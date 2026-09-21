A aposta da Woodford Reserve para disputar o mercado premium de uísque no Brasil

RESUMO | A Woodford Reserve lançou neste mês no Brasil os uísques Double Oaked e Kentucky Straight Rye Whiskey, por R$ 449,90 e R$ 329,90, respectivamente, para disputar o segmento superpremium. A expansão ocorre após as vendas líquidas da Brown-Forman no país crescerem 12% no ano passado, resultado que colocou o Brasil no topo de seus mercados emergentes em faturamento.

Se há algo próximo de uma unanimidade, é que os uísques escoceses lideram o imaginário global do setor. É compreensível, faz parte da tradição: a Escócia destila a bebida desde 1494. Mas o Brasil não fica tão atrás, pelo menos quando o assunto é beber o produto. Em 2025, o mercado nacional da bebida foi avaliado em US$ 1,13 bilhão e tem chamado a atenção de diversos rótulos internacionais — a Woodford Reserve entre eles.

Não que o rótulo seja novo por aqui. A marca é distribuída no país desde que sua controladora, a multinacional Brown-Forman (que controla também a Jack Daniels), oficializou a operação brasileira no início de 2010. Mas foi no último ano que o rótulo "pegou": as vendas líquidas do grupo no Brasil cresceram 12% no ano passado, puxadas sobretudo por datas comemorativas como o Dia dos Pais, e consolidaram o país no topo dos mercados emergentes de melhor faturamento para a companhia.

Neste mês, o resultado veio na expansão do portfólio. Chegam o Double Oaked (R$ 449,90) e o Kentucky Straight Rye Whiskey (R$ 329,90), duas novas expressões da Woodford Reserve em solo brasileiro. A mira é a disputa pelo mercado superpremium de uísque no Brasil, que pode chegar aos US$ 1,76 bilhão até 2034, impulsionado justamente por recordes de importação (55,6 mil toneladas só no último ano).

A novidade traz ao país o primeiro uísque Double Oaked disponível no mercado nacional, expressão que ocupa o segundo lugar em vendas globais de American Whiskeys Ultra-Premium em volume, segundo o IWSR 2025.

"Queremos entrar na cultura do Brasil com propósito, esse é um mercado de grande interesse para a Woodford Reserve. Seja apresentando a marca por meio de uma harmonização com pratos locais ou utilizando frutas frescas em coquetéis, mesmo só com gelo. A ideia é entrar no mercado superpremium com boas (e únicas) expressões", disse Brett Jeffreys, Global Brand Director da marca, em entrevista à Casual EXAME.

Uísque de alto nível (e com diversos sabores)

Os dois lançamentos entregam perfis sensoriais bastante distintos, desenhados para explorar as infinitas possibilidades do carvalho e dos grãos. O Double Oaked se destaca pelo processo inovador de dupla maturação: após o envelhecimento tradicional em barris de carvalho americano carbonizados, o líquido passa por uma segunda etapa em um barril tostado e levemente carbonizado. Essa técnica extrai camadas adicionais de madeira, o que resulta em um bourbon encorpado, rico em notas adocicadas de baunilha, caramelo escuro, avelã e especiarias.

Já o Kentucky Straight Rye Whiskey resgata a receita pré-Proibição americana com 53% de centeio na composição. Eleito duas vezes o melhor American Rye pelo International Whiskey Competition, o rótulo aposta em um perfil sensorial picante com toques de cravo, menta e mel — base histórica de coquetéis clássicos como o Manhattan e o Boulevardier.

Para Elizabeth McCall, primeira mulher a ocupar o posto de Master Distiller da marca, o segredo da marca está no rigor dos métodos tradicionais e no cuidado artesanal em cada etapa do processo.

"O que realmente anima as pessoas é o sabor quando provam. Na Woodford Reserve, usamos água filtrada em calcário (limestone water), fermentação prolongada de seis dias e tripla destilação em alambiques de cobre. Explicamos que a nota de banana vem da nossa levedura, as especiarias vêm do centeio e as notas florais vêm da nossa água. Isso atrai o consumidor para aprender e explorar atributos de sabor 100% naturais", conta ela.

Unir complexidade de sabor a uma boa narrativa é a estratégia de Jeffreys para diferenciar o rótulo no concorrido mercado brasileiro. Ele acredita que o caminho para fortalecer a Woodford Reserve no país passa por mostrar o valor por trás de cada garrafa, e ocupar espaço na cena gastronômica das grandes cidades.

