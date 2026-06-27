Os melhores restaurantes do Sul em 2026, segundo a Casual EXAME

A região Sul do Brasil vive um momento de consagração e diversidade na quinta edição d'Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME. Com 14 representantes distribuídos entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Sul reafirma-se como um dos principais eixos de inovação culinária do país.

A cena é liderada pela capital paranaense, que concentra a maior parte das indicações da região, mas o destaque estende-se para o interior e para as capitais vizinhas. Da "perfeição da imperfeição" de Manoela Buffara em Curitiba à "cozinha de natureza" de Rodrigo Bellora na Serra Gaúcha, a gastronomia sulista em 2026 é marcada pela valorização extrema do ingrediente local e pela precisão técnica.

Veja abaixo os melhores restaurantes do Sul em 2026:

6º Manu

Manu: menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais (Divulgação/Divulgação)

“O Manu é a perfeição da imperfeição. Eu não posso ser perfeita o tempo todo, seja como mãe, mulher, gestora ou chef. A beleza está justamente nisso”, diz Manoela Buffara, que há 15 anos abria as portas do Manu, na capital paranaense. Em 2026, o foco do restaurante está em apresentar pratos em que um ingrediente principal é servido no ponto e texturas ideais, acompanhado somente do que ele precisa para revelar sua melhor expressão. “A técnica é mais um elemento a favor de cada ingrediente. Ela não se impõe. Caldos, extrações, curas e brasa trabalham de forma sutil e quase imperceptível para alcançar textura, profundidade e equilíbrio de sabor impecáveis, sem desviar o foco do ingrediente central.” Com isso, o menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais, como o alho-poró assado, servido com creme de castanha tostada, aromatizado com hortelã e pimenta cumari e acompanhado de pasta com tucupi preto e molho de vôngole.

Serviço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta a sábado, das 18h às 22h30

11º Capincho

Capincho: o casal Marcelo Schambeck e Flavia Mu, ao lado do sócio Fred Müller homenageiam a culinária sulista (Divulgação/Divulgação)

Se engana quem pensa que a cozinha sulista se resume apenas aos cortes bovinos na brasa. No Capincho, o casal Marcelo Schambeck e Flavia Mu, ao lado do sócio Fred Müller, apresentam uma proposta moderna e urbana para a gastronomia do sul do Brasil e dos países fronteiriços. “A comida do Capincho não é uma comida típica gaúcha — não servimos carreteiro de charque e galeto — bebemos da fonte, mas fazemos uma releitura contemporânea", diz Schambeck. Exemplos que aparecem em pratos como o Caqui, coalhada de iogurte, molho de maracujá, coquinho de butiá, jalapeño, hortelã e manjericão (R$ 58), ou o Coração de galinha com molho de ervilha, ervilha fresca, emulsão de alho crioulo negro, servido ao lado de um quentinho pão com alho na brasa (R$ 59). Mas, reserve um espaço para o prato mais pedido da casa, a costela — feita com um corte especial tirado da parte dianteira e mais magra do animal - assada por 16 horas, leva molho de carne, purê de moranga, coração e brócolis ramosos na brasa com óleo de nirá e alho frito (R$ 215).

Serviço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61 - 2 Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS. De terça a sexta, das 19h às 22h30, sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30

19º K.sa

K.sa: restaurante reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa (Guto Souza/Divulgação)

Comandado pela chef e proprietária, Claudia Krauspenhar, o K.Sa é reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa. O fruto do mar é servido fresco (R$ 79, 6 unidades); ou gratinado (R$ 89, 6 unidades), ao creme de raiz forte ou manteiga de ervas. As criações da chef Claudia procuram sempre ressaltar os produtos e os produtores locais, integrando-os às suas releituras da cozinha clássica.

Serviço: Rua Fernando Simas, 260, Curitiba. De terça-feira a sábado, das 19h às 23h.

28º Igor

Igor: três opções de menus degustação (Divulgação/Divulgação)

Em Curitiba, o restaurante Igor traduz a trajetória do chef Igor Marquesini, que passou por casas como Piccolo Lago, Annisa e Manu antes de abrir o próprio negócio. A casa oferece três opções de menus degustação: o Menu Longo (R$ 440), com snacks, pães, principais, sobremesas e bombons, e o Menu Clássicos (R$ 230), servido de terça a quinta, com pratos que marcaram a história do restaurante. No principal, o cliente pode escolher entre peixe com abóbora e goiaba (+R$ 30) ou porco com batata-doce e beterraba.

