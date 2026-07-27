Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera o cenário de primeiro turno com 42% das intenções de voto, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 33%. A distância entre os dois isola a polarização no topo da disputa, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.

Entre os demais nomes testados no 1º turno, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 6%, seguido por Renan Santos (Missão), com 5%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 3%.

Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) marcam 2% e 1%, respectivamente. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum somam 6%, e 2% não souberam ou não responderam.

Neste cenário, 73% dos respondentes já definiram seu voto e afirmam que não irão mudar de ideia. Enquanto isso, 25% dizem que podem mudar de opinião até o pleito.

Daqueles que já escolheram um candidato, 52% afirmam que irão votar no candidato ideal, e 36% não acreditam ser o ideal, mas o melhor entre os disponíveis. Outros 10% escolheram para impedir a vitória de um dos adversários.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado aos eleitores, Lula aparece com 36% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 27%. Renan Santos tem 4% nessa simulação.

Rejeição e avaliação do executivo

Os dados sobre o potencial de voto indicam que os líderes do 1º turno concentram também as maiores resistências. Quando questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 50% rejeitam Flávio Bolsonaro e 48% descartam votar em Lula, caracterizando um empate técnico neste quesito. Augusto Cury é rejeitado por 52% e Cabo Daciolo por 42%.

A pesquisa também mensurou a percepção sobre a atual gestão federal. Na avaliação geral, 49% desaprovam o trabalho do presidente, ante 47% que o aprovam, configurando outro empate estatístico.

Já na questão qualitativa, o governo Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 43% dos eleitores, enquanto 36% o consideram ótimo ou bom e 20% o veem como regular.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 26 de julho de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01489/2026.