível conservar o café com mais sabor, mantendo o aroma da bebida e garantindo que cada xícara seja tão especial quanto você espera.

Quer conferir mais dicas sobre o universo do café? Acompanhe a nossa coluna!