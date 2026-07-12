Os melhores restaurantes com menu degustação no Brasil

Os 100 melhores restaurantes do Brasil querem apresentar não apenas as melhores receitas, mas os ingredientes mais frescos e locais possíveis — e que falem por si só. Confira as 37 casas que servem menu degustação e crie a sua própria lista aqui.

1º Tuju, São Paulo - 21 votos

Para chegar no País das Maravilhas, Alice precisou se jogar ao desconhecido. E é exatamente este o ponto de partida do Tuju: um corredor escuro ilustrado por passagens e imagens do livro de Lewis Carroll. No fim do túnel está a revelação: um jardim de inverno com uma jabuticabeira ao centro e cercada por mais dois andares com um bar e adega com 1.200 rótulos. Para chegar aos quatro menus criados anualmente, o casal Ivan Ralston e Katherina Cordás viajou para os rincões do estado de São Paulo em busca de produtores e suas produções, provenientes tanto da terra quanto do mar. Baseado nos ciclos das chuvas, está em vigor atualmente a temporada Ventania (R$ 1.650), com 10 etapas, incluindo uma defesa ao injustiçado cuscuz paulista. Na receita da casa, o prato é feito com sardinha, tomate verde e pimentão. Ainda que Ralston diga que a busca por aprendizados seja constante, a casa vive um momento de celebração. Em abril, o restaurante conquistou três estrelas no Guia Michelin. Ao contrário da jornada de Alice, o Tuju vive um sonho acordado.

Serviço: Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo. De terça a sexta, das 19h às 22h. Sábado das 12h às 15h e das 19h às 22h

2º Nelita, São Paulo - 20 votos

Nelita: casa de Tássia Magalhães acaba de completar quatro anos (Divulgação/Divulgação)

A história do Nelita já parece um clássico paulistano, mas a casa de Tássia Magalhães acaba de completar quatro anos. Acompanhada de uma brigada composta apenas por mulheres, o restaurante na badalada rua gastronômica em Pinheiros apresenta o menu O prazer da mesa pertence a todas as épocas (R$ 690 + R$ 550 com harmonização). Na sequência de dez etapas aparecem receitas clássicas com toques brasileiros como o nhoque de batata servido com ricota, araruta, coalhada artesanal e brodo de parmesão com leve toque de lavanda. O menu também busca apresentar ingredientes sazonais, como o alho-poró, servido tostado na manteiga noisette e acompanhado de creme de castanha de caju e molho de coco e iogurte artesanal. O menu pode ser harmonizado com escolhas do sommelier Danyel Steinle, com vinhos de diferentes estilos e regiões do mundo.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo. De terça a sexta-feira, das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, fechado.

3º Evvai, São Paulo - 19 votos

Casal premiado: Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili, responsáveis pelos pratos e sobremesas (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O ano de 2026 será sempre lembrado por Luiz Filipe Souza e sua equipe. Ao lado do Tuju, a casa conquistou as cobiçadas três estrelas Michelin. A nova estrela chegou coincidindo com a apresentação do menu Oriundi OR 2026.1. Desde a inauguração, há uma década, a casa apresenta o conceito Oriundi, que toma como ponto de partida a imigração italiana no Brasil. No menu de quatro momentos (R$ 1.650), Despertar, Exploração, Profundidade e Epílogo, os 15 pratos são construídos a partir de estruturas clássicas da cozinha italiana e ingredientes brasileiros. Um exemplo é o rigatoni de pupunha com açaí e amêndoas, em que o palmito assume o papel da massa, enquanto o fruto aparece em sua forma não adocicada. As etapas doces, criadas por Bianca Mirabili, ganham reinterpretações de sobremesas brasileiras, como o clássico papaia com cassis, servido com texturas e temperatura distintas da sobremesa original.

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo. Reservas: (11) 3062-1160 ou pelo site evvai.meitre.com. Jantar de terça a sábado, das 19h às 23h. Almoço aos sábados, das 12h às 15h.

4º Origem, Salvador - 18 votos

Origem: sobremesa Jabuticabeira com sorvete de jabuticaba, sorvete de iogurte, rochedo de chocolate branco e uvas roxas (Divulgação/Divulgação)

Após figurar no primeiro lugar neste ranking em 2025, o restaurante soteropolitano tem motivos para continuar as celebrações. Neste ano, a casa comemora 10 anos de história, e o casal de chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca festeja com pratos que revisitam uma influência contínua na cozinha e no lar, o Recôncavo Baiano. Com 14 etapas divididas em quatro atos, o Menu Recôncavo 2.0 (R$ 420) conta as histórias da casa com receitas já clássicas como o “abarajé”, combinação de abará e acarajé servida com vatapá, e o ravioli de vatapá, uma das criações mais emblemáticas de Lemos. Também entram em cena novidades como o peixe com arroz negro e quiabo, o tortellini de vatapá com carabineiro e emulsão Kirimurê, a carne de sol com purê de couve-flor com missô e o cupim com gnocchi de aipim e abobrinha com queijo de cabra. Já a parte doce traz as memórias da infância de Arouca, criada na cidade de Amargosa. “Quando pequena, ia à feira com meu pai e sempre voltava com um pote cheio de jabuticaba nas mãos”, diz. Da lembrança nasceu a sobremesa “Jabuticabeira”, que combina três tipos de sorvete: de jabuticaba, de uva preta e iogurte, cobertos por tuille feita de batata-doce roxa, ingrediente local abundante.

Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça a sábado, das 19h às 23h.

5º Lasai, Rio de Janeiro - 17 votos

Dois conceitos orientam a cozinha do chef Rafa Costa e Silva. O primeiro é a criatividade na elaboração de menus diários, guiados pelo frescor e pela sazonalidade dos ingredientes. Por trás do balcão para 10 comensais está uma horta de mais de 11 mil metros quadrados, no Vale das Videiras, na região serrana do Rio de Janeiro. É dali que vêm parte dos insumos e das ideias que inspiram o chef e sua equipe na criação do menu (R$ 1.380) com nove aperitivos, três pratos e duas sobremesas. O serviço de vinhos (R$ 638), assinado pela sommelière Maíra Freire, prioriza os rótulos orgânicos e biodinâmicos e completa a experiência. Alinhado ao lado criativo, é necessário manter a tranquilidade de que, no fim do dia, tudo deu certo e valeu a pena. Lasai significa “tranquilo” em euskera, idioma do País Basco. No segundo semestre deste ano, a casa mudará de endereço para Ipanema, dentro do novo hotel Sofitel, na Avenida Vieira Souto.

Serviço: Largo dos Leões, 35, Humaitá, Rio de Janeiro. De terça a sexta, às 20h; sábado, das 19h às 22h30. Apenas com reserva: lasai@lasai.com.br e (21) 3449-1834

6º Manu, Curitiba - 14 votos

Manu: menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais (Divulgação/Divulgação)

“O Manu é a perfeição da imperfeição. Eu não posso ser perfeita o tempo todo, seja como mãe, mulher, gestora ou chef. A beleza está justamente nisso”, diz Manoela Buffara, que há 15 anos abria as portas do Manu, na capital paranaense. Em 2026, o foco do restaurante está em apresentar pratos em que um ingrediente principal é servido no ponto e texturas ideais, acompanhado somente do que ele precisa para revelar sua melhor expressão. “A técnica é mais um elemento a favor de cada ingrediente. Ela não se impõe. Caldos, extrações, curas e brasa trabalham de forma sutil e quase imperceptível para alcançar textura, profundidade e equilíbrio de sabor impecáveis, sem desviar o foco do ingrediente central.” Com isso, o menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais, como o alho-poró assado, servido com creme de castanha tostada, aromatizado com hortelã e pimenta cumari e acompanhado de pasta com tucupi preto e molho de vôngole.

Serviço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta a sábado, das 18h às 22h30

7º Mani, São Paulo - 12 votos

Mani: renovação do ambiente foi acompanhada de novidades no cardápio à la carte (Divulgação/Divulgação)

“A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil”. Assim começa o Manifesto do Pau-Brasil de Oswald de Andrade, e o texto que inspira a segunda década do Mani. A casa passou por uma reforma que deixou os ambientes mais abertos e integrados, mas sem abandonar traços do projeto original, como os pergolados com galhos de jabuticabeira, as estruturas de madeira de demolição e as paredes de textura manual que remetem ao imaginário rural brasileiro. A renovação do ambiente foi acompanhada de novidades no cardápio à la carte. “Os pratos novos revisitam um pouco a nossa história e o percurso das pesquisas que temos feito ao longo desses anos. Nos inspiramos em técnicas brasileiras, como a prática de moquear, e no uso de equipamentos muito presentes na cozinha caseira para ralar mandioca e milho”, diz a chef Helena Rizzo. “Tenho passado muito tempo ‘na roça’, no meu sítio em Piracaia, e isso me leva a ficar mais em contato com a terra, as folhas e os frutos que nascem espontaneamente, como o physalis.” No menu, o fruto aparece acompanhando o peixe do dia (R$ 199), servido com palmito pupunha, Uarini, banana-da-terra e salsa verde.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 210, São Paulo. De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 22h30. Sábado, das 13h às 16h e das 19h30 às 23h, e domingo, das 13h às 16h30. (11) 97473-8994

13º Manga, Salvador

Manga: mergulhador da região traz ouriços e lagostas, que podem ser degustados no menu de nove etapas (Leonardo Freire/Divulgação)

Com trajetórias que passam por cozinhas de excelência no Brasil, Europa e Estados Unidos, o casal de chefs Dante Bassi e Kafe Bassi imprime desde 2018 as referências coletadas pelo mundo na cozinha do Manga. De frente para a praia, o restaurante tem acesso privilegiado a peixes e frutos do mar diretamente dos pescadores, muitas vezes logo após o retorno do mar. Um mergulhador da região traz ouriços e lagostas, que podem ser degustados no menu de nove etapas. As refeições sempre se iniciam com um confortante consomê de boas-vindas. Na versão atual, ele é feito com lambreta, galinha poedeira, tucupi, cogumelo, açafrão e um buquê de ervas da horta cultivada ali mesmo no terraço.

