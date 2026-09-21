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República e Laranjeiras estão entre os bairros mais legais do mundo

No ano passado, a Barra Funda, também em São Paulo, ficou em terceiro lugar, enquanto Botafogo, no Rio, apareceu em 29º

Lista da Times Out: Laranjeiras ficou em 17º lugar e República, em 25º (Ralph Spegel/Unsplash)

Lista da Times Out: Laranjeiras ficou em 17º lugar e República, em 25º (Ralph Spegel/Unsplash)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14h40.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 14h41.

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República, em São Paulo, e Laranjeiras, no Rio de Janeiro, entraram na lista dos 40 bairros mais legais do mundo elaborada pela revista britânica Time Out. O ranking leva em conta gastronomia, vida noturna, negócios locais, qualidade de vida e senso de comunidade.

Laranjeiras ficou em 17º lugar e República, em 25º. No topo da lista aparecem Jongno 3-ga, em Seul, seguido por L'Ocean, em Rabat, e Neos Kosmos, em Atenas.

Não é a primeira vez que um bairro brasileiro chama a atenção dos editores da publicação. No ano passado, a Barra Funda, também em São Paulo, ficou em terceiro lugar, enquanto Botafogo, no Rio, apareceu em 29º. Em 2019, foi a vez do Bom Retiro, em São Paulo, entrar na lista, na 25ª posição.

Sobre a República, a Time Out destaca a mistura entre prédios centenários e a nova geração de frequentadores do centro histórico paulistano.

"Bem no coração do centro histórico de São Paulo, o bairro da República é repleto de arranha-céus lendários e prédios centenários repaginados para o público descolado de hoje", diz a publicação.

O texto cita ainda o edifício Copan como símbolo do bairro — no térreo funcionam o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, e o Cuia, de Bel Coelho, além de livrarias, cafés e a galeria Pivô. A lista de endereços gastronômicos inclui ainda o restaurante A Casa do Porco e o mirante do Edifício Itália.

No campo cultural, a publicação menciona o recém-inaugurado Espaço República, além do Theatro Municipal, da Biblioteca Mário de Andrade e da galeria Verve, no Edifício Louvre. Entre as opções de vida noturna, aparecem o Bar dos Arcos, o Cordial, o Lágrima e o Infini.

Laranjeiras

Laranjeiras é descrita pela revista como um bairro que passou por várias fases desde sua origem. "O bairro começou como um vasto laranjal (daí o nome) às margens do Rio Carioca, depois tornou-se um refúgio aristocrático (o que explica as grandes mansões e o belo Parque Guinle), e em seguida um polo industrial têxtil", diz o texto, que hoje classifica a região como um dos bairros "mais charmosos e culturais da cidade".

Laranjeiras

Laranjeiras (Eduardo Pazos/ Wikimedia Commons)

Entre os destaques citados estão bares tradicionais como o Cardoso e a Tasca do Edgar, a feira de sábado da Rua General Glicério, com música de choro ao vivo, e mudanças recentes na região: a reabertura do Cine Carioca José Wilker após 16 anos fechado, a revitalização do Mercadinho São José e a chegada de restaurantes como Nizza Rotisseria, Pressa Cozinha e Esperança.Eco. A publicação também menciona rodas de samba no Mirante do Pedrão, com vista para a cidade.

A Time Out ainda observa que, durante o Carnaval, Laranjeiras se transforma em um dos points de blocos de rua do Rio, e destaca a proximidade do bairro com a estação de trem que dá acesso ao Cristo Redentor.

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