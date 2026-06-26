Os melhores restaurantes do Rio de Janeiro em 2026, segundo a Casual EXAME

O Rio de Janeiro manteve o brilho na cena gastronômica nacional no último ano. É o que mostra a edição de 2026 do ranking Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME: a capital fluminense está entre as cidades com o maior número de estabelecimentos no guia.

Com 14 restaurantes entre os 100 melhores do país em 2026, o Rio de Janeiro apresenta uma seleção que equilibra o rigor das técnicas francesas e a precisão japonesa com um profundo mergulho na sustentabilidade marítima e nas raízes afro-brasileiras.

Veja abaixo os melhores restaurantes de São Paulo em 2026:

5º Lasai

Dois conceitos orientam a cozinha do chef Rafa Costa e Silva. O primeiro é a criatividade na elaboração de menus diários, guiados pelo frescor e pela sazonalidade dos ingredientes. Por trás do balcão para 10 comensais está uma horta de mais de 11 mil metros quadrados, no Vale das Videiras, na região serrana do Rio de Janeiro. É dali que vêm parte dos insumos e das ideias que inspiram o chef e sua equipe na criação do menu (R$ 1.380) com nove aperitivos, três pratos e duas sobremesas. O serviço de vinhos (R$ 638), assinado pela sommelière Maíra Freire, prioriza os rótulos orgânicos e biodinâmicos e completa a experiência. Alinhado ao lado criativo, é necessário manter a tranquilidade de que, no fim do dia, tudo deu certo e valeu a pena. Lasai significa “tranquilo” em euskera, idioma do País Basco. No segundo semestre deste ano, a casa mudará de endereço para Ipanema, dentro do novo hotel Sofitel, na Avenida Vieira Souto.

Serviço: Largo dos Leões, 35, Humaitá, Rio de Janeiro. De terça a sexta, às 20h; sábado, das 19h às 22h30. Apenas com reserva: lasai@lasai.com.br e (21) 3449-1834

15º Oteque

Oteque: restaurante presente em todas as edições neste ranking (Divulgação/Divulgação)

O Oteque se firma com sua cozinha moderna e brasileira ao longo de todas as edições neste ranking. No Rio de Janeiro, desde 2018, o chef Alberto Landgraf apresenta seu trabalho baseado na busca dos melhores ingredientes, sobretudo os peixes e frutos do mar. Neste ano, quem passa pelo exclusivo Terminal BTG Pactual, no aeroporto de Guarulhos, também pode provar os pratos do chef paranaense. “São Paulo faz parte da minha história. Voltar à cidade depois de dez anos é significativo. O terminal propõe um formato diferente, com um público em trânsito, mas atento e exigente. A ideia é construir uma experiência que tenha identidade e que dialogue com esse contexto”, diz Landgraf.

Serviço: Rua Conde de Irajá, 581, Rio de Janeiro. De terça-feira a sábado, das 19h às 23h30.

23º Madame Olympe

Madame Olympe: nova empreitada de Claude Troisgros no Rio de Janeiro (Divulgação/Divulgação)

No ano passado, Claude Troisgros inaugurou uma nova empreitada no Rio de Janeiro. No Leblon, o Madame Olympe apresenta menu degustação criado pelos chefs Jessica Trindade e Troisgros, que relaciona cozinha e arte em oito etapas (R$ 540) ou quatro etapas (R$ 440). O percurso reúne ingredientes de pequenos produtores e técnicas francesas com influência asiática. Entre os pratos estão vieira na brasa com beurre blanc, peixe com banana e filé-mignon envolto em nori. A harmonização opcional custa R$ 420.

Serviço: Rua Conde de Bernadotte, 26 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ). De terça a sábado, das 18h30 à 0h

25º Ocyá

Ocyá: eceitas com aproveitamento integral de peixes e frutos do mar (Thays Bittar/Divulgação)

Tanto no Leblon quanto na Ilha da Gigóia, o Ocyá, do chef Gerônimo Athuel, foca em apresentar receitas com aproveitamento integral de peixes e frutos do mar. As casas trabalham com espécies pouco exploradas comercialmente e técnicas de conservação desenvolvidas pelo chef em parceria com a UFF. O cardápio reúne preparos na brasa, cortes pouco usuais e coquetelaria inspirada nos ingredientes da cozinha. O projeto do espaço remete ao universo marítimo e inclui obras da artista Gabriella Marinho.