Serviço: Rua Professora Almerinda Dultra, 40 - bairro Rio Vermelho – Salvador, BA. De terça a sexta, das 19h às 22h30. Sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30.

14º Metzi, São Paulo

Metzi: menu batizado de “Entre Territórios” (Divulgação/Divulgação)

Desde 2020, os chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz apresentam uma reinterpretação da gastronomia mexicana com um olhar contemporâneo e com ingredientes brasileiros. Para este ano, a dupla traz o menu batizado de “Entre Territórios”. Aparecem no menu pratos com pitu – camarão proveniente das águas doces da Amazônia e Pantanal –, servido levemente grelhado com chilpachole – ensopado de frutos do mar típico da costa do Golfo do México – e chochoyotas, pequenas bolinhas feitas com massa de milho e queijo. Ou o pescado zarandeado (grelhado) e confitado com glace de tucupi negro, purê de pimenta cambuci defumada e hoja santa — muito presente na riviera de Nayarit —, que serve como base para “taquear” e comer com as mãos. “Acidez, picância e o tatemado — esse tostado mais intenso, quase queimado, que muita gente poderia entender como erro, mas que é muito técnico — são, para nós, os três pilares fortes da cozinha mexicana. Eles se equilibram o tempo todo para manter o paladar desperto e criar uma experiência mais viva, dinâmica, que convida a continuar comendo”, explica a chef.

Serviço: Rua João Moura, 861, São Paulo. De terça a quinta, das 19h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 15h e das 19h às 23h. Valor menu: R$600 + 13% de serviço

15º Oteque, Rio de Janeiro

Oteque: restaurante presente em todas as edições neste ranking (Divulgação/Divulgação)

O Oteque se firma com sua cozinha moderna e brasileira ao longo de todas as edições neste ranking. No Rio de Janeiro, desde 2018, o chef Alberto Landgraf apresenta seu trabalho baseado na busca dos melhores ingredientes, sobretudo os peixes e frutos do mar. Neste ano, quem passa pelo exclusivo Terminal BTG Pactual, no aeroporto de Guarulhos, também pode provar os pratos do chef paranaense. “São Paulo faz parte da minha história. Voltar à cidade depois de dez anos é significativo. O terminal propõe um formato diferente, com um público em trânsito, mas atento e exigente. A ideia é construir uma experiência que tenha identidade e que dialogue com esse contexto”, diz Landgraf.

Serviço: Rua Conde de Irajá, 581, Rio de Janeiro. De terça-feira a sábado, das 19h às 23h30.

16º Ryo, São Paulo

Ryo: menu de outono com foco na tradição culinária japonesa e no protagonismo dos dashis (Crudo & Gilberto Bronko/Divulgação)

O Ryo Gastronomia, do chef Edson Yamashita, apresenta seu menu de outono com foco na tradição culinária japonesa e no protagonismo dos dashis, presentes em diferentes etapas da experiência. Seguindo a proposta do omakase e o uso de ingredientes sazonais, o percurso reúne pratos como Osen Tamago, Sakana Arai, tempurá de cherne, sashimis selecionados, sushis de diferentes cortes de atum e um Shabu-Shabu com wagyu e nabo preparado em múltiplos dashis. “É um menu mais leve e delicado, em comparação com os outros que já fiz de outono”, ressalta o chef. Entre as novidades, o restaurante também lança seu primeiro vinho próprio, um Sauvignon Blanc produzido em Mendoza, na Argentina.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 665. De terça a sábado, das 12h às 14h30 e das 19h às 23h. Omakase jantar por pessoa no balcão: R$ 1.600 sem harmonização. Omakase jantar por pessoa na mesa: R$ 1.450 sem harmonização. Harmonização: R$ 1.000. Omakase no almoço (menu com 8 etapas) por pessoa: R$ 850 (harmonização R$ 690).

17º D.O.M, São Paulo

D.O.M: menu degustação “A Hora da Onça Beber Água” (Divulgação/Divulgação)

Para este ano, Alex Atala procurou referências em um animal nacional para criar o menu degustação “A Hora da Onça Beber Água”, inspirado na onça-pintada e na relação entre os biomas brasileiros. Em dez etapas, a experiência explora ingredientes da sociobiodiversidade nacional, com destaque para produtos de rio, mar e terra. Entre os pratos estão ravióli de tapioca com tucupi e jacaré com bacuri. A harmonização inclui vinhos brasileiros e internacionais, enquanto o serviço, a trilha sonora e a ambientação acompanham o tema da temporada.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 549, Jardins. De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábados, das 19h às 23h.

