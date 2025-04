Como a chinesa Geely, em colaboração com a Renault, pode impactar o mercado de carros no Brasil

Embora tenham se passado apenas três meses, 2025 já pode ser considerado o ano em que as marcas de carros chinesas chegam com força ao Brasil. A “onda” de estreias tem início com a chegada da Omoda e Jaecoo, que desembarcam no país no dia 15 de abril. Além dessas, aguardam-se também as estreias da Wey, divisão de luxo da GWM, e das chinesas GAC, Zeekr, MG e SAIC. Em breve, a Leapmotor também desembarca no Brasil, por meio de uma parceria com o grupo Stellantis, que controla marcas como Fiat, Peugeot, Ram, Citroën e Jeep.

Nesta quarta-feira, 9 de abril, a chinesa Geely anunciou sua chegada ao Brasil, com o lançamento do EX5 100% elétrico, previsto para julho. A entrada da marca no país será feita em parceria com a Renault, que ajudará a estruturar a rede de distribuição e pós-venda com 105 concessionárias espalhadas por todo o território nacional. Inicialmente, inicialmente serão 19 cidades, com 23 concessionárias dedicadas exclusivamente à marca Geely.

Em entrevista, Luiz Fernando Pedrucci, CEO da Renault América Latina, explicou que a montadora francesa utilizará toda sua infraestrutura no Brasil para implementar a rede da Geely, mas com uma diferenciação clara entre as duas marcas. O EX5 vai brigar em uma categoria em que as conterrâneas BYD e a GWM são líderes, em SUVs médios. Isso deve agitar o mercado, pois o carro chega acompanhado de uma rede de concessionárias e pós-venda robustas.

“Nossa estratégia é construir uma rede independente. Em alguns pontos, haverá sobreposição, mas as duas marcas terão uma separação clara, especialmente no formato dos showrooms. Em certos segmentos, as duas serão até concorrentes”, disse Pedrucci.

As duas marcas já possuem parcerias estratégicas, como a que existe na Coreia do Sul, e a criação da Horse Powertrain, uma empresa criada pelas montadoras e é especializada no desenvolvimento de sistemas de motorização a combustão e híbridos, incluindo motores, transmissões, sistemas híbridos e baterias. Essa sinergia pode levar a Geely a utilizar a fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, para evitar a taxação de importação de veículos elétricos, que sobe para 25% em julho deste ano.

A Geely, que também é dona das marcas Lynk & Co, Zeekr, a inglesa Lotus e a sueca Volvo, terá operações independentes no Brasil. No ano passado, a empresa vendeu 2,17 milhões de unidades, um aumento de 32% em relação ao ano anterior.

O Geely EX5 no Brasil

EX5: SUV da montadora chinesa Geely. (Divulgação/Divulgação)

Assim como outras marcas chinesas, a Geely tem apelo muito forte no design e na tecnologia. O EX5 foi projetado com um coeficiente aerodinâmico inovador, incorporando recursos como para-choques aerodinâmicos, maçanetas embutidas, grade frontal ativa e superfícies laterais com linhas marcadas.

Com dimensões externas de um SUV do segmento C (médio), o modelo oferece um espaço interno de SUV do segmento D (grande), graças à grande distância entre eixos de 2,75 metros e largura de 1,9 metros.

O EX5 é equipado com uma tela de alta definição de 15,4" e um sistema de assistente de voz “Hi Geely”, com mais de 200 comandos de voz. O preço do modelo ainda não foi oficialmente divulgado, mas estima-se que ficará em torno de R$ 235.000.

A apresentação do Geely EX5 no Brasil faz parte da estratégia de expansão global da marca, que busca acelerar a transformação elétrica com produtos de alta tecnologia, valor e qualidade.