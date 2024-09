CEO da Campari renuncia após menos de seis meses no cargo; ações caem 5%

O presidente-executivo da Campari renunciou ao posto após menos de seis meses no cargo, fazendo com que as ações do grupo italiano de bebidas destiladas caíssem 6% no início do pregão na Europa. Os papéis da empresa acabaram fechando no vermelho em 5%.

A empresa sediada em Milão disse que Matteo Fantacchiotti estava deixando o cargo "por motivos pessoais".

Fantacchiotti, que se juntou à Campari em 2020 e trabalhou anteriormente em empresas como Carlsberg e Diageo, assumiu o lugar de Bob Kunze-Concewitz, que expandiu o grupo por meio de 27 aquisições ao longo de seus 16 anos de mandato.

Na quarta-feira, a Campari, cujas marcas incluem Skyy Vodka e o uísque Wild Turkey, bem como os principais aperitivos Campari e Aperol, disse que o diretor financeiro Paolo Marchesini e o conselheiro geral Fabio Di Fede foram nomeados co-CEOs interinos. Kunze-Concewitz presidirá um comitê de transição de liderança, de acordo com o Financial Times.

Desempenho ruim

A saída inesperada de Fantacchiotti ocorre após os lucros semestrais da Campari em julho não corresponderem às expectativas - o grupo de bebidas culpou condições climáticas adversas pelo desempenho aquém do esperado

As ações da Campari também caíram após uma call com investidores sobre a indústria de bebidas destiladas dos EUA em 13 de setembro. A empresa fez comentários sobre a fraca demanda no setor.

A Campari foi forçada a emitir um comunicado à imprensa para "esclarecer" que os comentários não se relacionavam com seu próprio desempenho específico, ou seja, sua afirmação de que "parte da fraqueza que foi vista no primeiro semestre deste ano está persistindo um pouco mais do que o esperado no terceiro trimestre".

As marcas do grupo também incluem o licor Grand Marnier e o gim Bulldog. No ano passado, o grupo comprou o Courvoisier Cognac do grupo de bebidas destiladas americano-japonês Beam Suntory, num acordo avaliado em US$ 1,32 bilhão, marcando a maior aquisição da Campari até aqui, segundo o Financial Times.