"Aproveitamos mais de 150 anos de história na fabricação de uísque como Brown-Forman para oferecer um produto artesanal com profundidade. Os brasileiros têm muitas escolhas no bar, e o nosso papel é mostrar o 'porquê' por trás da Woodford. O sabor e a história são maneiras de fazer isso, mas queremos que a marca esteja mais presente na cena gastronômica das grandes cidades", completa.

Uísques japoneses: vendas cresceram 52% no último ano, enquanto o crescimento anual da categoria de uísques não passou de 6% no Brasil (Divulgação/Reprodução)

A difícil conquista da Geração Z

Sabor, presença na cena de coquetelaria brasileira e história também são os pilares com os quais a Woodford Reserve trabalha para atrair as novas gerações. Conquistar essa nova fatia de consumidores, no entanto, é um desafio complexo.

Dados de mercado mostram que a Geração Z tem transformado a relação com o álcool: no Brasil, apenas 45% dos jovens entre 16 e 30 anos afirmam consumir bebidas alcoólicas, segundo pesquisa da MindMiners. E quando optam por beber, a preferência da Geração Z recai majoritariamente sobre categorias como cerveja (56,9%), vodka (57,1%) e drinks prontos ou RTDs (61,7%). O uísque fica em uma posição secundária e restrita a nichos de maior renda e momentos de degustação.

Para McCall, o ponto de virada esteve atrelado à cultura pop e a uma nova dinâmica de consumo, em que quem bebe menos exige entregas de maior qualidade.

"O bourbon passou por uma evolução incrível. Nos anos 2000, séries como Mad Men trouxeram de volta o charme de ter um carrinho de bar e preparar um bom Old Fashioned. Para os consumidores mais jovens, que hoje bebem menos, o foco é a socialização e a apreciação de atributos de sabor. Comunicamos a eles que oferecemos estilo, substância e uma escolha consciente. Se vão beber menos, escolhem algo artesanal e de alta qualidade", explica ela.

Já Jeffreys ressalta o posicionamento premium da marca no mercado. "Essa conquista da nova geração é difícil, mas vemos que há um interesse quando o produto é mais premium. Ele entra na categoria de beber algo com propósito. Mas nos últimos 20, 25, 30 anos, muitas marcas surgiram — e eu diria que foram muitos produtos, e não necessariamente marcas de verdade. O que nos dá confiança em tempos desafiadores é que o uísque representa mais do que apenas ser produzido como uma bebida. Para aqueles que buscam algo a mais entre os 50 uísques ou bebidas na prateleira do bar, nossa marca permite que escolham algo que vá além do produto na garrafa."

Quais uísques da Woodford Reserve foram lançados no Brasil?

A Woodford Reserve lançou no país o Double Oaked, por R$ 449,90, e o Kentucky Straight Rye Whiskey, por R$ 329,90. Os dois rótulos ampliam o portfólio da marca no mercado brasileiro de uísques superpremium.

Como é produzido o Woodford Reserve Double Oaked?

O Double Oaked passa por duas etapas de maturação: primeiro, em barris de carvalho americano carbonizados e, depois, em um barril tostado e levemente carbonizado. O processo resulta em notas de baunilha, caramelo escuro, avelã e especiarias.

Quais são as características do Kentucky Straight Rye Whiskey?

O Kentucky Straight Rye Whiskey tem 53% de centeio na composição e apresenta notas de cravo, menta e mel. Eleito duas vezes o melhor American Rye pelo International Whiskey Competition, o rótulo serve de base para coquetéis como Manhattan e Boulevardier.

Qual é o tamanho do mercado de uísque no Brasil?

O mercado brasileiro de uísque foi avaliado em US$ 1,13 bilhão em 2025 e pode alcançar US$ 1,76 bilhão até 2034. No último ano citado pela matéria, as importações atingiram 55,6 mil toneladas.

Como a Geração Z consome bebidas alcoólicas no Brasil?

Segundo pesquisa da MindMiners, 45% dos brasileiros entre 16 e 30 anos afirmam consumir bebidas alcoólicas. Entre os jovens que bebem, as preferências incluem RTDs, com 61,7%, vodka, com 57,1%, e cerveja, com 56,9%, enquanto o uísque ocupa uma posição secundária.

Como a Woodford Reserve pretende atrair consumidores mais jovens?

Elizabeth McCall, Master Distiller da Woodford Reserve, afirma que os consumidores jovens bebem menos e valorizam socialização, qualidade e atributos de sabor. Brett Jeffreys, Global Brand Director da marca, diz que o posicionamento premium, a história e a presença na gastronomia devem diferenciar a Woodford Reserve no Brasil.