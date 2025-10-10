Casual

Campari traz champanhe do Oscar para o Brasil e embarca no segmento de luxo; veja valor

Companhia italiana investe nos rótulos da Maison Lallier, escolhida para o brinde da maior cerimônia de cinema do mundo, para o mercado de brasileiro

Campari no Brasil: grupo expande portfólio e aposta em champanhes de luxo (Rodrigo Zorzi/Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12h01.

O Grupo Campari já é reconhecido, há bons anos, pela famosa bebida vermelha. Mas agora, quer ir além do destilado no mercado de alcoólicos no Brasil — e a nova aposta da marca é o champanhe.

A companhia traz ao solo brasileiro as garrafas da Maison Lallier, tradicional casa de champanhes fundada em 1906 na região de Aÿ, na França. A vinícola ganhou destaque no início deste ano ao ser escolhida para o brinde do Oscar, na edição em que Ainda Estou Aqui conquistou a primeira estatueta brasileira na categoria de Melhor Filme Internacional.

A estreia de Lallier no país é marcada por dois rótulos de assinatura contemporânea da marca: o Lallier Réflexion Brut R20 e o Lallier Brut Rosé. Ambos são champanhes versáteis e gastronômicos, que se distinguem por quatro atmosferas sensoriais — pureza, frescor, intensidade e profundidade.

Entre as sugestões de harmonização estão frutos-do-mar, ceviches, pratos asiáticos e preparações levemente condimentadas.

Ao contrário de outras grandes marcas de champanhe, a Lallier aposta na expressão do terroir de Aÿ Grand Cru, famoso por produzir vinhos estruturados e de longa guarda. A vinícola se destaca por priorizar a transparência e autenticidade na composição das bebidas, com a vinificação focada em revelar as características naturais de cada safra.

A expansão do portfólio fortalece a presença do Grupo Campari no segmento de luxo no Brasil e sinaliza o início de uma nova fase de investimentos no mercado. A companhia italiana planeja expandir a atuação com mais marcas de alto valor agregado no país até 2026.

Quanto custa o champanhe do Oscar?

Os novos rótulos chegam ao Brasil com preços sugeridos de R$ 429 (Lallier Réflexion Brut R20) e R$ 520 (Lallier Brut Rosé). Estarão disponíveis com exclusividade nas lojas Varanda do Shopping Cidade Jardim.

O maior consumidor de Campari no mundo

Os champanhes chegam em um bom momento de vendas para o grupo no Brasil, que se tornou o maior consumidor de Campari no mundo, acima até mesmo da Itália — país de origem da marca. Foi "redescoberto" pelos jovens nos últimos anos, sobretudo porque faz parte de drinks como o Negroni.

Fora do solo brasileiro, no entanto, o grupo anda na corda-bamba entre alto faturamento e lucro. No ano passado, a companhia italiana fez  € 3,07 bilhões em vendas totais, mas o lucro líquido da empresa, de € 202 milhões, caiu 39%, em comparação a 2023.

Atualmente, o Grupo Campari opera marcas como Aperol, Campari, Espolòn Tequila, o bourbon Wild Turkey e o single malt Glen Grant.

A entrada de Lallier no mercado do Brasil será acompanhada de uma estratégia de distribuição seletiva. O foco será em pontos de venda especializados e na presença em hotéis boutique de luxo e casas exclusivas. Também estão previstas ativações de marca para aproximar o público ao universo do lifestyle e das artes.