Serviço: Rua Aristides Espínola, 88 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ). Terça a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 18h. Ilha Primeira - Barra da Tijuca (acesso via barcos que saem de pontos como Shopping Barra Point e Estação de Metrô Jardim Oceânico). Quartas e quintas, das 12h às 18h. Sextas e sábados, das 12h às 22h. Domingos, das 12h às 20h

27º Casa 201

Casa 201: restaurante, com apenas 30 lugares, trabalha com ingredientes sazonais (Alex Woloch /Divulgação)

No Jardim Botânico, a Casa 201, de João Paulo Frankenfeld e Cris Julião, aposta em um menu de nove etapas (R$ 660) com influência francesa, italiana e alemã. Inaugurado em 2023, o restaurante, com apenas 30 lugares, trabalha com ingredientes sazonais e produção artesanal de pães, queijos, charcutaria, molhos e até saquê. Entre os destaques está o raviolo de vieira com lardo, que levou um ano para atingir o ponto perfeito de maturação.

Serviço: Rua Lopes Quintas, 201 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro (RJ). Terça a sábado, às 20h (somente com reserva)

31º Oseille

Oseille: balcão de apenas 16 lugares (João Duayer TADU Arquitetura/Divulgação)

O chef Thomas Troisgros faz jus ao sobrenome mítico de sua família. O clã Troisgros é composto por gerações de cozinheiros de prestígio. Em seu pequeno Oseille, que significa azedinha, ele propõe um fun dining (trocadilho com fine dining), com um ambiente mais descontraído e leve, mas de alta gastronomia. No balcão, de apenas 16 lugares, os clientes aproveitam um menu degustação de sete tempos, com pratos que Thomas gosta de cozinhar. Seguindo os preceitos da Nouvelle Cuisine, movimento da década de 1970 na França, os tempos priorizam produtos frescos, em apresentações delicadas e impecáveis.

Serviço: Rua Joana Angélica, 155, 2º andar, Ipanema, Rio de Janeiro. Quarta-feira a sábado, a partir das 20h. Somente mediante reserva, às 19h45

64º Nimbus

Nimbus: menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas (Rafael Mollica/Divulgação)

Fine dining precisa ser necessariamente sério? No restaurante de Botafogo, aberto no fim do último ano, não. Comandado pela restauratrice Ruth de Assis e seu marido, o chef James McLennan, de origem inglesa, o estabelecimento conta com 30 lugares e funciona somente sob reserva. Ao comensal é ofertado exclusivamente menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas. O menu é renovado a cada três meses. Entre os pratos do novo menu, preparos como peixe levemente curado com harissa verde, cenouras em diferentes texturas e namorado assado com lula e guanciale. A união entre as cozinhas da França e do Japão é nítida, reinterpretada com ingredientes do Brasil.

Serviço: Rua Dezenove de Fevereiro, 153 - Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, das 19h às 0h. Reservas das 19h às 21h, em janelas de 15 minutos.

65º Ophelia

Ophelia: seleção de charcutarias da casa (Tomás Rangel/Divulgação)

Com ares de restaurante descolado e público frequentador jovem, o restaurante de Ipanema apresenta uma leitura “desobediente” da cozinha clássica francesa. Sob comando do chef Pedro Attayde, o cardápio valoriza produção artesanal, com destaque para a seleção de charcutarias da casa, além de pratos como lasanha de pato confitado. A carta de coquetéis traz assinatura de Gabriel Santana (Santana Bar, em São Paulo) e a de vinhos é focada em rótulos naturais. Não deixe de olhar para o salão: as obras de arte pintadas no próprio restaurante foram inspiradas na charcutaria francesa e são de autoria dos artistas João Cordel e Anna Heizer.

Serviço: Rua Barão da Torre, 538. Terça a sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 18h.

67º Maria e o Boi

Maria e o Boi: costela derretida com purê queijudo trufado (Tomas Rangel/Divulgação)

Uma esquina bem charmosa tornou-se destino para carnes preparadas na brasa. Comandada pela chef Vanessa Rocha, ao lado dos chefs Erik Nako, Cristiano Lanna e Luiz Petit, e do restaurateur André Korenblum, a casa, inaugurada há oito anos, construiu sua identidade a partir da valorização da gastronomia brasileira e da pesquisa de ingredientes, com o fogo como elemento central. Um dos grandes diferenciais do restaurante é combinar cortes com acompanhamentos e receitas inspiradas nas diferentes regiões do país, reforçando uma proposta de mesa generosa, para compartilhar.