Serviço: Rua Gutemberg, 151, Batel, Curitiba. De terça a sábado, no jantar, com reservas das 19h30 às 21h30

34º Duq

Duq: cozinha localizada no salão é um convite à contemplação do balé culinário (Eduardo Macarios/Divulgação)

A operação jovem, de apenas três anos, é imponente e, do ranking do último ano para o de 2026, saltou 22 posições. O chef Felipe Miyake serve pratos clássicos da culinária francesa com olhar contemporâneo. No menu de outono, o macaroni gratin traz cogumelos morille, considerados uma iguaria. O sócio, José Vinícius Chupil, atua como sommelier e traz curadoria com alguns rótulos raros, como o Maria Gomes, português da região de Colares. A cozinha localizada no salão é um convite à contemplação do balé culinário.

Serviço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 360, Centro, Curitiba. Terça a sábado, a partir das 19h

40º Benjamin Osteria Moderna

Benjamin Osteria: sob comando do chef Bruno Hoffmann (Leonardo Nogueira/Divulgação)

Sob comando do chef Bruno Hoffmann, a casa está instalada no térreo do Edifício JBZ e tem projeto arquitetônico assinado por Sig Bergamin. Bruno propõe um menu sazonal que valoriza ingredientes locais e técnicas tradicionais da Itália. Entre os destaques dos pratos estão a picanha tonnata, uma releitura do tradicional vitelo tonnato, e o plin de costelão, que combina o formato típico de massa do Piemonte com costela defumada gaúcha. Nas sobremesas, vale mencionar as opções de gelato, que são feitas na casa. A carta de vinhos segue o mesmo conceito e privilegia rótulos italianos e brasileiros.

Serviço: Edifício JBZ - Av. Carlos Gomes, 400 – térreo, Porto Alegre/RS. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Happy hour, de terça a sexta, das 17h às 18h30. Jantar: de terça a sábado, das 19h às 23h.

42º ASU

ASU: Costela de Porco (Munir Bucair Filho/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Danilo Takigawa celebra quatro anos em 2026. Lançou o menu degustação “Compasso” (R$ 470 por pessoa, harmonização R$ 380 opcional), com oito etapas que sintetizam sua trajetória criativa. A proposta apresenta uma jornada sensorial marcada por contrastes de acidez, defumação, frescor e texturas. É possível optar pelo menu aberto, com pratos para compartilhar no centro da mesa.

Serviço: Alameda Augusto Stellfeld, 813, Centro, Curitiba. Terça a sábado no jantar.

49º Ichigo Ichie

Ichigo Ichie: menu omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade (Divulgação/Divulgação)

O restaurante traz, em seu nome, a filosofia que propõe que cada encontro é único e irrepetível. Desde o último ano, está sob o comando do chef Ronaldo Fogaça. O Ichigo Ichie possui omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade, como o atum bluefin (espanhol), hamachi japonês, vieiras canadenses e wagyu, além de peixes do litoral brasileiro. Distribuído em três pavimentos, o projeto assinado por Karolinna Venturi traz balcão de sushi para oito lugares, um bar de coquetelaria no segundo andar, com carta de drinks de Ariel Todeschini, e uma sala privativa para experiências.

Serviço: Avenida Sete de Setembro, 5970, Seminário, Curitiba. Abre de segunda a sábado, das 19h às 23h30; sábados, das 12h às 16h.

50º Puro Oyster Bar

Puro Oyster: valorização de ingredientes locais e sazonais em uma proposta descontraída (Divulgação/Divulgação)

O Puro Oyster Bar nasceu como um pop-up dedicado a ostras nativas da variedade Gasar e se consolidou como um refúgio gastronômico em Jurerê. A poucos passos da praia, valoriza ingredientes locais e sazonais em uma proposta descontraída. O menu inclui ostras in natura, preparações autorais e pescados sazonais crus ou assados, além de ouriços (em períodos específicos do ano). A carta de bebidas prioriza rótulos de vinhos catarinenses. Sob reserva, oferece menu degustação assinado por Pedro Soares, em etapas que destacam produtos locais e criam uma experiência singular.

Serviço: Avenida dos Búzios, 1800 – Jurerê Internacional. De segunda a sábado, das 16h às 22h.

51º Aizu Japanese Cuisine

Aizu: bar e sala de espera (Brian Baldrati/Divulgação)

O restaurante consolidou-se como uma das principais referências em alta gastronomia japonesa na cidade ao longo de 11 anos de trajetória. O casal de fundadores, Hilda Igarashi e Edison Azuma, foi pioneiro na introdução de ingredientes premium na cena asiática de Curitiba. O ambiente é elegante, com luz baixa e amplo uso de madeira. Um dos diferenciais é a sala privada de omakase para oito pessoas, em que os clientes acompanham de perto a experiência conduzida pelos chefs em uma sequência de 12 tempos. A proposta alia técnica japonesa, sofisticação e hospitalidade.

Serviço: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 2420 – Bigorrilho, Curitiba. De segunda a sábado, das 19h às 23h30.