18º Miyabi, São Paulo

Myiabi: menu sazonal de 12 etapas (R$ 700) (Keiny Andrade/Divulgação)

Escondido no complexo gastronômico criado por Fábio Ota e Aya Tamaki, em Pinheiros, o Miyabi é comandado pela chef Rhaiza Zanetti e une os conceitos de omakase e kaiseki em um menu sazonal de 12 etapas (R$ 700). A experiência destaca ingredientes do Brasil e do Japão em diferentes técnicas de preparo. Entre os pratos estão tofu feito na casa com caranguejo, garoupa com ponzu de jabuticaba e arroz de peixe. Há opção de harmonização com saquês (R$ 330) e todo o complexo é livre de glúten.

Serviço: Rua Marcos Azevedo, 86, Pinheiros. De terça a sábado, das 19h às 23h.

21º Cais, São Paulo

Cais: banquete, degustação compartilhada em cinco tempos (R$ 420 por pessoa) (Divulgação/Divulgação)

Na Vila Madalena, o Cais, comandado por Adriano de Laurentiis e Catarina Ferraz, aposta em uma cozinha voltada a peixes e frutos do mar, com foco em ingredientes sazonais e mínima intervenção. O menu traz pratos como a nadadeira na brasa (R$ 130) e o Banquete, degustação compartilhada em cinco tempos (R$ 420 por pessoa). Entre as sobremesas estão a tortinha de queijo com sorvete de leite (R$ 54) e o Babá au Jerez. A casa também reúne mais de 60 rótulos de vinhos naturais e harmonização opcional (R$ 322 por pessoa).

Serviço: R. Fidalga, 314 – Vila Madalena, São Paulo (SP). Almoço: quarta a sexta, das 12h30 às 15h; sábado e domingo, das 12h30 às 16h. Jantar: quarta a sábado, das 19h às 23h.

22º Murakami, São Paulo

Murakami: menus omakase montados a partir dos ingredientes mais frescos do dia (Estudio Mió/Divulgação)

Nos Jardins, o restaurante Murakami, do chef Tsuyoshi Murakami, aposta em menus omakase montados a partir dos ingredientes mais frescos do dia. Com apenas 18 lugares por horário, a casa oferece o Experiência Murakami (10 tempos, R$ 780) e o Experiência Sushi (R$ 1.080), ambos com caviar Giaveri x Murakami. No almoço, há menus executivos entre R$ 150 e R$ 180. O salão minimalista integra clientes e cozinha, permitindo interação direta com o chef.

Serviço: Alameda Lorena, 1186 – Jardins, São Paulo (SP). De segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Omakase às 19h e às 21h30.

23º Madame Olympe, Rio de Janeiro

Madame Olympe: nova empreitada de Claude Troisgros no Rio de Janeiro (Divulgação/Divulgação)

No ano passado, Claude Troisgros inaugurou uma nova empreitada no Rio de Janeiro. No Leblon, o Madame Olympe apresenta menu degustação criado pelos chefs Jessica Trindade e Troisgros, que relaciona cozinha e arte em oito etapas (R$ 540) ou quatro etapas (R$ 440). O percurso reúne ingredientes de pequenos produtores e técnicas francesas com influência asiática. Entre os pratos estão vieira na brasa com beurre blanc, peixe com banana e filé-mignon envolto em nori. A harmonização opcional custa R$ 420.

Serviço: Rua Conde de Bernadotte, 26 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ). De terça a sábado, das 18h30 à 0h

27º Casa 201, Rio de Janeiro

Casa 201: restaurante, com apenas 30 lugares, trabalha com ingredientes sazonais (Alex Woloch /Divulgação)

No Jardim Botânico, a Casa 201, de João Paulo Frankenfeld e Cris Julião, aposta em um menu de nove etapas (R$ 660) com influência francesa, italiana e alemã. Inaugurado em 2023, o restaurante, com apenas 30 lugares, trabalha com ingredientes sazonais e produção artesanal de pães, queijos, charcutaria, molhos e até saquê. Entre os destaques está o raviolo de vieira com lardo, que levou um ano para atingir o ponto perfeito de maturação.

Serviço: Rua Lopes Quintas, 201 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro (RJ). Terça a sábado, às 20h (somente com reserva)

28º Igor, Curitiba

Igor: três opções de menus degustação (Divulgação/Divulgação)

Em Curitiba, o restaurante Igor traduz a trajetória do chef Igor Marquesini, que passou por casas como Piccolo Lago, Annisa e Manu antes de abrir o próprio negócio. A casa oferece três opções de menus degustação: o Menu Longo (R$ 440), com snacks, pães, principais, sobremesas e bombons, e o Menu Clássicos (R$ 230), servido de terça a quinta, com pratos que marcaram a história do restaurante. No principal, o cliente pode escolher entre peixe com abóbora e goiaba (+R$ 30) ou porco com batata-doce e beterraba.

