Copacabana Palace terá novo restaurante italiano

Em sua nova fase centenária, o Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro, anuncia a abertura do Lumio, novo restaurante comandado pelo chef Nello Cassese, prevista para novembro de 2026, no Edifício Piscina do hotel.

A proposta é apresentar uma experiência contemporânea de menu degustação italiano, construída a partir da trajetória de Cassese no Brasil ao longo da última década. A gastronomia traz referências da culinária mediterrânea feita com ingredientes brasileiros.

A casa resgata as origens de Cassese no Sul da Itália, especialmente em Nápoles, criando uma conexão entre os dois territórios por meio da cultura gastronômica e da relação com o litoral.

Localizado ao redor da piscina do hotel, o restaurante passa a integrar o conjunto de experiências gastronômicas do Copacabana Palace, ao lado do Bar do Copa, do MEE e do Pérgula.

Experiência para 38 convidados por noite

O Lumio servirá apenas menu degustação para 38 convidados por noite. O restaurante contará com três opções de harmonização de vinhos e uma adega com mais de 400 rótulos, selecionados pelo head sommelier Ed Arruda.

Entre os espaços de destaque está a Mesa do Chef da Dom Pérignon, uma das áreas mais exclusivas do restaurante. Cassese também mantém sua posição como o único chef na América do Sul a integrar a Dom Pérignon Society.

“O Copacabana Palace sempre evoluiu, preservando o que o tornou um símbolo da cidade. A transformação do Edifício Piscina segue esse mesmo compromisso: olhar para o futuro sem romper com sua própria história, incorporando o espírito Belmond de Slow Luxury. O Lumio faz parte desse movimento, um restaurante italiano que só poderia existir neste momento da história do hotel, unindo o caminho que o Nello construiu na última década, a identidade do Rio de Janeiro e a compreensão da hospitalidade pela Belmond”, diz Ulisses Marreiros, diretor geral do Copacabana Palace.

Nello Cassese: chef anuncia novo restaurante no Copacabana Palace (Dom Pérignon/Divulgação)

Um novo momento na trajetória de Nello Cassese

Cassese chegou ao Copacabana Palace em 2016 e iniciou sua trajetória no hotel à frente do Ristorante Hotel Cipriani, onde desenvolveu uma interpretação contemporânea da culinária italiana.

Nos anos seguintes, o restaurante conquistou uma estrela Michelin e reconhecimento no ranking The 50 Best Restaurants Latin America. O espaço também foi eleito Melhor Restaurante Italiano do Mundo Fora da Itália pelo 50 Top Italy em 2025 e 2026. Na edição de 2026, Cassese recebeu ainda o título de Chef do Ano.

“Durante muito tempo, minha missão foi apresentar a Itália no Rio de Janeiro. Continuo fazendo isso, mas hoje entendo que essa história ficou maior. O Rio me fez revisitar minhas próprias origens de um jeito que eu não esperava. Lumio nasce dessa descoberta, ainda um restaurante italiano na essência, mas com tudo que aprendi nos últimos dez anos entre viagens, produtores e cozinhas diferentes", diz Cassese.