54º 1835 Carne e Brasa

1835: aposta em uma releitura contemporânea da tradição gaúcha do churrasco (Marcos Moreira/Divulgação)

O restaurante, localizado dentro do Kempinski Laje de Pedra (primeiro empreendimento da bandeira na América do Sul), aposta em uma releitura contemporânea da tradição gaúcha do churrasco. Entre os destaques do menu estão o flat iron uruguaio feedlot e o entrecôte wagyu, acompanhados por receitas como arroz carreteiro e o aligot, feito de aipim no lugar da tradicional batata. Nas sobremesas, o sagu bianco com chocolate branco e morangos grelhados. A carta de vinhos privilegia pequenos produtores, grande parte deles nacionais, com 200 rótulos do estado gaúcho.

Serviço: Rua das Flores, 222 - Kempinski Laje de Pedra, Canela. Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 12h às 22h.

62º Fujii

Fujii: abertura à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em 2003 no Mercado Municipal de Curitiba, consolidou-se como o destino de comida japonesa tradicional na cidade, além de ser muito frequentado por cozinheiros locais. Sob comando do chef Vinícius Fujii desde 2011, a casa mantém proposta centrada em ingredientes de alta qualidade e execução autêntica, oferecendo uma experiência fiel às técnicas japonesas. Receitas como o tirashii, que traz pescados, frutos do mar e ovas, tudo do mais fresco no dia, fazem sucesso. Há também oferta de pratos quentes, como os lámens e o katsusando. Mais recentemente, passou a abrir à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha.

Serviço: Avenida 7 de Setembro, 1865 - loja 194. Terça a domingo, das 11h30 às 16h00; segunda quinta-feira do mês, das 19h00 às 23h00.

66º Osteria Della Colombina

Osteria della Colombina: nome remete às “colombinas”, que são pombinhas feitas com massa de pão (Divulgação/Divulgação)

Em uma subida impressionante de 24 posições entre os rankings do último ano e o atual, o restaurante tem em seu cardápio pratos italianos baseados na intensa imigração italiana que a cidade do Sul recebeu há mais de 150 anos. Brilham a polenta brustolada com queijo, a galinha rostida e o gnocchi a três queijos. O nome remete às “colombinas”, que são pombinhas feitas com massa de pão. O cardápio é servido em sequência de pratos, com preço fechado.

Serviço: Linha São Jorge, Estrada do Sabor, interior de Garibaldi. Tel. (54) 9 9121-1040. Almoços sempre mediante reservas, às sextas-feiras, sábados e domingos.

68º Valle Rústico

Valle Rústico: um dos representantes da chamada “cozinha de natureza”, conceito criado pelo chef Rodrigo Bellora (Divulgação/Divulgação)

Localizado na Serra Gaúcha, é um dos principais representantes da chamada “cozinha de natureza”, conceito criado pelo chef Rodrigo Bellora. O restaurante aposta em uma experiência de menu degustação que muda conforme as estações, guiada pelo que a terra oferece em cada período. A proposta é unir agricultura e gastronomia, com forte presença de ingredientes orgânicos, sazonais e provenientes de pequenos produtores locais.

Serviço: Via Marcilio Dias, S/N, Garibaldi. De quarta a sábado, das 19h3 às 22h, domingos das 12h às 14h30.

Jurados: Andrea Schwarz (@gastrodeias), Arnaldo Lorençato (Veja São Paulo), Bárbara Magalhães Browne (@mesadividida), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Daher (Revista Encontro), Cecilia Padilha (Sabor & Arte), Cristiana Beltrão (Instituto Bazaar/Veja Rio), Daniel Sozzo (@danielsozzo), Daniela Filomeno (CNN Viagem e Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Danilo Vale Carneiro (@danilovcarneiro), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (Decanter World Wine Awards), Eunides Lins de Oliveira (TNH1), Fabio Wright (Taste and Fly), Felipe Almeida de Freitas (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (Estadão), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (Eating Curitiba), Giuliana Iodice (Colunista), Gui Poulain (@guipoulain), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Silva Moreira Lima (Gama revista/Folha de S.Paulo), Ivan Padilla Albareda (EXAME), Izakeline de Paiva Ribeiro (Portal Sabores da Cidade), Josimar Melo (Sabor&Arte/UOL/Folha), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon Venancio (UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Jussara Voss (BFC - Bom Gourmet), Lorena Martins (O Tempo), Luiz Victor Bezerra Torres (@luizvictortorres), Luiza Fecarotta (Rádio CBN), Marcel Miwa (Guia dos Vinhos/Gula), Maria Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (CLAUDIA), Patricia Ferraz (Estadão), Patricia Oyama (ELLE Brasil), Paula Theotonio (Jornal Correio), Rafael Tonon (UOL/Esquire), Renata Araújo (You Must Go!), Renata Monty (Viagem Gourmet), Roberta Malta (@robertamalta), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (Ânima Educação) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).