Serviço: Rua Gutemberg, 151, Batel, Curitiba. De terça a sábado, no jantar, com reservas das 19h30 às 21h30

31º Oseille, Rio de Janeiro (RJ)

Oseille: balcão de apenas 16 lugares (João Duayer TADU Arquitetura/Divulgação)

O chef Thomas Troisgros faz jus ao sobrenome mítico de sua família. O clã Troisgros é composto por gerações de cozinheiros de prestígio. Em seu pequeno Oseille, que significa azedinha, ele propõe um fun dining (trocadilho com fine dining), com um ambiente mais descontraído e leve, mas de alta gastronomia. No balcão, de apenas 16 lugares, os clientes aproveitam um menu degustação de sete tempos, com pratos que Thomas gosta de cozinhar. Seguindo os preceitos da Nouvelle Cuisine, movimento da década de 1970 na França, os tempos priorizam produtos frescos, em apresentações delicadas e impecáveis.

Serviço: Rua Joana Angélica, 155, 2º andar, Ipanema, Rio de Janeiro. Quarta-feira a sábado, a partir das 20h. Somente mediante reserva, às 19h45

33º Picchi, São Paulo (SP)

Picchi: texturas de banana (Crudo e Erika Mayumi/Divulgação)

Em ambiente discreto e elegante nos Jardins, o chef Pier Paolo Picchi propõe uma culinária que funde receitas e ingredientes clássicos italianos com apresentação moderna e técnicas contemporâneas. É possível escolher entre três menus degustação: Tutto Pasta, Tradizione ou Picchi. No almoço, o Pranzo di lavoro traz três tempos, com entrada, principal e sobremesa. Entre os clássicos estão o cannoli de mortadela e pistache e o pici com ragu de linguiça artesanal e lentilhas.

Serviço: Rua Oscar Freire, 533. Tel.: (11) 3065-5560. Terça a sábado, das 12h às 15h; domingo até as 16h. Terça a sábado, das 19h às 23h.

35º Pacato, Belo Horizonte (MG)

Pacato: repertório mineiros com técnicas e inspirações de outras culturas gastronômicas (Victor Schwaner/Divulgação)

No restaurante, a gastronomia mineira é reinterpretada de forma contemporânea. Por meio dos menus à la carte, com opções individuais e para compartilhar, e do menu degustação, o chef Caio Soter usa ingredientes e repertório mineiros com técnicas e inspirações de outras culturas gastronômicas, como no tradicional Wellington, que no Pacato leva carne suína no lugar da bovina. O menu degustação começa com pão de milho com alho negro e empadinha de carne-seca com abóbora e requeijão moreno. Há também uma versão de galinhada com pequi e ovo de codorna. O prato principal é escolhido pelo comensal.

Serviço: Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes, Belo Horizonte. Quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

39º A Casa do Porco, São Paulo (SP)

A Casa do Porco: Menu Primavera-Verão 2025/2026 (Leo Martins/Divulgação)

Em funcionamento há mais de uma década, o restaurante do chef Jefferson Rueda tornou-se referência da gastronomia brasileira ao transformar o porco caipira em protagonista de uma cozinha criativa, autoral e acessível. Premiado com Estrela Verde Michelin e entre os melhores da América Latina, apresenta menus que unem técnica, sustentabilidade e memória afetiva, com pratos como sushi de papada e tartare de porco. Em 2026, lançou o menu degustação “Tempo dos Sabores”.

Serviço: Rua Araújo, 124, República, São Paulo. Tel.: (11) 3258-2578. Segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

41º Bar da Dona Onça, São Paulo (SP)

Bar da Dona Onça: menu comercial vegetais da terra (Divulgação/Divulgação)

A chef Janaína Torres é repleta de personalidade e seu restaurante no térreo do Edifício Copan, que se aproxima dos 20 anos (que serão completados em 2028), não poderia ser diferente. Sem muitas invenções, Janaína serve um menu de pratos brasileiros, com tempero acertado. Entre as pedidas mais clássicas, a porção de coxinhas, o picadinho e o arroz de galinhada e, ao fim, os docinhos de festa – como o brigadeiro. Há poucos anos, passou a servir menu degustação.

Serviço: Edifício Copan - Av. Ipiranga, 200 – CJ 27 e 29, Centro, São Paulo. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

42º ASU, Curitiba (PR)

ASU: Costela de Porco (Munir Bucair Filho/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Danilo Takigawa celebra quatro anos em 2026. Lançou o menu degustação “Compasso” (R$ 470 por pessoa, harmonização R$ 380 opcional), com oito etapas que sintetizam sua trajetória criativa. A proposta apresenta uma jornada sensorial marcada por contrastes de acidez, defumação, frescor e texturas. É possível optar pelo menu aberto, com pratos para compartilhar no centro da mesa.

Serviço: Alameda Augusto Stellfeld, 813, Centro, Curitiba. Terça a sábado no jantar.

