General Motors começa montagem de segundo SUV elétrico no Ceará

Um exemplo de como o setor automotivo se transformou foi dado na última quarta-feira, 17: das instalações industriais em Horizonte (CE), de onde saíam jipes da Troller, marca controlada pela Ford, agora partem SUVs elétricos da Chevrolet – que nem montados por ela são.

Assim como o compacto Spark, o Captiva EV passa a ser feito no regime SKD (Semi Knocked Down). Originalmente produtos da Wuling, os modelos vêm parcialmente desmontados da China para então serem finalizados na PACE (Planta Automotiva Cearense) pela Comexport, empresa fundada em 1973 no segmento de comércio exterior.

“A produção do Captiva EV marca uma nova etapa da PACE. Além da ampliação do quadro de empregados da unidade, o projeto prepara a fábrica para receber novos veículos e ampliar sua capacidade produtiva. Em uma futura etapa de expansão, a unidade poderá inclusive dobrar sua capacidade produtiva, alcançando até 50 mil veículos por ano”, afirma Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Comexport e acionista da PACE.

Mesmo com a montagem local, o preço do modelo foi mantido em R$ 199.990.

“À medida que a demanda evolui, temos condição de ampliar gradualmente a operação no Brasil, incorporar novos produtos e desenvolver novas capacidades”, complementa Thomas Owsianski, presidente da GM América do Sul.

Uma nova linha de montagem será aberta até o fim do ano para um veículo híbrido – um Captiva plug-in (PHEV), considerando-se a concentração de competidores nesse segmento, como BYD Atto 2, Geely EX5 EM-i, Leapmotor C10 e Haval H6, entre outros. A expansão passa por mais modelos da Chevrolet e também de outras marcas, sobretudo chinesas.

Como é o Captiva elétrico

Muito diferente do homônimo disponível no mercado nacional entre 2008 e 2017, o Captiva EV carrega um motor elétrico de 201 cv e 32 kgfm de torque e uma bateria de 60 kWh, que lhe garante autonomia de 304 quilômetros pelo ciclo do Inmetro.

Entre os equipamentos, o modelo traz central multimídia de 15,6 polegadas, painel digital de 8,8 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera 360 graus, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e seis airbags.

Quanto às dimensões, o modelo tem 4,74 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 2,80 m de entre-eixos, 1,67 m de altura e porta-malas de 403 litros.