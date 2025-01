Chandon lança spritz pronto para beber: 99% espumante e 1% bitter de laranja

Espumante e bitter de laranja. À primeira vista parece uma receita simples de um spritz pronto para consumo. No entanto, a nova bebida da Chandon precisou de quatro anos de desenvolvimento e 64 receitas para chegar ao produto final.

Elaborado em Mendoza, Argentina, pela enóloga Ana Paula Bartolucci, o Chandon Garden Spritz é feito com laranjas orgânicas, ervas e especiarias como canela, cardamomo, anis, camomila e pimenta preta.

Disponível há alguns anos na Europa, Austrália e Estados Unidos, o produto está disponível, agora, no Brasil. Mais de 16 enólogos de sete nacionalidades diferentes compartilharam suas habilidades e ideias para a elaboração do spritz. No país, Philippe Mével, enólogo-chefe da Chandon Brasil, participou das degustações e compartilhou sua visão sobre a bebida.

“O Garden Spritz é uma bebida pronta para beber, dedicada ao aperitivo. É quase um espumante, com 99% dessa base brut e apenas 1% de um licor especial feito com laranjas e especiarias. A ideia surgiu na Argentina, onde temos uma comunidade de enólogos que trouxe esse conceito de bitter com bolhas. É só colocar gelo, um raminho de alecrim, uma rodela de laranja seca, e está pronto”, diz. “O spritz já faz sucesso há anos. Esse produto se diferencia pela naturalidade, sustentabilidade e metade do açúcar de outros spritzes”.

Chandon Garden Spritz: feito com laranjas orgânicas, ervas e especiarias como canela, cardamomo, anis, camomila e pimenta preta (Chandon/Divulgação)

Com perfil delicado e cítrico, a bebida harmoniza com sushi e sashimi, queijo cheddar envelhecido, frutas secas, nozes e até pratos asiáticos picantes.

"Estamos muito animados com a chegada do Chandon Garden Spritz no Brasil, especialmente porque o consumidor brasileiro está sempre em busca de novidades refrescantes e inovadoras. Acreditamos que o produto atenderá à crescente demanda por bebidas prontas para servir e que unem o natural e o artesanal do mundo dos espumantes", afirma Catherine Petit, Diretora Geral da Chandon no Brasil.

Além deste rótulo, a Chandon tem apostado em novos produtos no estilo drinques prontos. “Há outros projetos na fila. Nossa aposta também está no Chandon Passion, pronto para beber apenas com a adição de gelo. Ele já está no Brasil e pode ser exportado no futuro", diz Mével sem revelar outros rótulos em desenvolvimento.