47º Per Lui, Belo Horizonte (MG)

Per Lui: chef Yves Saliba (Victor Schwaner/Divulgação)

Único na cidade a trabalhar exclusivamente com menu degustação, a casa propõe experiências sazonais que mudam a cada três meses, com cerca de oito a dez etapas. A cozinha nasce de um processo coletivo, envolvendo toda a brigada, e combina técnica apurada, referências internacionais e ingredientes selecionados em construções autorais. O restaurante surgiu em 2022 a partir da parceria entre o chef e o médico Victor Hugo Barcelos, em uma história marcada por amizade e superação, e carrega no nome uma homenagem pessoal do chef ao seu pai.

Serviço: Rua Muzambinho, 608 - Serra, Belo Horizonte (MG). Quarta a sábado, das 19h às 00h.

61º Simone, São Paulo (SP)

Simone: pato e pera no menu da casa (Divulgação/Divulgação)

O italiano Simone Paratella, ao lado de sua esposa Gabriela Harue Nakao, à frente da hospitalidade, comandam um salão pequeno, com iluminação baixa e obras de arte notórias – mas a cozinha envidraçada e iluminada, talvez seja o melhor “quadro” para se observar. No salão, que acomoda até 14 pessoas, é ofertado o menu Fiducia (R$ 640). Já se tornou um clássico a massa fresca Tajarin al Ragù di Coniglio e zimbro: o macarrão é cortado na faca, acompanhado por ragu de coelho cozido lentamente. Trata-se de uma receita tradicional do Piemonte – região natal do chef. No último mês de abril, lançou a experiência Balcão do Chef (R$ 920), que acomoda apenas 5 clientes por noite e deve ser reservada previamente.

Serviço: Rua Tapinas, 118 – São Paulo. Quarta a sexta, das 12h às 15h. Terça a sábado, aberto para o jantar.

63º Goya Zushi, São Paulo (SP)

Goya: casa comandada por Uilian Goya (Divulgação/Divulgação)

Sentar-se no balcão do restaurante é ter uma experiência intimista, com poucas pessoas, em que se pode observar os preparos meticulosos e silenciosos bem à sua frente, sob o comando de Uilian Goya. O omakase percorre sequências de sashimis, niguiris, pratos quentes e criações autorais. O arroz é tratado com extremo zelo e servido na temperatura correta, como é esperado, e se tornou uma das assinaturas da casa. O balcão acomoda até 12 pessoas e o serviço acontece somente mediante reservas, apenas no jantar, em dois horários fixos.

Serviço: Rua Artur Frazão, 37 - Jardim Paulista, São Paulo. Terça a sábado, às 19h e às 21h15.

64º Nimbus, Rio de Janeiro (RJ)

Nimbus: menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas (Rafael Mollica/Divulgação)

Fine dining precisa ser necessariamente sério? No restaurante de Botafogo, aberto no fim do último ano, não. Comandado pela restauratrice Ruth de Assis e seu marido, o chef James McLennan, de origem inglesa, o estabelecimento conta com 30 lugares e funciona somente sob reserva. Ao comensal é ofertado exclusivamente menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas. O menu é renovado a cada três meses. Entre os pratos do novo menu, preparos como peixe levemente curado com harissa verde, cenouras em diferentes texturas e namorado assado com lula e guanciale. A união entre as cozinhas da França e do Japão é nítida, reinterpretada com ingredientes do Brasil.

Serviço: Rua Dezenove de Fevereiro, 153 - Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, das 19h às 0h. Reservas das 19h às 21h, em janelas de 15 minutos.

70º Varanda Grill, São Paulo (SP)

Varanda Grill: três unidades em São Paulo, sob o comando de Sylvio Lazzarini e do chef Fabio Lazzarini (Henrique Peron/Divulgação)

O Varanda Grill consolidou-se como uma das steakhouses mais prestigiadas do país ao reunir cortes selecionados de origens brasileira, argentina e norte-americana. São três unidades em São Paulo, sob o comando de Sylvio Lazzarini e do chef Fabio Lazzarini, seu filho, que é formado na Itália e assume o balcão do Varanda D.Inner, menu degustação servido na unidade Faria Lima, que combina influências das cozinhas italiana e japonesa com criações contemporâneas autorais.

Serviço: Unidade Jardins: Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta e sábado, das 12h às 16h; domingo, das 12h às 17h30. Jantar de segunda a sábado, das 19h às 22h. Unidade JK: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Shopping Center JK Iguatemi - Loja 321B - Piso 2 - Itaim Bibi. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta, das 12h às 16h; sábado e domingo, das 12h às 16h. Jantar de segunda a domingo, das 18h às 22h. Unidade Faria Lima: Rua Prudente Correia, 432 – Jardim Europa. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta e sábado, das 12h às 16h; domingo, das 12h às 17h.