Serviço: Rua Maria Quitéria, 111 – Ipanema. Horário: segunda a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 0h; domingo, das 12h às 22h.

69º Lilia

Lilia: liderança do restaurateur Lucio Vieira (Marcos Werneck/Divulgação)

É em um sobrado histórico na Lapa que o restaurante, sob a liderança do restaurateur Lucio Vieira, apresenta menus sazonais que mudam com frequência e privilegiam ingredientes de produtores locais. A cozinha, comandada pelo chef Yan Ramos, apresenta opções em formato à la carte e menu degustação, sempre guiadas pelo frescor dos insumos. A casa também reúne reconhecimentos do Guia Michelin e de premiações gastronômicas nacionais.

Serviço: Rua do Senado, 45 – Lapa, Rio de Janeiro – RJ. Segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; sábados, das 12h às 17h e das 20h às 23h.

82º Sud, o Pássaro Verde

Sud, o Pássaro Verde: da chef Roberta Sudbrack (Divulgação/Divulgação)

A chef Roberta Sudbrack ficou conhecida, primeiramente, por ser a primeira mulher a assumir a cozinha do Palácio da República. Hoje, a chef preserva seu legado gastronômico à frente do restaurante com ares de casa, no bucólico bairro do Jardim Botânico. É de um fogão a lenha, aparente no salão, que partem pratos que mudam com frequência, conforme a disponibilidade de produtos. Ela também atua de forma próxima com pequenos produtores, oferecendo — e apresentando ao público — queijos e embutidos.

Serviço: Rua Visconde de Carandaí, 35, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Telefone (21) 97383-6725 Sexta e sábado das 12h às 15h domingo,go das 12h às 17h. Terça sábado,do das 18h às 22h.

84º Oro

Oro: restaurante comandado pelo chef Felipe Bronze e pela sommelière Cecilia Aldaz (Thays Bittar/Divulgação)

Com duas estrelas Michelin, o restaurante comandado pelo chef Felipe Bronze e pela sommelière Cecilia Aldaz aposta em uma cozinha brasileira de vanguarda marcada por combinações inesperadas, sabores afetivos e preparos no fogo. Instalado no Leblon, a poucos metros da praia, o espaço traduz o lifestyle carioca em uma experiência sofisticada, reunindo menus degustação que exploram memória, criatividade e ingredientes nacionais em apresentações contemporâneas. A sequência Criatividade (R$ 1.100) traz 11 snacks, quatro principais e uma sobremesa, além de café e gourmandises. No Afetividade (R$ 980), a mesma estrutura, só que com dois pratos principais.

Serviço: Rua General San Martin, 889, Leblon. De terça a sexta, das 19h às 23h; sábado, das 13h às 16h e das 19h às 23h.

88º Toto

Toto: Parpadelle Fresco (Gabriel Mendes/Divulgação)

Inspirado nos neobistrôs parisienses, o Toto aposta em uma cozinha contemporânea, descomplicada e afetiva, unindo técnicas francesas, influências asiáticas e ingredientes brasileiros. O nome do local vem de um apelido de infância do chef Thomas Troisgros (também à frente do Oseille, número 31 do ranking), dado por seu avô, o também chef Pierre Troisgros. O menu reúne criações autorais que traduzem experiências e memórias de viagens do chef: gyoza de costela, bun de camarão e pargo à meunière de tangerina.

Serviço: Joana Angélica, 155 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ. Segunda a sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12h às 23h.

93º Dois de Fevereiro

Dois de Fevereiro: Moqueca de Peixe do chef João Diamante (Divulgação/Divulgação)

O chef João Diamante, à frente da casa, ficou muito conhecido por seu trabalho social Diamantes na Cozinha, que o levou a ganhar o prêmio “Champions of Change”, do The World’s 50 Best, em 2024. Localizado na Pequena África, o restaurante serve pratos de forte identidade afro-brasileira, como moquecas baianas, bobó de camarão, picanha de sol com baião de dois e feijoada. O nome é uma homenagem ao dia de Iemanjá, orixá super presente na decoração da casa.

Serviço: Rua Sacadura Cabral, 79, Saúde. De terça a domingo, das 11h30 às 18h.

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