73º Aizomê, São Paulo (SP)

Aizomê: comandado por Telma Shimizu (Rafael Salvador/Divulgação)

O Aizomê consolidou-se como um dos mais tradicionais restaurantes japoneses da capital ao traduzir, por meio de sua gastronomia, o conceito de omotenashi — a cultura japonesa da hospitalidade baseada na atenção aos detalhes, no cuidado genuíno e na experiência acolhedora do cliente. Sob comando da chef Telma Shimizu, a casa combina técnica, delicadeza e ingredientes sazonais em menus que valorizam sabores tradicionais com toques autorais. O restaurante oferece ambientes intimistas, tatames, balcão de sushi e experiências omakase que reforçam a conexão entre cozinha, serviço e tradição japonesa.

Serviço: Alameda Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista. Tel. (11) 2222-1176. Segunda a domingo, das 11h30 às 14h30 e segunda a sábado, das 18h às 22h.

79º Jean-Georges, São Paulo (SP)

Jean-Georges: salão reformado no ano passado no Palácio Tangará (Divulgação/Divulgação)

O hotel Palácio Tangará, imponente por si só, é como um refúgio dentro do caos da Pauliceia. Seu restaurante principal, que traz assinatura do chef Jean-Georges Vongerichten, é comandado pelo chef Filipe Macambyra e contempla uma estrela no Guia Michelin Brasil. Desde cedo, o restaurante cede seu espaço para o café da manhã dos hóspedes — também aberto a passantes — servido no imponente salão com vista para o Parque Burle Marx. Aberto apenas à noite, pode-se escolher entre à la carte ou degustação, Signature (R$ 850) ou Premium (R$ 1.080). No primeiro deles, um dos tempos é o robalo com especiarias, servido com molho agridoce, prato assinatura do chef Vongerichten.

Serviço: Rua Dep. Laércio Corte, 1501, Panamby. De quarta a sábado, das 19h às 23h.

80º Kanoe, São Paulo (SP)

Kanoe: comandado pelo chef Tadashi Shiraishi e por sua sócia Patrícia Bianco

Inaugurada em 2022 nos Jardins, a casa minimalista comandada pelo chef Tadashi Shiraishi e por sua sócia Patrícia Bianco tem apenas oito lugares e um único serviço por noite, exclusivamente no formato omakase. A sequência de cerca de 17 tempos (R$ 1.400) explora a máxima expressão de ingredientes sazonais e técnicas tradicionais, com ampla gama de peixes frescos como pargo, olho-de-boi e atum bluefin, além de ouriço, ovas, algas e tubérculos. A jornada sensorial tem início com o shari recém-temperado, servido de forma ritualística para orientar o paladar ao longo da noite. Nos últimos tempos, o chef preferiu retornar ao minimalismo e resgatar preparações clássicas da culinária japonesa, como ozoni (sopa de Ano-Novo), tamago (bolo de ovo e peixe) e o maguro no chiai (músculo sanguíneo do atum).

Serviço: Alameda Itu, 1578 – Jardins. De terça a sábado, pontualmente às 19h. Aos sábados, almoço às 12h.

84º Oro, Rio de Janeiro (RJ)

Oro: restaurante comandado pelo chef Felipe Bronze e pela sommelière Cecilia Aldaz (Thays Bittar/Divulgação)

Com duas estrelas Michelin, o restaurante comandado pelo chef Felipe Bronze e pela sommelière Cecilia Aldaz aposta em uma cozinha brasileira de vanguarda marcada por combinações inesperadas, sabores afetivos e preparos no fogo. Instalado no Leblon, a poucos metros da praia, o espaço traduz o lifestyle carioca em uma experiência sofisticada, reunindo menus degustação que exploram memória, criatividade e ingredientes nacionais em apresentações contemporâneas. A sequência Criatividade (R$ 1.100) traz 11 snacks, quatro principais e uma sobremesa, além de café e gourmandises. No Afetividade (R$ 980), a mesma estrutura, só que com dois pratos principais.

Serviço: Rua General San Martin, 889, Leblon. De terça a sexta, das 19h às 23h; sábado, das 13h às 16h e das 19h às 23h.

86º Lavva, São Paulo (SP)

Lavva: restaurante marca o retorno do chef Paulo Shin à cena paulistana (Kato/Divulgação)

A casa, dentro da Mata São Paulo, marca o retorno do chef Paulo Shin à cena paulistana. Com grelhas instaladas no centro das mesas, o restaurante propõe uma vivência interativa em torno de cortes premium, preparados coreanos e serviço compartilhado. O comensal pode optar pelo menu aberto ou por três vertentes do Ritual do Fogo: Iniciação (R$ 340), que oferece cortes de Denver Steak, Ancho de Angus, Flat Iron e Galbi marinado. Já o Elevação (R$ 490) reúne uma seleção mais sofisticada, com peças como Flat Iron Wagyu, Chorizo Wagyu, entre outras. Ambos são acompanhados por doze preparações tradicionais do ritual coreano. O mais especial, Imersão (R$ 980), começa com entradas cruas, saladas e, depois, surpreende com cortes especiais de carne no fogo, que acompanham preparos coreanos e batatas fritas com caviar. A experiência termina com uma sobremesa.

Serviço: Rua Itapeva, 569 — Cidade Matarazzo. Bela Vista. De segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingo: das 12h às 18h.

87º Sushi Vaz, São Paulo (SP)

Sushi Vaz: casa comandada pelao cuiabano Wdson Duarte Vaz (Divulgação/Divulgação)

O cuiabano Wdson Duarte Vaz começou seu restaurante em uma pequena galeria na Avenida Paulista, em 2018, que vivia lotada de clientes. O sucesso elevou o patamar e levou à mudança de endereço para a Alameda Santos, mas o foco seguiu o mesmo: surpreender clientes com técnica e frescor de peixes e frutos do mar, tudo isso com muita simpatia. Hoje, somam-se mais duas unidades: uma segunda em São Paulo e, mais recentemente, uma casa no Rio de Janeiro — com apenas um balcão que acomoda 12 pessoas e poucas mesas externas. Reservas são recomendadas.

Serviço: Alameda Santos, 2528 B – Jardins. De terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e domingo, das 13h às 17h.

89º Shin Zushi

Shin Zushi: restaurante japonês de perfil familiar (Divulgação/Divulgação)

O Shin Zushi, no bairro do Paraíso, em São Paulo, é um restaurante japonês de perfil familiar que mantém forte ligação com a culinária tradicional. Criado originalmente pelo pai, hoje é comandado pelos irmãos Ken e Nobu Mizumoto. A casa trabalha com duas frentes: o omakase servido no balcão, em uma experiência mais direta com os sushimen, e o serviço à la carte nas mesas. Com foco na cozinha japonesa clássica e no uso preciso dos ingredientes, o restaurante aposta em combinações simples e bem executadas, como ostra e carapau, em um ambiente de atendimento próximo e descontraído. Ah, e não tente pedir salmão, porque a casa não serve o peixe.

Serviço: Rua Afonso de Freitas, 169 – Paraíso. De terça a sábado, das 11h30 às 14h e das 18h às 22h. Domingo, das 12h às 15h.

90º Terraço Notiê, São Paulo (SP)

Terraço Notiê: comandado do chef Onildo Rocha (Divulgação/Divulgação)

Sob comando do chef Onildo Rocha, reconhecido pelo Guia Michelin e pelo Latin America’s 50 Best Restaurants, o menu valoriza sabores e referências das diferentes regiões do país, com pratos como o ravioli de siri e o tartare de cordeiro. A carta de drinques leva assinatura de Ricardo Miyazaki e o programa pode ficar mais completo com a sala de música, espaço inspirado nos listening bars japoneses, com programação dedicada à música brasileira. A localização privilegiada, no último andar do Shopping Light, garante a vista estonteante para construções icônicas do centro de São Paulo, como o Theatro Municipal e o Viaduto do Chá.

Serviço: Shopping Light, acesso pelo estacionamento. Rua Formosa, 157 – Centro Histórico. Segunda, das 12h às 15h30. Terça e quarta, das 12h às 23h. Quinta a sábado, das 12h às 2h. Domingo, das 12h30 às 18h.

Jurados: Andrea Schwarz (@gastrodeias), Arnaldo Lorençato (Veja São Paulo), Bárbara Magalhães Browne (@mesadividida), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Daher (Revista Encontro), Cecilia Padilha (Sabor & Arte), Cristiana Beltrão (Instituto Bazaar/Veja Rio), Daniel Sozzo (@danielsozzo), Daniela Filomeno (CNN Viagem e Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Danilo Vale Carneiro (@danilovcarneiro), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (Decanter World Wine Awards), Eunides Lins de Oliveira (TNH1), Fabio Wright (Taste and Fly), Felipe Almeida de Freitas (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (Estadão), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (Eating Curitiba), Giuliana Iodice (Colunista), Gui Poulain (@guipoulain), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Silva Moreira Lima (Gama revista/Folha de S.Paulo), Ivan Padilla Albareda (EXAME), Izakeline de Paiva Ribeiro (Portal Sabores da Cidade), Josimar Melo (Sabor&Arte/UOL/Folha), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon Venancio (UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Jussara Voss (BFC - Bom Gourmet), Lorena Martins (O Tempo), Luiz Victor Bezerra Torres (@luizvictortorres), Luiza Fecarotta (Rádio CBN), Marcel Miwa (Guia dos Vinhos/Gula), Maria Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (CLAUDIA), Patricia Ferraz (Estadão), Patricia Oyama (ELLE Brasil), Paula Theotonio (Jornal Correio), Rafael Tonon (UOL/Esquire), Renata Araújo (You Must Go!), Renata Monty (Viagem Gourmet), Roberta Malta (@robertamalta), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (Ânima Educação) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).